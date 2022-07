Les derniers mots obsédants de l’exécutif de Microsoft assassiné Jared Bridgen à sa femme ont été révélés avant qu’il ne soit abattu devant un tout-petit

CE sont les derniers mots obsédants de l’exécutif de Microsoft assassiné Jared Bridgen avant qu’il ne soit abattu devant leur tout-petit.

Le père de quatre enfants a été pris en embuscade alors qu’il rentrait chez lui après avoir arrêté son véhicule pour déplacer un pneu sur la route le 16 février 2022 à Jacksonville, en Floride.

Jared Bridgen et sa femme Kirsten avaient discuté au téléphone avant sa mort

Le père de quatre enfants a été tué quelques instants plus tard Crédit : Facebook

Son bambin était dans la voiture quand il est mort

Son assassin s’est approché de lui puis lui a tiré dessus devant sa fille de deux ans.

Plus tôt, Jared avait déposé ses deux enfants plus âgés chez son ex-femme.

Sa femme, Kirsten Bridegan, a raconté au Daily Beast les derniers mots que son mari lui a dits.

Elle était au téléphone avec son frère quand Jared a appelé alors elle l’a ajouté à l’appel et les trois ont bavardé pendant une minute.

Elle a dit: “Et puis mon frère est parti pour que je puisse juste parler à Jared et Bexley, qui m’ont dit:” Maman, j’ai une glace. “”

Son mari lui a dit à la fin de la conversation : “Je suis presque à la maison, à bientôt.”

« Maintenant, je sais qu’en quelques minutes, il a été tué.

“La prochaine fois que quelqu’un a répondu au téléphone de Jared, c’était un policier… qui m’a dit de venir au département de police de Jacksonville Beach.”

L’épouse de Jared, Kirsten, a raconté à News 4 Jax comment elle avait appris la mort de son mari.

Kirsten a révélé : “J’ai emprunté l’itinéraire que nous empruntons normalement pour nous rendre à la plage.

“Et j’ai continué à appeler son téléphone. Et puis l’un des policiers a répondu. Et c’est là que j’ai su que mon instinct était bon et que quelque chose n’allait vraiment pas.”

L’agresseur de Jared étant toujours en liberté, sa veuve a supplié le public de signaler toute information qu’il pourrait avoir à la police.

Pour honorer la mémoire de son défunt mari, Kristen organise une veillée aux chandelles et lui rend hommage à Jacksonville Beach, en Floride, le mardi 19 avril.

La nécrologie du regretté directeur de Microsoft et père de quatre enfants l’a décrit comme : “un mari, un père, un fils et un ami formidables”.

“Plus que tout dans la vie, il aimait passer du temps avec ses enfants.”

Les responsables de la police de Floride enquêtent toujours sur la mort de Jared et n’ont nommé aucun suspect.

Le sergent de police de Jacksonville Beach, Tonya Tator, a déclaré à News 4 Jax: “Comme vous pouvez l’imaginer, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de la bonne manière dans une enquête.”

“Donc, parfois, nous devons obtenir des citations à comparaître pour examiner les informations privées des gens en référence aux téléphones portables, aux ordinateurs, etc.”

Le sergent Tonya a révélé: “J’espère que l’argent ne sera pas le facteur déterminant pour que quelqu’un s’exprime. Mais si c’est le cas, j’espère que cela aidera.”

“J’espère que cela mènera à plus de pourboires. Plus d’yeux à la recherche du camion.”