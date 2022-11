Les derniers mots obsédants du tireur d’élite australien surnommé “Le Ninja” après avoir été abattu sur la ligne de front ukrainienne lors du dernier acte héroïque

LE tireur d’élite australien surnommé “Le Ninja” a partagé un dernier message obsédant avant d’être abattu en Ukraine lors d’un dernier acte héroïque.

Le combattant héros de 40 ans a été tué alors qu’il combattait les troupes d’invasion de Mad Vlad dans le Donbass cette semaine.

Trevor Kjeldal (au milieu) a été tué en combattant dans le Donbass cette semaine Crédit : 9News

Le tireur d’élite australien a été surnommé «le Ninja» après avoir fait sensation sur les lignes de front Crédit : 9News

Trevor a reçu une blessure par balle presque mortelle en juillet mais est retourné au front en septembre Crédit : 9News

Le renégat autodidacte s’est fait un nom peu de temps après avoir rejoint le meurtrier 49e bataillon de sélection des Carpates ukrainien plus tôt cette année.

Mais ce sont les derniers mots obsédants de l’Aussie qui ont laissé un impact sur sa famille et ses amis de l’armée en Ukraine.

Selon les publications sur les réseaux sociaux, Trevor a été blessé en juillet et a subi une blessure par balle presque mortelle et des éclats d’obus à la tête, mais s’est rétabli et est retourné au front en septembre.

Dans un message étrange à l’époque, il a déclaré: “J’ai battu les chances une fois, alors voyons juste si je peux le refaire.”

Trevor a été surnommé “le Ninja” sur les réseaux sociaux après avoir provoqué un chahut pour les hommes de Mad Vlad en première ligne.

Il a déclaré au média australien Nine News qu’il se sentait obligé de rejoindre la guerre aux côtés de l’Ukraine et a juré de rester jusqu’à la fin.

“L’Ukraine était en difficulté, ils avaient besoin de gens pour venir aider, alors nous sommes venus et avons aidé”, leur a-t-il dit.

Il est décédé des semaines avant de partager sa conviction que le vent de la guerre tournait en faveur de l’Ukraine.

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) aide désormais la famille de Trevor et avertit les autres Australiens de ne pas voyager ou combattre en Ukraine.

Dans un communiqué, la famille de Trevor a déclaré: “Notre profondeur de tristesse face à sa perte est insondable.

“Nous tenons à remercier le DFAT pour son aide continue à le ramener chez nous.

“En cette période incroyablement triste, nous demandons aux médias de respecter notre vie privée alors que nous pleurons.”

Les Britanniques sont également invités à éviter la zone de guerre.

En septembre, cinq prisonniers de guerre britanniques capturés par la Russie alors qu’ils combattaient en Ukraine ont été libérés et ramenés au Royaume-Uni dans le cadre d’un accord négocié par l’Arabie saoudite.

Parmi eux se trouvent Aiden Aslin et Shaun Pinner, qui avaient été condamnés à mort par un tribunal kangourou soutenu par le Kremlin et détenus en captivité pendant cinq mois.

L’ancien soignant Aiden, 28 ans, de Newark, Nottinghamshire, a été capturé alors qu’il combattait pour les forces armées ukrainiennes lors de la bataille brutale pour l’aciérie Azovstal dans la ville de Marioupol, en avril.

L’ancien soldat de l’armée britannique Shaun, 46 ans, a été capturé aux côtés d’Aiden.

Pendant ce temps, le combattant britannique Shareef Amin a survécu à plusieurs blessures par balle et éclats d’obus dans une bataille terrifiante avec le Russe.

Amin, surnommé Rambo par ses copains de l’armée, a été touché par des balles alors qu’il traversait le feu ennemi avant d’être renversé par des tirs d’artillerie.

Il a subi deux poumons perforés et des blessures importantes à chaque membre.

Mais, faisant preuve d’une ténacité qui l’a comparé au soldat du film de Sylvester Stallone, il a réussi à utiliser un pied pour se propulser sur le dos dans la boue au milieu de violents bombardements – et est resté conscient en attendant d’être secouru.

En avril, le volontaire britannique Scott Sibley a été désigné comme la première victime britannique tuée en Ukraine alors qu’il aurait combattu les troupes russes.

Des hommages ont été rendus au père et vétéran des forces armées britanniques, 36 ans, d’anciens camarades le décrivant comme “la personne la plus courageuse” qu’ils connaissaient.

Sibley, qui a été photographié avec le drapeau ukrainien sur son uniforme, semble avoir été un ancien membre de l’escadron de soutien logistique du commando.