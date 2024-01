Les derniers téléphones Galaxy de Samsung offrent une traduction en direct des appels téléphoniques et des SMS

“/>

Crédits images : Samsung

Lors de l’événement de lancement de Samsung aujourd’hui, où la société a présenté sa gamme de smartphones Galaxy S24 alimentés par l’IA, la société a présenté comment l’IA pourrait améliorer l’expérience d’appel avec une nouvelle fonctionnalité de traduction en direct. Cette fonctionnalité, l’une des nombreuses fonctionnalités de traduction proposées sur les nouveaux smartphones, permet aux clients de passer ou de recevoir un appel dans une langue qu’ils ne parlent pas, puis de recevoir une traduction en direct de l’appel, de manière audible et à l’écran.

La société a fait une démonstration de la technologie d’IA sur scène lors de l’événement d’aujourd’hui, montrant comment quelqu’un pouvait utiliser la nouvelle fonctionnalité pour effectuer une réservation dans un restaurant, même s’il ne parlait pas espagnol. Dans l’application Call native, la conversation était traduite immédiatement après avoir parlé à l’autre personne au téléphone. Cette personne pouvait alors répondre dans sa propre langue – dans ce cas, l’espagnol, qui était ensuite à nouveau traduite dans la langue de l’appelant, l’anglais.

«C’est comme avoir votre propre interprète personnel lors de vos appels», a noté Drew Blackard, vice-président de la gestion des produits chez Samsung.

La fonctionnalité de traduction en direct sera lancée avec la prise en charge des traductions audio et textuelles dans 13 langues maximum, a indiqué Samsung. De plus, toute la traduction s’effectue sur l’appareil, de sorte que les appels téléphoniques des propriétaires de Samsung restent privés.

La fonctionnalité mémorisera également vos paramètres de langue et la langue parlée par chacun de vos contacts, vous n’aurez donc pas à faire de mises à jour avant votre conversation. Cela pourrait être utile aux personnes qui effectuent beaucoup d’appels internationaux, ainsi qu’aux voyageurs fréquents, a suggéré la société.

“/>

Les fonctionnalités de traduction fonctionnent également en dehors des appels, traduisant ce que vous dites verbalement et par SMS pour l’autre personne – et vice versa.

“/>

De plus, une traduction est ajoutée au clavier Samsung, afin que vous puissiez traduire directement des mots et des phrases au fur et à mesure que vous tapez. Ici, pendant que vous discutez, le clavier détectera la langue utilisée et traduira le message dans la langue du destinataire. Cette fonctionnalité peut être utile même lorsque les deux personnes parlent la même langue mais sont plus à l’aise pour communiquer dans leur langue maternelle.

Samsung note que les utilisateurs peuvent même sélectionner différents styles de communication, comme « décontracté » lorsqu’ils envoient des SMS avec un ami, ou un langage plus formel pour les contacts professionnels. Il existe également un ton excité, un ton social (pour les publications sur les réseaux sociaux, par exemple) et un ton shakespearien disponible – ce dernier si vous vous sentez « un peu fantaisiste », a ajouté la société.

Semblables à la traduction en direct lorsque vous parlez, ces traductions se produisent également sur l’appareil grâce au modèle d’IA le plus efficace de Google, Gemini Nano.