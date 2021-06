Les derniers sacrements de l’acteur de Kannada Sanchari Vijay seront célébrés avec les honneurs de la police | Nouvelles régionales

Bangalore : Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a annoncé mardi que les derniers sacrements du célèbre acteur kannada Sanchari Vijay seraient exécutés avec les honneurs de la police.

Sanchari Vijay, qui a eu un accident le 12 juin, a été déclarée en état de mort cérébrale lundi. Il avait 38 ans. Il avait été admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Apollo où il était soigné.

La famille de l’acteur a décidé de faire don de ses organes à la lumière des lésions cérébrales irréversibles.

S’adressant à Twitter, Yediyurappa a déclaré que la crémation de l’acteur national primé Sanchari Vijay aura lieu avec les honneurs de la police.

« Je suis reconnaissant à sa famille, qui s’est manifestée pour faire don des organes, j’offre mes condoléances à un artiste si talentueux », a-t-il déclaré.

Les membres de la famille de Vijay ont décidé d’accomplir ses derniers rites dans leur ville natale de Kaduru dans le district de Chikkamagaluru, où il sera enterré selon les rituels de la communauté Lingayat.

Kaduru est à 250 km de Bangalore.

L’acteur sera inhumé dans une ferme appartenant à son ami Raghu à Panchanahalli, près de Kadur du district de Chikkamagaluru.

Sa dépouille mortelle a été conservée pour être vue par le public à Ravindra Kalakshetra à Bangalore.

Les acteurs Dhananjaya, Ninasam Sathish, le réalisateur Guru Deshpande, Nagathihalli Chandrashekhar, parmi tant d’autres, ont rendu un dernier hommage à Vijay.

La mort de Vijay avait fait surface le lundi après-midi. C’était après que son frère Siddhesh Kumar a déclaré aux médias que la famille avait décidé de faire don de ses organes car les médecins les avaient informés d’une très « petite » chance de réanimation.

Le frère aîné de Vijay Virupaksha et son frère cadet Siddesh ont donné leur consentement écrit pour le don d’organes tandis que son frère cousin Srikanth N. S était le témoin.

Par la suite, Jeevasarthakathe, un organisme nommé par le gouvernement de l’État pour superviser la mise en œuvre de la loi de 1994 sur la transplantation d’organes humains, a informé la police et l’autorisation a été obtenue.

Une fois ces procédures terminées, le processus de prélèvement d’organes sur le donneur a commencé dans la nuit du lundi et du mardi.

Vijay a fait don de deux reins, foie, valves cardiaques et cornées et est devenu la première célébrité de bois de santal à faire don de tous ses organes, bien que de nombreuses célébrités aient participé à des campagnes de dons d’yeux et ont même fait des dons.

L’acteur Vijay, qui était associé à l’équipe Usire (Breathe) pour fournir de l’oxygène aux patients COVID, faisait également sa part pour les nécessiteux en amplifiant les informations sur les ressources COVID via ses pages de médias sociaux.

Vijay avait eu un accident alors qu’il conduisait une moto avec son ami Naveen le 12 juin. Ils avaient décidé d’acheter des médicaments lorsque leur vélo a dérapé à cause des pluies et a heurté le poteau lors de la 7e phase de JP Nagar.

Naveen a également subi une fracture de la jambe, tandis que Vijay a été emmené pour des chirurgies du cerveau et de la jambe à l’hôpital.

Vijay a commencé sa carrière au théâtre, avant de faire ses débuts au cinéma avec Rangappa Hogbitna en 2011.

Il a ensuite fait la une des journaux pour son prix national du meilleur acteur pour Naanu Avanalla… Avalu en 2015 pour avoir repris un rôle de transgenre. Dasavala, Oggarane, Harivu, Killing Veerappan et Nathicharami sont quelques-uns des autres films dans lesquels il a joué.

L’acteur a également donné sa voix pour le livre audio Aadaadta Aayushya (This Life at Play), qui est l’autobiographie de Girish Karnad, lauréat du prix Jnanpith, pour la première fois. Le livre audio dure environ 15 heures.