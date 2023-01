Les derniers transferts de Chelsea ne sont pas responsables des dépenses sans but

Cette saison, Chelsea a dépensé plus de 350 millions de dollars en transferts. Pour référence, c’est plus que les dépenses de transfert de Leicester, Bournemouth, Crystal Palace, Brentford, Brighton, Fulham et Aston Villa combiné.

Certaines de leurs plus grandes signatures incluent l’achat auprès d’autres clubs de Premier League. D’une part, Leicester a facturé 80 millions de dollars aux Blues pour le défenseur Wesley Fofana. Chelsea a perdu 65 millions de dollars sur l’arrière de Brighton, Marc Cucurella. Raheem Sterling est venu de Manchester City pour un peu moins de 60 millions de dollars.

De toute évidence, Todd Boehly n’a pas peur de signer les chèques pour faire venir des joueurs que lui et son équipe pensent être de l’élite ou avoir le potentiel de l’être.

Malgré des signatures extravagantes, Chelsea se retrouve dixième à mi-parcours de la saison. Erling Haaland a plus de buts que l’équipe de Chelsea elle-même. Pas même un an après sa prise de pouvoir, les soutiens lancent des appels pour destituer Boehly de ses fonctions. Ce n’est certainement pas idéal pour une équipe des Blues qui devait se battre pour le titre de champion il y a quelques mois à peine.

Le succès de Chelsea dans la salle de conférence mais son échec sur le terrain est un autre cas classique de la façon dont le marché des transferts n’influence pas exactement les résultats des matchs. Mais plusieurs questions tournent autour du sort de cette équipe de Chelsea. Il dépense tellement, mais il n’aide pas. Le temps presse pour Chelsea de faire demi-tour.

Les dépenses ne sont pas noires et blanches avec les transferts de Chelsea

Étiqueter quelqu’un comme un flop juste à côté des buts marqués ou des draps propres est non seulement injuste, mais c’est insensé. Il ignore le contexte de la situation. Par conséquent, il ne s’intéresse qu’aux statistiques de surface et ne considère que la situation actuelle. Au lieu de cela, analysez chaque transfert au cas par cas. Les récentes acquisitions de Chelsea peuvent ne pas sembler si sinistres.

Wesley Fofana

Chelsea a acheté Wesley Fofana pour environ 80 millions de dollars. Il a un haut plafond; il n’a que 22 ans; et il a le potentiel d’avoir un impact immédiat pour la première équipe. Il joue pour Chelsea de temps en temps malgré son âge, et il montre une précocité inégalée par la majeure partie de la ligue. Malheureusement, il s’est blessé au genou en octobre. Heureusement pour Graham Potter, son retour est proche.

Marc Cucurella

Chelsea a acheté Marc Cucurella à Brighton pour une somme exorbitante. Cucurella a joué un rôle important dans la saison de Chelsea, offrant une stabilité défensive et une menace occasionnelle des flancs. Il a eu un grand succès, même si les yeux sont constamment rivés sur lui.

Rahim Sterling

Chelsea a acheté Raheem Sterling à Manchester City pour un montant d’environ 55 millions de dollars. Bien que l’attaque de Chelsea laisse beaucoup à désirer, ce n’est pas la faute de Sterling. Il a été créatif, clinique et une véritable menace, tout en menant Chelsea dans les buts. Comme Fofana, l’absence de Sterling avec blessure est perceptible.

Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly, signé pour 38 millions de dollars de Naples, est sans doute le seul flop à Stamford Bridge. Malgré quelques bonnes performances contre Tottenham et Everton, il semble aux abois contre des équipes de haut niveau. Un bon exemple était la déroute 4-0 de Chelsea aux mains de City, où il avait l’air lent à défendre l’attaque explosive de City.

Des signatures pour l’avenir

Des joueurs comme Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Andrey Santos et Carney Chukwuemeka semblent tous être des recrues pour l’avenir ; chers à cela. Ils se combinent pour environ 80 millions de dollars.

