Les descendants de Clotilda célèbrent l’anniversaire du dernier navire négrier

MOBILE, Ala. (AP) – Les descendants des derniers Africains enlevés en esclavage et amenés sur les côtes américaines se sont réunis ce week-end sur les rives d’une rivière de l’Alabama pour rendre hommage à leurs ancêtres.

Les descendants des 110 personnes à bord du Clotilda, le dernier navire négrier connu à avoir amené des Africains réduits en esclavage aux États-Unis, ont organisé une cérémonie pour marquer l’anniversaire de l’arrivée du navire.

Vêtus de blanc et marchant lentement au rythme d’un tambour africain, les descendants se sont rendus sur les rives de la rivière Mobile, près de la côte de l’Alabama. Une couronne de fleurs blanches, jaunes et rouges a été transportée dans la rivière par un kayakiste et relâchée dans les eaux.

En 1860, la Clotilda a illégalement transporté 110 personnes de ce qui est aujourd’hui la nation ouest-africaine du Bénin à Mobile, en Alabama. Le voyage a eu lieu des décennies après l’entrée en vigueur de la loi interdisant l’importation d’esclaves lorsqu’un riche propriétaire de plantation a fait le pari qu’il pourrait faire passer en contrebande une cargaison d’esclaves à travers l’océan.

“Aujourd’hui est le jour où, il y a 162 ans, 110 Africains réduits en esclavage ont été amenés dans ce pays contre leur gré dans le but de satisfaire un pari”, a déclaré Darron Patterson, président de la Clotilda Descendants Association, à al.com.

La découverte des vestiges de la Clotilde a suscité un regain d’intérêt pour sa saga. Mais Patterson a déclaré que l’accent devrait être mis sur les personnes transportées.

« Le navire était un pur mal. C’était un vaisseau du mal. La vraie histoire était les gens à l’intérieur de cette soute. Très bientôt, on va arrêter de parler du navire autant qu’on parle des gens. Parce que les histoires des gens sont ce qui compte », a-t-il déclaré à al.com.

La cérémonie du « débarquement » a eu lieu près du pont vers la communauté Africatown fondée par les survivants de Clotilda après la guerre civile.

« Fier de mon héritage. Je voudrais dire encore plus si fier de la résilience et de l’héritage qu’ils ont laissé derrière eux », a déclaré le descendant Ronald Ellis Jr à FOX10.

The Associated Press