Les derniers mots d’Anil Mehta à sa fille Malaika Arora avant sa mort : Je suis malade et fatigué

Quelques instants avant Anil Kuldip Mehta s’est suicidéil a passé un dernier appel téléphonique à ses filles, l’actrice Malaika Arora et Amrita Arora. « Je suis malade et fatigué », leur a-t-il dit, selon les sources. Quelques heures plus tard, une déclaration publiée par Malaika sur Instagram, ils ont exprimé le profond chagrin de la famille suite à la mort tragique de leur père.

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de notre cher père, Anil Mehta. C’était une âme douce, un grand-père dévoué, un mari aimant et notre meilleur ami. Notre famille est profondément choquée par cette perte et nous demandons aux médias et aux sympathisants de respecter leur vie privée pendant cette période difficile. Nous apprécions votre compréhension, votre soutien et votre respect », peut-on lire dans le communiqué.

Anil Mehta, 65 ans, est décédé mercredi matin en sautant du balcon du sixième étage de sa résidence à Bandra. L’épouse de Mehta, Joyce Polycarp, se trouvait dans leur appartement d’Ayesha Manor à Bandra lorsque l’incident a eu lieu. Elle se souvient avoir remarqué les pantoufles de son mari dans le salon vers 9 heures du matin, ce qui l’a incitée à le rechercher. Incapable de le localiser, elle s’est penchée sur la balustrade du balcon, pour assister à une scène chaotique en contrebas : un agent de sécurité criait à l’aide. « C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que quelque chose n’allait vraiment pas », aurait-elle déclaré à la police.

Les derniers instants de la vie de Mehta semblent avoir été marqués par une profonde angoisse. Des sources ont révélé qu’il avait contacté ses deux filles peu avant sa chute. Malaika était en route pour un événement à Pune quand elle a reçu l’appel.

Une autopsie est en cours à l’hôpital Bhabha pour confirmer la cause du décès. La nouvelle de la mort de Mehta a provoqué une onde de choc dans l’industrie du divertissement et au-delà, avec une vague de condoléances inondant les réseaux sociaux. Les amis, collègues et fans de la famille Arora ont exprimé leur sympathie et leur soutien pendant cette période difficile.