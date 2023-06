Les derniers mots déchirants du petit Alfie Steele alors qu’un enfant de 9 ans a été battu et maintenu dans un bain froid par sa mère et son beau-père diaboliques

Les derniers mots déchirants du PETIT Alfie Steele avant que l’enfant de neuf ans ne soit battu et maintenu dans un bain froid par sa méchante mère et son beau-père ont été révélés.

La maman monstre Carla Scott, 35 ans, et son fiancé Dirk Howell, 41 ans, ont été emprisonnés hier pour un total de 59 ans pour le meurtre.

Alfie a été tragiquement tué par sa mère et son beau-père en lock-out 1 crédit

Grand-père Paul Scott a raconté comment Alfie l’a crié dans ses derniers instants Crédit : BBC

Carla Scott a été condamnée hier à 27 ans de prison Crédit : PA

Dirk Howell a été condamné à perpétuité pour meurtre Crédit : PA

Après un procès de six semaines à Coventry Crown Court, le couple a été reconnu coupable d’avoir soumis Alfie à une campagne d’abus à son domicile de Droitwich, Worcestershire, pendant le verrouillage.

Dans des actes décrits comme des punitions « sinistres », les passages à tabac d’Alfie se sont étendus sur une période de 18 mois.

Et l’attaque fatale l’a vu se tenir sous l’eau froide du bain.

Après la condamnation jeudi, le grand-père d’Alfie, Paul Scott, a raconté comment le jeune avait passé ses derniers instants à pleurer pour lui.

Debout sur les marches du tribunal, Paul a déclaré: « J’ai vu le corps sans vie d’Alfie être transporté jusqu’à l’hélicoptère.

« Quand on m’a dit qu’Alfie était décédé, je ne savais pas quoi faire de moi.

« Je pensais que si je criais assez fort, ce ne serait pas vrai, et depuis, ça ressemble à un cauchemar.

« J’étais si proche d’Alfie, je me souviens de toutes les choses qu’il aimait. Il me faisait sourire, j’étais si fière de lui.

« Ça fait mal qu’il ne puisse pas prendre ses propres décisions et que je ne sois pas capable de le guider dans la bonne direction.

« Alfie était comme un mini-moi et j’allais m’assurer qu’il serait la meilleure personne.

« J’ai l’impression d’avoir laissé tomber Alfie. On m’a dit que les derniers mots d’Alfie étaient qu’il criait pour moi et cela me fait mal. »

Le juge M. Justice Wall a déclaré aujourd’hui à Scott et au criminel de carrière Howell qu’ils avaient fait subir à Alfie une mort « violente et brutale ».

Il a déclaré: « Ce qui est clair, c’est qu’Alfie n’a pas eu la mort tranquille que vous avez essayé de décrire. Sa mort a été violente et brutale.

« Alfie a essayé de dire non, a appelé en vain son grand-père à l’aide et a résisté pour entrer dans le bain et c’est peut-être cette résistance qui a scellé son destin. »

Howell a été emprisonné à perpétuité et condamné à une peine minimale de 32 ans pour meurtre, tandis que Scott a été condamné à une peine combinée de 27 ans pour homicide involontaire et cruauté envers les enfants.

Le jury l’a déclarée non coupable du meurtre d’Alfie après avoir délibéré pendant 10 heures et 13 minutes.

Le corps de l’écolier sans défense a été retrouvé avec plus de 50 blessures lorsque son corps sans vie a été retiré de l’eau en février 2021.

PUNITION « CRUELLE ET SINISTERE »

Il avait été torturé et battu à mort après avoir été soumis à un régime de punition « cruel et sinistre » dans la propriété de Vashon Drive, a entendu le jury.

Scott et Howell pensaient qu’il était acceptable de frapper Alfie avec « des ceintures ou un curseur, comme une bascule robuste, et d’utiliser d’autres formes de punition plus sinistres », a-t-il été révélé.

On l’a également obligé à se tenir dehors la nuit et à se faire jeter de l’eau sur lui.

En juillet 2019, Scott a commencé à sortir avec Howell et dans les six mois, ils se sont fiancés.

La relation n’était « pas heureuse » pour Alfie, a déclaré Michelle Heeley KC, la famille et les voisins ayant soulevé « des inquiétudes peu de temps après que ces deux-là se soient réunis ».

Mme Heeley a déclaré qu’Alfie était décédé après avoir été « battu et délibérément mis dans un bain froid » après avoir été « obligé à endurer une vie qu’aucun enfant ne devrait mener ».

Et dans des rapports déchirants, des voisins ont raconté comment ils avaient entendu le petit Alfie supplier pour être laissé à l’intérieur de la maison.

Des images obsédantes ont capturé les cris d’Alfie alors qu’il répétait « laissez-moi entrer, laissez-moi entrer » après avoir été enfermé dehors.

Il a finalement été retrouvé sans vie dans une pièce sombre et « sale » le 18 février 2021.

PC Stacey Hegenbarth, de la police de West Mercia, se souvient avoir trouvé Alfie.

Elle a déclaré: « Il y avait un garçon complètement nu allongé sur un sol en bois, un jeune garçon et une femme que je sais maintenant être la mère qui faisait des compressions thoraciques.

« Il y avait un grand matelas sale et très taché sur le sol. Pas de literie, pas de lit.

« Le sol était sale et collant. Je pense qu’il y avait une armoire cassée dans un coin. Juste très désordonné.

« Mais je me souviens du rez-de-chaussée, du salon et de la cuisine, je le décrirais comme une maison témoin. C’était d’une propreté impeccable.

« C’était l’opposé polaire à l’étage, c’était une propriété complètement échevelée. »

PC Hegenbarth a également déclaré que Scott avait expliqué certaines des blessures au visage du petit garçon en disant qu’il était tombé de son vélo sans casque.

Des images de Bodycam ont déjà été diffusées aux jurés montrant un Scott sanglotant qui aurait menti à la police après la découverte d’Alfie frappé.

On peut l’entendre dire aux agents : « Je pense qu’il s’est cogné la tête quand il était dans le bain parce qu’il a un [inaudible] sur sa tête. »

La mère téléphone alors à Howell pour lui dire qu’Alfie a été emmené à l’hôpital mais « ils ne me laisseront pas encore monter là-bas ».

Elle a dit: « Il y a plein de policiers, ils ont des détectives et tout. »

Scott met fin à l’appel en disant à Howell « Je t’aime aussi » et en faisant un bruit de baiser au téléphone.

Coventry Crown Court a également entendu un appel au 999 qu’elle a passé affirmant qu’Alfie s’était « endormi » et s’était noyé dans le bain.