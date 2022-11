Les derniers préparatifs sont en cours alors que la NASA prévoit de lancer une fusée sur la lune mercredi

La NASA a commencé les derniers préparatifs pour l’envoi d’une fusée sur la Lune.

Le lancement est prévu mercredi.

Cette mission permet à la NASA de tirer des leçons pour un futur voyage vers Mars.

Après deux tentatives infructueuses cet été, la Nasa était occupée lundi à achever les derniers préparatifs du lancement de sa nouvelle méga fusée lunaire, désormais prévue mercredi matin depuis la Floride.

La mission Artemis 1, un vol d’essai sans astronautes, représente la première étape du plan de l’agence spatiale américaine visant à établir une présence durable sur la Lune et à en tirer des leçons pour préparer un futur voyage vers Mars.

Nommé d’après la sœur d’Apollon dans la mythologie grecque, le nouveau programme spatial intervient 50 ans après que les humains ont posé le pied pour la dernière fois sur le sol lunaire.

Le premier lancement de la fusée Space Launch System, la plus puissante jamais conçue par la NASA, est prévu mercredi à 01h04 heure locale (environ 06h00 GMT), avec une fenêtre de lancement possible de deux heures.

Le compte à rebours a déjà commencé au légendaire Kennedy Space Center, où le géant orange et blanc attend son vol inaugural.

Le décollage est prévu moins d’une semaine après le passage de l’ouragan Nicole, que la fusée a subi à l’extérieur sur sa rampe de lancement.

Pour l’instant, les responsables évaluent le risque associé aux dommages causés par l’ouragan à une fine bande de matériau semblable à du mastic appelé RTV, qui encercle la capsule de l’équipage d’Orion au sommet de la fusée et la rend plus aérodynamique.

Les équipes examinent si le RTV pourrait se détacher lors du lancement et poser des problèmes.

Deux dates de repli sont possibles si besoin, les 19 et 25 novembre.

Mais Mike Sarafin, en charge de la mission Artemis 1, s’est montré optimiste dimanche soir. “Je me sens bien dans cette tentative”, a-t-il déclaré.

Face cachée de la Lune

La météo s’annonce clémente, avec 90% de chances de conditions favorables pendant la fenêtre de lancement.

Fin septembre, la fusée a dû être ramenée à son bâtiment d’assemblage pour être à l’abri d’un autre ouragan, Ian, reportant la mission de plusieurs semaines.

Avant ces déboires météorologiques, deux tentatives de lancement ont dû être annulées pour des raisons techniques.

La première panne était liée à un capteur défaillant, et la seconde à une fuite de carburant lors du remplissage des réservoirs de la fusée. Il fonctionne à l’oxygène et à l’hydrogène liquides ultra-froids et ultra-volatils.

La NASA a depuis remplacé un joint et modifié ses procédures pour éviter au maximum les chocs thermiques, et a réussi un test de remplissage de réservoir fin septembre.

Ces opérations de remplissage doivent désormais débuter mardi après-midi, sous les ordres de Charlie Blackwell-Thompson, première femme directrice de lancement de la Nasa.

Environ 100 000 personnes sont attendues sur la côte pour assister au lancement, la fusée promettant d’éclairer le ciel nocturne.

La capsule Orion sera soulevée par deux boosters et quatre moteurs puissants sous l’étage central, qui se détachera après seulement quelques minutes.

Après une dernière poussée depuis l’étage supérieur, la capsule sera en bonne voie, mettant plusieurs jours à arriver à destination.

Plutôt que d’atterrir sur la Lune, il prendra une orbite lointaine, s’aventurant à 40 000 miles (64 000 kilomètres) au-delà du satellite naturel de la Terre – plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable jusqu’à présent.

Enfin, Orion entreprendra le retour de son voyage. Lors de son passage dans l’atmosphère, le bouclier thermique de la capsule devra résister à une température moitié moins élevée que la surface du Soleil.

Si le décollage a lieu mercredi, la mission durera 25 jours et demi en tout, avec un amerrissage dans l’océan Pacifique le 11 décembre.

La NASA mise sur une mission réussie après avoir développé la fusée SLS pendant plus d’une décennie. Elle aura investi plus de 90 milliards de dollars dans son nouveau programme lunaire d’ici fin 2025, selon un audit public.

Artemis 2 sera presque une rediffusion de la première mission, bien qu’avec des astronautes, en 2024.

Les bottes au sol devraient avoir lieu pendant Artemis 3, au plus tôt en 2025, l’équipage devant inclure la première femme et la première personne de couleur sur la Lune.

La NASA veut alors lancer environ une mission par an et construire une station spatiale lunaire appelée Gateway. Là-bas, l’humanité doit apprendre à vivre dans l’espace lointain et développer les technologies nécessaires à un aller-retour vers Mars, peut-être à la fin des années 2030.