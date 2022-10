Les derniers mots glaçants d’une femme mangée VIVANTE par un ours enragé alors qu’elle était au téléphone avec sa mère dans une épreuve d’une heure

VOICI les derniers mots effrayants d’une adolescente qui a été dévorée par une bière déchaînée alors qu’elle était au téléphone avec sa mère.

Olga Moskalyova, 19 ans, a appelé sa mère alors que l’horrible attaque se déroulait et lui a fait un commentaire déchirant d’une heure.

Olga Moskalyov a téléphoné à sa mère alors qu’elle était attaquée par une bière déchaînée près d’une rivière russe Crédit : Will Stewart

La jeune femme de 19 ans est décédée aux côtés de son beau-père Igor Tsyganenkov Crédit : Will Stewart

L’adolescente russe a été mutilée à mort par un ours brun et ses trois oursons, après que la mère ours ait déjà tué son beau-père.

La mère d’Olga, Tatiana, s’est souvenue que sa fille avait crié au téléphone : “Maman, l’ours me mange ! Maman, c’est une telle agonie. Maman, aide-moi !”

Tatiana a dit qu’elle avait d’abord pensé que sa fille plaisantait, racontant le chagrin au MailOnline: “Mais ensuite j’ai entendu la véritable horreur et la douleur dans la voix d’Olga, et les sons d’un ours grognant et mâchant.

“J’aurais pu mourir sur-le-champ de choc.”

À l’époque, Tatiana n’avait aucune idée que l’ours avait déjà maîtrisé son mari, Igor Tsyganenkov, et l’avait tué en lui brisant le cou et en lui brisant le crâne.

Olga avait regardé l’attaque se dérouler et avait tenté de fuir, jusqu’à ce que la maman ours lui attrape la jambe.

Mais la créature ne l’a pas tuée instantanément comme son beau-père, elle a joué avec elle – lui donnant le temps de téléphoner à sa mère trois fois avant de mourir.

Tatiana a appelé la police et des proches dans un village voisin, à l’extrême est de la Sibérie, les suppliant de se précipiter vers la rivière où le couple avait pêché.

Quand Olga a rappelé sa mère une deuxième fois, elle a haleté : « Maman, les ours sont de retour. Elle est revenue et a ramené ses trois bébés.

“Ils sont… en train de me manger.”

Lors du dernier appel, et la dernière fois que Tatiana a entendu la voix de sa fille, Olga a senti que sa fin était proche.

Près d’une heure après son premier appel de détresse, Olga a dit à sa mère : “Maman, ça ne fait plus mal. Je ne ressens plus la douleur.

“Pardonne-moi pour tout, je t’aime tellement.”

L’appel a alors été coupé.

Une demi-heure plus tard, le frère d’Igor et la police sont arrivés pour trouver la mère ours dévorant toujours ses restes, et le corps sans vie d’Olga non loin de là.

Alors que l’horreur se déroulait en 2011, des vidéos racontant l’affaire effrayante ont refait surface sur Tiktok.

Peu de temps après l’attaque, une Tatiana en pleurs a rendu hommage à sa fille : “Ma fille était tellement amusante. Elle était si joyeuse, amicale et chaleureuse.”

Elle a déclaré que la jeune femme de 19 ans avait toute la vie devant elle, ajoutant: “Elle était diplômée de l’école de musique et quelques jours avant l’attaque de l’ours, elle a obtenu son permis de conduire.”