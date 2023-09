Les descendants de Bishop rendent la croix de perles à Tyendinaga

Burn Creeggan dit qu’il ne savait pas vraiment pourquoi il voulait rendre la croix de pin blanc perlée de son père à Tyendinaga, la communauté Kanien’kehá:ka (Mohawk) qui lui avait offert la croix dans les années 1920.

Le fils de Burn, Jim Creeggan, qui est le bassiste du groupe Barenaked Ladies, a déclaré que cela était devenu plus clair pour eux lorsqu’ils étaient dans la communauté située à environ 170 kilomètres à l’est de Toronto.

L’arrière-grand-père de Jim, Alfred Creeggan, fut recteur de la paroisse anglicane de Tyendinaga de 1902 à 1927. Il a élevé son fils Jack Burnett Creeggan dans la communauté.

Jack a suivi les traces de son père et s’est impliqué dans l’église en tant qu’aumônier des Mohawks à Christ Church et All Saints.

Il sera plus tard installé comme évêque du diocèse de l’Ontario à Kingston en 1928, mais il a toujours considéré Tyendinaga comme sa maison, selon le chef R. Don Maracle, qui a reçu la croix au nom de sa communauté la semaine dernière.

Lorsque Jack est devenu évêque, les Mohawks de Tyendinaga lui ont remis une croix pectorale comme c’était la convention de l’époque « pour reconnaître son installation comme évêque au service de notre communauté », a expliqué Maracle.

La croix a été réalisée par deux des lecteurs laïcs de Christ Church, Earl J. Brant et Arnold J. Brant. Il était fait de pin blanc et de perles sur du cuir. La croix comprend des symboles importants pour les Kanien’kehá:ka, comme le grand arbre blanc de la paix.

« [The cross] J’étais assis dans mon coffre-fort pendant 25 ans et je me suis dit : c’est ridicule », a déclaré Burn.

Il a dit que revenir était la bonne chose à faire.

« Et je pense que mon père ressentirait la même chose », a-t-il déclaré.

La croix est maintenant située aux bureaux des Mohawks de la Baie de Quinte.

Grandir à Tyendinaga

Jack, le futur évêque, a grandi dans la réserve et a même fréquenté l’école de jour de l’Est, même si ses expériences étaient différentes de celles de ses pairs Kanien’kehá:ka, reconnaît son petit-fils Jim.

Lors de la récente visite de Jim, Maracle lui a fait visiter Tyendinaga et la maison où son grand-père a grandi ainsi que l’école de jour qu’il a fréquentée.

Jim a dit qu’il avait fait des recherches sur l’école de jour.

« Ce n’était pas un pensionnat où ils devaient quitter le territoire [but] il avait toujours le même programme que celui du gouvernement, à savoir qu’il voulait effacer la langue, il voulait effacer tout ce qui appartenait à la culture mohawk », a déclaré Jim.

Il a appris que les enfants Kanien’kehá:ka étaient envoyés dans des pensionnats en cas de problèmes à la maison.

« Mais si mon père avait des problèmes… il n’irait pas au pensionnat. Ce n’est donc pas l’égalité », a déclaré Jim.

Le grand-père de Jim avait de nombreux amis à Tyendinaga parce qu’il a grandi dans la communauté, a déclaré Maracle.

« Les Mohawks se souvenaient de lui et l’appuyaient », a déclaré Burn.

Très apprécié de la communauté, Jack a reçu le nom de Deyoronhyateh, qui signifie Bright Sky.

« Quand quelqu’un recevait un nom mohawk, c’était le plus grand honneur que notre peuple pouvait accorder à quiconque », a déclaré Maracle.

Jim a déclaré qu’au début, il était nerveux à l’idée de rendre « un objet qui suscite probablement des sentiments très mitigés chez beaucoup de gens » compte tenu de l’histoire.

«Je voulais savoir s’il avait fait quelque chose pour remédier au fait qu’il y avait encore des enfants de ce territoire envoyés dans des pensionnats», a-t-il déclaré.

« Je voulais savoir s’ils avaient fait quelque chose pour empêcher que cela se produise, pour arrêter la tentative d’effacement de la langue mohawk. »

Bien qu’il n’ait trouvé aucune preuve à l’appui de cela, Jim a déclaré qu’il était conscient de l’héritage qu’il laisse.

« Je voudrais que mes descendants, je suppose, sachent que je me suis opposé à cela », a-t-il déclaré.

« Qu’est-ce que je fais pour participer à la vérité et à la réconciliation ? Et je dirais que l’amitié est la priorité. »

Il a déclaré qu’il pensait que le retour d’une partie de l’histoire de Tyendinaga était au cœur de cette amitié et qu’il envisageait de retourner sur le territoire pour jouer de la musique avec les amis qu’il s’était fait lors de sa visite.