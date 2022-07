Les derniers textos obsédants que son fils a envoyés à sa mère avant de mourir lors d’un voyage scolaire après que les enseignants ont insisté sur le fait qu’il était juste MALADE

Un adolescent a envoyé des SMS obsédants à sa mère pour demander de l’aide après être tombé malade avant de mourir.

Tim Fehring, 15 ans, visitait l’Europe depuis l’Australie lorsqu’il est tombé malade et était à peine capable de marcher, ce que les enseignants ont qualifié de mal du pays.

Tim Fehring photographié avec son père Dale Crédit : Facebook

Tim a été décrit comme un adolescent “en forme et énergique” Crédit : Facebook

Tim Fehring , le cauchemar des parents lorsque Barbara et Dale Fehring ont découvert que leur brillant jeune garçon Tim était décédé dans un hôpital de Vienne., Crédit : 7NEWS

L’adolescent “en forme et énergique” – un élève de neuvième année au Blackburn High School de Melbourne – a commencé à se sentir malade le premier jour du voyage.

À son incrédulité, la maladie de l’élève de neuvième année était continuellement considérée par les enseignants comme le mal du pays – malgré sa perte de poids visible.

Maintenant, les derniers textes qu’il a envoyés à sa mère Barbara ont été révélés lors de l’enquête sur sa mort

“J’ai failli vomir et je travaille à m’améliorer pour passer un meilleur moment”, a écrit Tim dans un texto à sa mère le 24 juin 2019, rapporte 7News.

“Je vais dormir comme un bébé parce que ça risque d’être la fatigue. Je n’ai pas dormi depuis des heures et j’ai toujours des vertiges.

“Je t’aime maman et je te tiendrai au courant avec plus.”

Tim a dit à sa mère qu’il pensait que sa maladie avait peut-être quelque chose à voir avec l’eau qu’il avait bue.

Mais lorsqu’il a essayé d’acheter une autre eau, il a dit à sa mère qu’il ne pouvait obtenir que la même eau qu’il pensait avoir pu le rendre malade.

“Ugh, peux-tu m’aider maman?”, A-t-il écrit.

Le jeune avait développé une infection du sang et des poumons qui s’est transformée en septicémie.

“Les enfants ne devraient pas mourir, c’est tellement tragique”, a déclaré son père Dale à 9News.

“Cela vous frappe durement et ces trois années ont été difficiles. Nous avons essayé de faire face.”

Le premier jour du voyage, Tim était malade dans une poubelle de rue – ce que les enseignants ont imputé à la nourriture épicée dans l’avion.

Le lendemain, il se réveille avec des crampes d’estomac et continue de vomir, ce qui est dû au décalage horaire et à la chaleur.

Les enseignants l’ont dit à sa mère Barbara, mais le rapport du coroner a déclaré que cela était en grande partie attribué au mal du pays, rapporte Daily Mail Australia.

Le troisième jour, Tim a demandé à rentrer chez lui et il a été emmené chez un pharmacien pour obtenir des médicaments car il n’avait toujours pas d’appétit.

Le lendemain, il a envoyé un texto à sa mère pour lui demander de rentrer à la maison.

Barbara a demandé à son fils de consulter un médecin – mais avant d’être emmené à l’hôpital, Tim a été contraint de participer à une visite à pied.

Il nous manque tous les jours et quand nous faisons des activités familiales, il y a une chaise de rechange pour Tim. Barbara, la mère de Tim

Se sentant mal, il a dû s’asseoir à l’ombre et selon le rapport était “épuisé, visiblement pâle et avait sensiblement perdu du poids”.

Il a ensuite été “examiné de manière approfondie” par un médecin qui a confirmé que ses symptômes “pourraient être liés au mal du pays”.

Les médecins ont suggéré après des heures à l’hôpital que Tim souffrait probablement de constipation et de mal du pays, et on lui a dit de boire de l’eau et de manger des fruits.

Mais le lendemain, le groupe s’est rendu en Autriche et Tim a dû endurer une autre visite à pied, et il a porté un “sac vomi” après avoir demandé à ne pas participer.

Le rapport du coroner disait : « Il ne s’était pas amélioré et marchait lentement et avait l’air gonflé et fatigué. Il était pâle et avait des cernes noirs sous les yeux.

TROUVÉ SANS RÉPONSE

“Tim avait dit au personnel qu’il voulait aller à l’hôpital, mais le personnel considérait qu’il essayait d’éviter de faire les activités prévues telles que la visite à pied de l’après-midi.”

Barbara a dit qu’elle était “consternée” lorsqu’elle a découvert qu’il s’était vu refuser sa demande de voir un médecin.

“Les responsables pensaient qu’il avait le mal du pays, mais ce n’était pas le cas”, a-t-elle déclaré.

“C’était un enfant très en forme, en bonne santé et énergique qui était toujours heureux et voulait toujours rendre heureux ceux qui l’entouraient.”

“Que Tim nous ait laissés si heureux et excités de partir et qu’en quelques jours se détériore si vite, cela nous étonne.

“Chaque jour est encore extrêmement difficile. Il nous manque tous les jours et quand nous faisons des activités familiales, il y a une chaise de rechange pour Tim.”

Les enseignants ont finalement décidé que Tim devait rentrer chez lui car il était toujours malade.

Il a été jugé “apte à voyager” par un médecin bien qu’il n’ait pas été examiné, et un enseignant a demandé qu’on lui prescrive des médicaments contre l’anxiété.

Pendant son séjour, Tim est sorti de la pièce après s’être plaint qu’il faisait “chaud et étouffant”.

Quelques instants plus tard, il a été retrouvé inconscient sur le sol avec du vomi sur ses vêtements pendant que son nez saignait.

L’adolescent est décédé lors du voyage de sa vie en Europe Crédit : 7NEWS