Le lancement de la série X60 de vivo est prévu pour le 29 décembre et les teasers continuent à arriver. Les derniers incluent des images de produits plus détaillées des X60 et X60 Pro ainsi qu’une vidéo promotionnelle présentant la stabilisation et les prouesses nocturnes de l’appareil photo principal 48MP.

Le vivo X60 devrait arborer une configuration à triple caméra avec un appareil photo principal de 48 MP avec une ouverture de f / 1,6 aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 13 MP et d’un tireur de portrait de 13 MP. Le X60 Pro ajoute un module périscope 8MP avec zoom optique 5x et zoom numérique jusqu’à 60x. Le Pro obtient également une ouverture de f / 1,48 pour le capteur principal 48MP. Les deux modèles seront dotés de la stabilisation micro-cardan de deuxième génération de vivo et de la marque Zeiss.











Photos de produits de la série vivo X60

La série X60 est également présentée comme les téléphones 5G les plus légers de vivo et lancera le chipset Exynos 1080 de Samsung ainsi que le tout nouveau OriginOS de vivo basé sur Android 11.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Via