Tous ces joueurs sont parmi les meilleurs au monde, et ils l’ont définitivement prouvé. Il y a eu des lueurs d’éclat individuel de chacun d’eux, et il ne serait pas fou de dire qu’aucun d’eux n’est un flop. Ils valent tous sans doute leur prix.

Acquisitions sans but

Il n’est pas hors de question de dire que les supérieurs de Chelsea sont la raison des signatures décevantes, car l’inexpérience de Boehly dans le monde du football est un facteur dans leur échec de transfert. Toutes les signatures d’été étaient des signatures sans but. Chelsea a procédé à ces transferts juste pour signer de grands noms.

Thomas Tuchel n’a pas signé de nombreuses signatures au cours des dernières campagnes. En fait, l’histoire populaire est qu’il n’a pas reconnu Denis Zakaria lorsque Zakaria est arrivé pour la première fois à l’entraînement. Graham Potter hérite d’un club étoilé, mais indésirable, et il laisse lentement mais sûrement sa marque sur le club.

Il en résulte une situation inconfortable où le manager n’utilise pas le joueur malgré le gros prix que Chelsea dépense. Des joueurs comme Zakaria et Pierre-Emerick Aubameyang ont été utilisés avec parcimonie par Tuchel et Potter. Non seulement cela, mais certains transferts de Chelsea peuvent être décrits comme “pour l’avenir”. Il est peu probable que des joueurs comme Santos, David Datro Fofana et Chukwuemeka aient un impact immédiat sur la première équipe en raison de leur inexpérience au plus haut niveau.

Dans cet esprit, vous devriez vous attendre à des transferts plus rapides de la part des Blues. Ils ont désespérément besoin de joueurs, avec des blessures et des suspensions qui affligent l’équipe. Bien que le club aille dans la bonne direction avec son plan “Vision 2030”, la situation de Chelsea est désastreuse et ils ont besoin de renforts immédiats.

Maintenir les dépenses

Ne vous méprenez pas, les dépenses de Chelsea sont hors de la norme, mais ils ont été de gros dépensiers au cours de la dernière décennie. Les Bleus n’ont dépensé moins de 100 millions de dollars que deux fois au cours des dix dernières années, et ils sont tristement célèbres pour leur activité sur le marché des transferts. Ils ont beaucoup dépensé, et surtout avec un plus gros sac à main, ils iront probablement bien financièrement.

Leur liberté financière signifie qu’ils peuvent encore une fois démolir les records de transfert. S’ils sont prêts à acheter la clause de libération de 130 millions de dollars de Fernandez, cela deviendrait le transfert le plus cher de Chelsea, battant l’accord à succès Romelu Lukaku en 2021.

Les pourparlers pour signer la star de Gladbach Marcus Thuram et Pedro Porro du Sporting seraient tous deux “avancés”. Le talent du Dynamo Moscou, Arsen Zakharyan, devrait s’envoler pour Londres pour terminer son examen médical dans environ une semaine. C’est beaucoup, mais il convient de noter que Chelsea contacte presque tous les jeunes joueurs d’Europe. La moitié de ces accords pourraient même ne pas se concrétiser, en raison de la concurrence d’autres clubs de Premier League et des réglementations du fair-play financier.

L’accord de Chelsea pour signer Christopher Nkunku du RB Leipzig à l’été 2023 est tout sauf officiel. Fabrizio Romano rapporte que le chiffre du transfert sera supérieur à 65 millions de dollars.

C’est beaucoup de nouvelles et beaucoup d’argent pour un club qui était au bord de la faillite juste un an après qu’Abramovich ait mis Chelsea en vente. Et personne ne prédirait que Chelsea serait plus proche de la relégation que d’une place en Ligue des champions à la mi-saison. Mais à l’ère déjà chaotique de Boehly, tout est possible.

Préparez-vous alors que Chelsea cherche à commencer à sauver la saison avec un match dimanche contre Crystal Palace en utilisant certains de ces transferts jouant un rôle. Mais pas Joao Felix suspendu.

PHOTO : IMAGO / Sportimage