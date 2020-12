La mort de George Michael à l’âge de 53 ans le jour de Noël a provoqué des ondes de choc à travers le monde.

Maintenant, quatre ans jour pour jour que le Wham! star est décédée, ses derniers mots poignants à ses fans sont rappelés une fois de plus.

De retour le 17 octobre 2012, Michael était en grande forme alors qu’il présentait ses plus grands succès à un public en adoration dans un Earls Court de Londres bondé.

La foule en liesse a crié pour plus alors que la performance raffinée se terminait, Michael leur disant: « Merci Londres, je t’aime. A bientôt. »







Pourtant, malgré les plans du chanteur, le spectacle serait finalement le dernier concert live de l’interprète légendaire.

« Vous avez rendu la dernière nuit parfaite, » salua Michael, après le spectacle d’Earl’s Court.

«Ce fut vraiment un privilège de jouer avec ces musiciens depuis un an et nous tenons à vous dire un grand merci à tous.

« Londres, je vous aime tellement. Désolé de vous avoir fait attendre pour entendre cela; j’espère que cela en a valu la peine. Prenez soin de vous. »







Quand il a parlé, Michael devait faire sa tournée de 75 dates à Sympohinca en Australie après des concerts bondés en Europe et à Londres.

Mais ces concerts proposés ont été annulés et l’ancien Wham! Le leader, qui a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde, a continué à se débattre avec sa santé dans les années qui ont précédé sa mort.

Michael a souffert d’une série de problèmes médicaux tout au long de sa vie et, en 2011, il a été placé dans un coma temporaire après avoir contracté une pneumonie.

Il a subi une trachéotomie d’urgence pour l’aider à respirer, avec la grave préoccupation de ne plus pouvoir chanter.







Puis, en mai 2014, le chanteur a subi un «effondrement mystérieux» à son domicile selon son journaliste de l’époque et a été transporté d’urgence à l’hôpital pour un traitement d’urgence.

L’urgence 999 n’était que l’un des nombreux drames au cours d’une carrière colorée s’étalant sur plus de quatre décennies.

Mais pour ses fans et ses nombreux amis dans l’industrie de la musique et à travers le monde, Michael restera dans les mémoires pour sa musique, son flair artistique, sa personnalité charismatique et ses actes de bienfaisance généreux.

La légende du rock Elton John, l’un des bons amis de Michael, a été bouleversé par la mort du chanteur.







Et au moment du décès de Michael pendant la période des fêtes, John a posté sur Twitter: « J’ai perdu un ami bien-aimé – l’âme la plus gentille, la plus généreuse et un artiste brillant. »

Michael est décédé paisiblement chez lui à Goring-on Thames, dans l’Oxfordshire, juste avant 14 heures le jour de Noël.

Et il ne fallut pas longtemps pour que des hommages élogieux affluent du monde entier pour l’icône de la musique bien-aimée.

Il est devenu célèbre dans le cadre du groupe pop des années 80 Wham !, dont les meilleurs succès incluent Last Christmas, Wake Me Up… .Before Yo Go Go et Club Tropicana.

Il est ensuite devenu un artiste solo de renom à part entière, avec son premier album Faith vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde.







Il a réalisé un impressionnant sept numéro un en simple au Royaume-Uni et huit numéro un aux États-Unis.

Sa transition apparemment en douceur vers un chanteur / compositeur admiré a captivé l’imagination des fans, jeunes et vieux.

Des ballades intemporelles comme Careless Whisper l’ont propulsé vers une super célébrité mondiale en 1987, voyant la star se mêler aux célébrités et à la royauté au cours d’une carrière distinguée.

Michael a remporté quatre prix Ivor Novello, deux Grammys et trois Britanniques – et des fans au cœur brisé ont afflué sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin au moment de son décès.

On s’attend à ce que beaucoup fassent de même cette année pour honorer leur héros à l’occasion du quatrième anniversaire de sa triste mort.

Un fan au moment de la mort de Michael a déclaré sur Twitter: «C’était vraiment son dernier Noël. RIP George Michael. »

Un autre a ajouté: «Une toute nouvelle signification à sa dernière chanson de Noël. Si triste. »

Un fan en adoration a réfléchi: « Éviscéré d’apprendre que George est décédé. RIP. »

Et les hommages ont continué à affluer du monde entier, les fans s’assurant qu’il ne sera pas oublié, ainsi que de nombreuses associations caritatives soutenues par Michael.







Le Terrence Higgins Trust, la principale organisation caritative britannique sur le VIH et la santé sexuelle, a publié une déclaration l’année dernière qui disait: « Cela fait 3 ans que le monde a perdu ce géant de la musique. George était un ami incroyable pour nous, collectant des fonds et aidant à changer la voie les gens voient le VIH.

« Aujourd’hui, nous écoutons la musique de George et célébrons son incroyable héritage. Parti mais jamais oublié. »

Des mots adaptés pour l’une des stars de la musique les plus appréciées au monde.