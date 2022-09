Les derniers smartphones de Poco vous offrent le choix entre le jeu et la photographie

Poco s’est établi depuis longtemps comme un acteur important sur le marché des smartphones économiques avec les Poco M4 Pro et Poco X4 Pro 5G, et cette tendance se poursuit aujourd’hui avec la révélation des Poco M5 et Poco M5 économiques.

Conçus pour les utilisateurs avides de divertissement à petit budget, les deux smartphones offrent aux consommateurs le choix entre les prouesses de jeu du Poco M5 et l’intelligence de l’appareil photo du Poco M5.

Concentré sur les jeux, le Poco M5 privilégie les performances et l’affichage sur tout le reste. À cet effet, le Poco M5 arbore le chipset Helio G99 6 nm de MediaTek avec 4 ou 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage selon la variante que vous choisissez. Il possède également la technologie Game Turbo 5.0 de la société qui, selon Poco, “contrôle et optimise intelligemment le CPU, le GPU et la mémoire” pour améliorer les performances du jeu, même dans les titres 3D exigeants, bien que nous devrons attendre pour l’examiner pour vérifier ces affirmations.

Poco

Cela est associé à un écran FHD + de 6,58 pouces de taille décente avec un taux de rafraîchissement dynamique de 90 Hz qui devrait fournir des fréquences d’images élevées lorsque vous jouez et des fréquences d’images plus faibles lorsque vous regardez des vidéos et faites défiler les médias sociaux, et cela devrait également aider à augmenter la durée de vie de la batterie. Bien qu’avec une énorme batterie de 5 000 mAh à l’intérieur, le Poco M5 devrait être un appareil qui dure toute la journée, et la charge de 18 W, bien qu’elle ne soit pas la plus rapide, devrait réduire le temps attaché à un mur.

Ailleurs, vous trouverez une configuration de caméra arrière de base composée d’un vivaneau principal de 50Mp, d’un objectif macro de 2Mp et d’un capteur de profondeur de 2Mp. Les deux derniers objectifs ne seront pas très utiles, mais le vivaneau 50Mp devrait fournir des résultats décents pour le prix.

De plus, si la photographie est votre passion, vous serez peut-être mieux avec le Poco M5.

Le Poco M5s est conçu pour la photographie, arborant une impressionnante configuration à quatre caméras à l’arrière beaucoup plus performante que son frère axé sur les jeux. Le Poco M5s arbore un appareil photo principal de 64Mp aux côtés d’un ultra-large de 8Mp, ainsi que les mêmes capteurs macro 2Mp et de profondeur 2Mp que le M5, et un appareil photo frontal de 13Mp pour prendre des selfies. Le smartphone économique est également capable de filmer jusqu’à 4K @ 30fps pour ceux qui s’intéressent à la vidéo.

Poco

Poco a inclus un certain nombre de modes de prise de vue pour vous aider à tirer parti des vivaneaux arrière, y compris un mode nuit dédié, un mode portrait, des capacités d’accéléré et de ralenti et plus encore – bien que vous ne devriez pas vous attendre aux mêmes capacités impressionnantes en mode nuit comme fleurons.

Au lieu d’un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz, le Poco M5s arbore un panneau AMOLED plus petit de 6,43 pouces pour des visuels améliorés lors de l’édition de photos et du visionnage de films via des applications comme Netflix, avec des fonctionnalités premium telles que DC Dimming également présentes.

La sauvegarde de l’expérience est le chipset MediaTek G95 légèrement moins puissant, et comme son frère, est livré avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage selon la variante que vous choisissez. Il y a aussi la même batterie énorme de 5 000 mAh à l’intérieur, donc quel que soit le modèle que vous choisissez, vous aurez une autonomie solide toute la journée.

Les Poco M5 et Poco M5 devraient sortir au Royaume-Uni à la mi-septembre, et bien que nous ayons été assurés de la nature économique des smartphones, les prix exacts restent à confirmer. Nous mettrons à jour cette pièce une fois que nous aurons reçu la confirmation de Poco.