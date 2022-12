Les derniers mots déchirants de la famille au meurtre d’April Jones sont révélés 10 ans après l’enlèvement d’un enfant de cinq ans

LA famille d’April Jones a partagé les derniers mots déchirants qu’ils ont dits à la fillette de cinq ans avant qu’elle ne soit assassinée.

April a disparu de sa maison au Pays de Galles il y a dix ans, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Channel 4 s’est maintenant penché sur la disparition du jeune – qui a déclenché la plus grande chasse à l’homme de l’histoire de la police britannique.

Bien que le corps d’April n’ait jamais été retrouvé, Mark Bridger a été condamné à la prison à vie pour son enlèvement et son meurtre.

Sa famille s’est maintenant ouverte sur ce qu’elle a vécu – notamment en se remémorant la dernière fois qu’elle a vu le jeune.

La sœur d’April Jazz et sa mère Coral ont également partagé les dernières choses qu’elles ont dites à April le 1er octobre 2012.

S’exprimant dans le premier épisode du documentaire en trois parties intitulé La disparition d’April Jones, Jazz a rappelé la dernière fois qu’elle a parlé à sa jeune sœur.

Jazz se souvenait que c’était une belle soirée légère – ce qui était étrange pour octobre.

Le joueur de 27 ans a déclaré: “Je me souviens que nous étions juste à côté de la porte arrière, un peu, juste à côté de la porte arrière.

“Je me souviens avoir dit à April, je lui ai fait un gros câlin et j’ai dit : ‘J’y vais maintenant, je te verrai plus tard, je t’aime’.

“Et elle est partie jouer.”

La mère d’April, Coral, s’est également souvenue de sa dernière conversation avec le jeune dans les heures qui ont suivi – lui disant de rentrer directement à la maison.

La maman de trois enfants a déclaré que sa fille jouait avec des amis.

Coral se souvient : “Elle est revenue et elle et son amie ont ensuite dîné chez nous, elles voulaient ramener leur amie à la maison sur leurs vélos.

“Nous avons dit ‘oui pas de problème, reviens tout de suite’.”

Mais April ne l’a jamais fait – la jeune Machynlleth a été vue monter dans un véhicule près de chez elle.

À l’époque, Coral a lancé un appel émotionnel à propos de sa fille, ce qui a conduit le Premier ministre David Cameron à également lancer un appel.

Après qu’April n’ait pas pu être retrouvé, la police a officiellement désigné l’affaire comme une enquête pour meurtre le 5 octobre 2012, bien qu’aucun corps n’ait été retrouvé.

Une vaste opération de recherche a été lancée par la police dans la zone proche de son domicile avec sa famille, ses amis et des bénévoles aidant à la recherche.

Le lendemain de la disparition d’April, Bridger a été arrêté alors qu’il correspondait à la description de l’homme que des témoins oculaires ont dit avoir parlé à April et l’avoir emmenée dans sa voiture.

Bien que le corps de la jeune fille n’ait jamais été découvert, des preuves ADN découvertes lors de la perquisition du domicile de Mark ont ​​convaincu la police qu’elle avait été brutalement assassinée.

Pendant ce temps, il y a quelques jours à peine, Jazz a révélé la souffrance de sa famille depuis la mort d’April – et comment cela ne finira jamais.

Elle a également rappelé comment Bridger avait tenté de communiquer avec elle avant d’enlever sa sœur cadette.

