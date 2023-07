L’acteur BRITANNIQUE Julian Sands a étrangement raconté comment il avait trouvé des restes humains lors de ses randonnées quelques semaines seulement avant sa mort en Californie.

La mort de la star a été confirmée la semaine dernière après que son corps a été retrouvé par des randonneurs dans la région de Baldy Bowl aux sommets de San Gabriel.

4 Julian Sands a disparu lors d’une randonnée en janvier Crédit : Twitter

4 L’acteur avait parlé de tomber sur des restes humains dans les montagnes Crédit : PA

4 L’acteur a été confirmé mort la semaine dernière Crédit : PA

La star de A Room With A View, âgée de 65 ans, avait disparu depuis plus de cinq mois après avoir échoué à revenir d’une randonnée en janvier.

Et maintenant, il est apparu qu’il avait fait une prédiction obsédante sur sa propre mort dans l’un de ses derniers entretiens.

Il a dit Radio Times : « J’ai trouvé des choses effrayantes dans les montagnes alors que vous savez que vous êtes dans un endroit où de nombreuses personnes ont perdu la vie, que ce soit sur l’Eiger ou dans les Andes.

« Vous pouvez être confronté à des restes humains et cela peut être effrayant.

« Ce n’est pas nécessairement surnaturel, c’est peut-être trop naturel – ce que j’appellerais hypernaturel.

« Vous êtes en présence de la grande nature et la grande nature se révèle dans toute sa puissance.

« Cela peut nous faire passer un seuil d’hypersensibilité dans un royaume de forces naturelles. »

La disparition de l’acteur sur le mont San Antonio de 10 000 pieds a déclenché une opération de recherche massive alors que des hélicoptères et des drones ont ratissé la région pendant des jours.

Seule sa voiture Volvo enneigée a été récupérée près du mont Baldy, juste à l’extérieur de la ville de Los Angeles.

L’homme de 65 ans était un randonneur expérimenté qui s’était précédemment décrit comme le plus heureux « près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide ».

Dans son interview, il a également rejeté la suggestion qu’il était trop vieux pour l’escalade, mais a noté que le changement climatique avait rendu certaines parois rocheuses plus instables.

Il a déclaré : « Si vous n’avez pas vraiment le désir, la concentration pour gravir une voie, si vous n’êtes pas absolument engagé, cela devient beaucoup plus dangereux et c’est une expérience beaucoup plus dégonflante.

« Trouver des gens dont j’apprécie la compagnie dans des conditions aussi stressantes et intimes n’est pas facile.

« Le truc avec l’escalade, c’est que vous faites toujours des plans et que vous regardez des itinéraires – peut-être que vous finissez par atteindre 5% de toutes les choses que vous prévoyez de faire. »

Le frère de l’acteur, Nick, a déclaré deux semaines après le début des recherches qu’il avait accepté que Sands ne soit pas retrouvé vivant.

« Il n’a pas encore été déclaré disparu, présumé mort, mais je sais dans mon cœur qu’il est parti », avait-il déclaré, selon les médias locaux anglais du Yorkshire, où les frères ont grandi.

Julian était surtout connu pour les tubes A Room With A View – où il a joué aux côtés d’Helena Bonham Carter – et Leaving Las Vegas.

Plus récemment, il a joué le rôle du médecin-chef dans le drame Benediction dirigé par Jack Lowden et Peter Capaldi en 2021.

Il est né en Angleterre mais vivait dans la région de North Hollywood.

Il a deux filles avec la journaliste Evgenia Citkowitz, qu’il a épousée en 1990.

Il a un fils avec sa première femme Sarah Sands – l’ancienne rédactrice en chef du Sunday Telegraph et de l’Evening Standard.