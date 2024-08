Pendant une grande partie de l’année, Donald Trump a eu des raisons d’être satisfait des sondages nationaux et des sondages dans les États clés. Il y a quatre ans, les sondages montraient que le républicain était en grande difficulté avant sa défaite. En 2024, cependant, les données ont montré que l’ancien président était constamment en tête.

C’est-à-dire jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

Après que le président sortant Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection et que la candidature de la vice-présidente Kamala Harris a donné aux démocrates un coup de pouce bien nécessaire, les recherches d’opinion publique ont montré que l’avantage de Trump a commencé à s’évaporer, tant dans les confrontations directes que dans les sondages. confrontations et sur Questions clés.

Le candidat républicain et son équipe politique n’ont pas vraiment géré ce changement de manière saine. Il y a deux semaines, par exemple, l’équipe Trump a adopté une «Sondages biaisés« Un message qui rappelle celui de 2012. Sur sa plateforme de médias sociaux, l’ancien président a également peaufiné son message, abandonnant les missives sur les sondages et vantant plutôt ce qu’il a décrit comme Les « vrais » sondages qui lui a dit ce qu’il voulait entendre.

Mais c’est son colistier, le sénateur républicain JD Vance de l’Ohio, qui a pris une tournure profondément étrange. HuffPost signalé:

Le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance n’a pas semblé disposé à accorder de l’importance aux sondages en baisse de Donald Trump lors de son passage sur Fox News ce dimanche. Le candidat républicain à la vice-présidence a minimisé ces chiffres lors d’une conversation avec Shannon Bream, déclarant à l’animatrice de « Fox News Sunday » que les sondages étaient utilisés comme un outil pour décourager les républicains de voter en novembre.

« Ce que nous avons vu systématiquement en 2016 et 2020, c’est que les médias utilisent de faux sondages pour réduire la participation républicaine et pour créer des dissensions et des conflits avec les électeurs républicains », a déclaré le sénateur.

Vance a ajouté : « Si vous parlez aux initiés de la campagne de Kamala Harris, ils sont très inquiets de savoir où ils se trouvent. »

Pour l’instant, ne nous attardons pas sur l’idée douteuse selon laquelle le colistier de Trump aurait une connaissance particulière des opinions des membres de la campagne de Harris – qui ne partagent probablement pas leurs pensées privées avec la sénatrice d’extrême droite. Examinons plutôt à quel point la théorie du complot de Vance est bizarre.

Selon Vance, les principaux médias indépendants ont conspiré – plus d’une fois – pour publier de fausses données de sondage, dans le cadre d’un complot élaboré pour décourager les électeurs républicains. Pour l’Ohioan, cela constitue un motif de scepticisme quant aux sondages de 2024.

Au pays des adultes, bien sûr, les principales organisations de presse indépendantes n’ont jamais conspiré pour diffuser des données d’enquête frauduleuses, et le fait que Vance ait colporté une telle ligne à un public de télévision national rappelle à quel point son message est devenu ridicule.

J’ai cependant une question complémentaire à poser au sénateur : si les médias publient des sondages « falsifiés » pour manipuler les électeurs républicains, pourquoi les sondages ont-ils montré Trump en tête pendant des mois ? Du point de vue de Vance, les médias ont-ils temporairement oublié, pour se rappeler soudainement du complot ?

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com