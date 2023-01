Les “désactivateurs” de la manifestation péruvienne courent vers les gaz lacrymogènes pour l’arrêter

LIMA, Pérou (AP) – Lorsque la police tire des gaz lacrymogènes sur les manifestants réclamant la démission de la présidente péruvienne Dina Boluarte, la plupart s’enfuient.

Quelques-uns, cependant, courent vers les bonbonnes de gaz le plus rapidement possible – pour les neutraliser.

Ce sont les “désactivateurs”. Enfilant des masques à gaz, des lunettes de sécurité et des gants épais, ces volontaires attrapent les bidons chauds et les jettent dans de grandes bouteilles en plastique remplies d’un mélange d’eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre.

Les désactivateurs ont fait leurs débuts lors des manifestations de rue au Pérou en 2020, inspirés par des manifestants à Hong Kong qui, en 2019, ont dévoilé de nouvelles stratégies pour contrer les effets irritants et haletants des gaz lacrymogènes. Alors que les manifestants à Lima sont confrontés à une fusillade presque quotidienne de gaz lacrymogène, de plus en plus de personnes ont rejoint les rangs des désactivateurs essayant de les protéger et de maintenir les manifestations.

Les Péruviens protestent depuis début décembre, lorsque l’ancien président Pedro Castillo a été destitué après une tentative infructueuse de dissoudre le Congrès. Son vice-président, Boluarte, a immédiatement pris le relais – et fait depuis face à une forte opposition.

Cinquante-huit personnes sont mortes en lien avec les troubles, dont un policier. Quarante-six des décès sont survenus lors d’affrontements directs entre les manifestants et la police.

Les manifestations ont révélé de profondes divisions dans le pays entre les élites urbaines et les ruraux pauvres. Les manifestations ont d’abord été largement concentrées dans le sud, une région longtemps négligée du Pérou qui ressentait une parenté particulière avec l’humble passé de Castillo en tant qu’enseignant rural des hautes terres andines. Mais plus tôt ce mois-ci, des milliers de personnes sont descendues dans la capitale péruvienne et la police les a rencontrés avec des gaz lacrymogènes. Beaucoup, beaucoup de gaz lacrymogène.

Jeudi, alors que les manifestants se rassemblaient au centre-ville de Lima, Alexander Gutiérrez Padilla, 45 ans, donnait un bref cours à tous ceux qui écoutaient autour de la Plaza San Martín sur la façon de mélanger le vinaigre et le bicarbonate de soude dans l’eau et comment saisir les cartouches de gaz lacrymogène le plus efficacement.

“Si nous ne désactivons pas, les gens se dispersent et la manifestation s’arrête”, a déclaré Gutiérrez. “C’est pourquoi nous sommes les piliers de cette manifestation.”

À côté de lui se trouvait Wilfredo Huertas Vidal, 25 ans, qui a pris sur lui de collecter des dons pour acheter des gants et autres équipements de protection et les distribuer à ceux qui veulent aider.

« Qui veut des gants ? Qui veut des gants ? cria-t-il alors qu’il se tenait à côté de plusieurs grandes bouteilles d’eau, de masques à gaz et de lunettes de protection.

Lorsque des manifestants sont descendus à Lima au début du mois, les anciens réseaux ont été réactivés. Une tactique vue pour la première fois au Pérou fin 2020 lors de manifestations contre le président de l’époque, Manuel Merino, a refait surface.

Vladimir Molina, 34 ans, qui a participé aux manifestations de 2020, dirige désormais ce qu’il appelle une « brigade ». Il se compose d’une soixantaine de personnes, dont des ambulanciers paramédicaux, des désactivateurs et des militants de “première ligne” qui se tiennent au milieu des manifestants et des policiers avec des boucliers, dans le but de bloquer les plombs ou les gaz lacrymogènes que la police pourrait tirer dans la foule.

“Chaque jour, de plus en plus de personnes se joignent”, a déclaré Molina. L’intérêt pour son groupe est si grand qu’il en a fait une obligation pour quiconque veut se joindre à avoir son propre équipement.

En jetant les cartouches de gaz lacrymogène chaud dans la solution d’eau, “ce qu’ils font, c’est éteindre la charge pyrotechnique afin que le gaz lacrymogène ne puisse plus sortir”, a déclaré Sven Eric Jordt, professeur d’anesthésiologie à l’Université Duke.

L’eau seule devrait permettre d’obtenir ce que veulent les manifestants, bien que le dioxyde de carbone créé en mélangeant du vinaigre et du bicarbonate de soude puisse “former un bain moussant qui étouffe la charge”, a spéculé Jordt.

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que les autorités ne déploient des méthodes pour atténuer l’efficacité des désactivateurs. Les fabricants développent maintenant des gaz lacrymogènes avec des cartouches en plastique qui collent à la route afin qu’il “ne puisse plus être soulevé”, a déclaré Jordt.

Craignant d’être pris pour cible par la police et les procureurs, de nombreux désactivateurs préfèrent rester anonymes, gardant le visage couvert même lorsqu’il n’y a pas de gaz lacrymogène.

Boluarte a fortement soutenu les forces de l’ordre et le gouvernement a récemment annoncé une prime pour les policiers. Boluarte a qualifié le travail de la police contrôlant les manifestations de Lima d'”immaculé”, malgré leurs tirs souvent aveugles de gaz lacrymogène et de plombs. En revanche, elle dit que les manifestations sont violentes et financées par des réseaux de trafic de drogue et des mineurs illégaux.

Andrea Fernández, 22 ans, est novice dans la désactivation des gaz lacrymogènes.

“La vérité est que j’aime l’adrénaline”, a déclaré Fernández peu de temps après avoir saisi une paire de gants de Huertas et écouté attentivement les instructions.

Elle a dit qu’elle n’avait pas été vraiment intéressée par la crise politique du pays au début. Puis les morts ont commencé à s’accumuler.

“Il y a beaucoup d’agriculteurs qui sont venus de nombreuses régions du Pérou et ils viennent ici pour manifester, face à face, mais ils n’ont pas la protection nécessaire”, a déclaré Fernández.

Felix Davillo, 37 ans, dit également que les pertes l’ont poussé à devenir un désactivateur.

“J’ai pris cette décision pour toutes les morts qui se passent à Puno en ce moment”, a déclaré Davillo, faisant référence à une région du Pérou qui a connu certaines des manifestations les plus meurtrières.

Un manque général d’équipements de protection a également signifié que des manifestants ont été blessés par l’utilisation généralisée d’armes moins létales.

Du 19 au 24 janvier, Médecins sans frontières a soigné 73 patients lors des manifestations de Lima souffrant d’exposition aux gaz lacrymogènes, de blessures par balles, de contusions ou de détresse psychologique, a indiqué l’organisation à but non lucratif.

Les risques accrus de blessures des désactivateurs n’effraient pas Julio Incarocas Beliz, qui a saisi l’une des grandes bouteilles d’eau sur la place pour sa première journée en essayant de diffuser des gaz lacrymogènes.

“J’ai servi dans l’armée et je n’ai jamais eu peur”, a déclaré Incarocas, 28 ans. « Je me bats pour ma patrie.

Daniel Politi, Associated Press