Les derniers paris verts de Zack Bogue de DCVC : micronucléaire, eau, géothermie

Zachary Bogue, co-gérant de Data Collective LLC, prend la parole lors de la conférence Future of Innovation: Spotlight on Artificial Intelligence à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 22 juin 2017. On estime que le marché des technologies d’intelligence artificielle génère davantage plus de 60 milliards de dollars en gains de productivité pour les entreprises américaines chaque année. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Zack Bogué a cofondé la société de capital-risque de la Silicon Valley DCVC en 2011. Depuis lors, lui et son co-fondateur Matt Ocko ont investi dans des dizaines d’entreprises qui sont devenues publiques ou été acquis par des sociétés Comme Google , Twitter , Amazone et Microsoft . DCVC investit dans la finance algorithmique, la cybersécurité, l’agriculture intelligente, l’accès à l’espace et l’intelligence, et la technologie de résilience climatique. Alors qu’investir dans la technologie climatique sert un avantage social, DCVC n’investit pas pour des raisons idéologiques. Au contraire. “Il y a un ensemble d’investissements que nous appellerons simplement l’investissement éthique, et c’est là que les gens investissent dans des choses dans lesquelles ils savent qu’ils devraient investir, ou n’investissent pas dans des choses dans lesquelles ils savent qu’ils ne devraient pas investir, et ils le font pour des raisons éthiques ou morales”, a déclaré Bogue à CNBC dans une interview à la fin du mois dernier. “En échange de cela, ils sont prêts à accepter un taux de rendement inférieur. Nous ne faisons pas cela.” Bogue a ajouté: “Mes LP sont de grandes institutions – des dotations universitaires, de grandes fiducies caritatives qui gèrent des hôpitaux”, faisant référence aux commanditaires ou aux investisseurs de la société de capital-risque. “Ils me donnent de l’argent. Et à moins que je ne leur rende un retour sur cet argent, ils ne sont pas en mesure de faire fonctionner leurs hôpitaux. Nous prenons donc très au sérieux la recherche du profit et la recherche du retour chez DCVC.”

La thèse de tous les investissements de DCVC soutient les entrepreneurs qui résolvent des problèmes de plusieurs milliards de dollars avec une puissance de calcul. “Il y a beaucoup de ces problèmes d’un billion de dollars dans l’espace climatique. Et si vous pouvez les résoudre, vous pouvez créer un énorme impact positif pour le monde tout en construisant une grande entreprise capitaliste prospère”, a déclaré Bogue à CNBC. “L’objectif est de construire de grandes entreprises publiques prospères.” Lors de l’examen d’investissements dans les technologies climatiques, DCVC effectue exactement le même type de diligence raisonnable qu’il ferait pour tout autre accord, a déclaré Bogue à CNBC. “Il n’y a pas de laissez-passer parce que quelqu’un résout un problème difficile dans le climat plutôt qu’un problème difficile dans la robotique ou avec un satellite ou dans la biotechnologie”, a déclaré Bogue à CNBC. “Ils doivent tous respecter en quelque sorte notre barre haute interne en souscrivant ces accords.” Cela ne veut pas dire que Bogue est indifférent au changement climatique. Il a grandi à Denver, où la vie quotidienne est définie par la proximité avec la nature, et a étudié les sciences de l’environnement et les politiques publiques à Harvard. Et DCVC investit dans la technologie climatique depuis 2012, bien avant qu’elle ne devienne à la mode. Ce premier investissement climatique était dans TempoDBqui a créé une sorte de base de données de séries chronologiques pour, entre autres, l’énergie géothermique. “Nous investissons tranquillement dans le climat depuis une décennie et essayons de ne pas trop en parler”, a déclaré Bogue à CNBC. “Relativement récemment, il est devenu socialement acceptable d’en parler.” Le montant d’argent investi dans la technologie climatique a certainement augmenté, selon un rapport de PricewaterhouseCoopers. Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2021, 87,5 milliards de dollars en capital-risque et capital-investissement est allé dans la technologie climatique, en hausse de 210% par rapport à la période de 12 mois précédente. Au cours de l’année la plus récente, plus de 60 milliards de dollars sur ces 87,5 milliards de dollars sont arrivés au cours des six premiers mois de 2021. Les transactions s’agrandissent également dans l’espace. Au cours des six premiers mois de 2021, l’accord moyen sur les technologies climatiques était de 96 millions de dollarscontre 27 millions de dollars au cours des mêmes six mois de 2020.

Thèmes climatiques brûlants pour DCVC : Nucléaire, eau, méthane et géothermie

Bogue est intéressé à investir dans l’énergie nucléaire. Mais parce que DCVC a un actif total sous gestion d’environ 3 milliards de dollars – bien moins que ce qu’il en coûte pour construire une centrale nucléaire conventionnelle à grande échelle – l’entreprise investit dans des sociétés nucléaires à faible capital. Un exemple est Oklo, qui envisage de construire des réacteurs micronucléaires. Si ses plans se concrétisent, il sera en mesure de financer sa croissance future avec les revenus provenant des accords d’achat d’électricité, a déclaré Bogue. “La fission nucléaire avancée est un problème de capital-risque par excellence dans les technologies profondes”, a déclaré Bogue à CNBC. Il y a un risque technique et réglementaire, mais si ces problèmes sont résolus, “il n’y a que des rendements à grande échelle… tous ces éléments sont une recette parfaite pour le capital-risque”.