Des images effrayantes montrent les derniers instants d’un étudiant populaire qui a été poignardé à mort lors d’une attaque aléatoire par un gang qui s’en va en inhalant des ballons remplis de gaz hilarant.

Quatre voyous ont été emprisonnés pendant un total de 51 ans après la mort de Jack Donoghue, 21 ans, à Solihull en novembre de l’année dernière.

Jack a été la dernière victime d’une nuit de violence de la part du gang, qui s’attaquait aux gens alors qu’ils quittaient les boîtes de nuit du Warwickshire.

Des témoins ont décrit la bravoure et la bravoure dont Jack a fait preuve en essayant de se défendre contre le gang, mais il a été mortellement poignardé à l’estomac et est décédé plus tard à l’hôpital.

Sa famille a maintenant publié des images de vidéosurveillance de l’attaque, affirmant qu’elle voulait que « tout le monde voie l’impact que le crime au couteau peut avoir ».

Hier, Tyrall Blake, 21 ans, a été emprisonné à perpétuité après avoir été reconnu coupable du meurtre de Jack. Il purgera au moins 23 ans derrière les barreaux.

Les complices Nile Bennett, 23 ans, Connor Moore, 20 ans, et Regan Watters, 21 ans, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable et emprisonnés pendant près de 30 ans.

L’étudiant populaire Jack Donoghue, 21 ans, a été poignardé à l’estomac peu de temps après avoir quitté une boîte de nuit à Solihull en novembre de l’année dernière

Chilling CCTV montre les derniers moments de Jack alors qu’il était entouré et attaqué par les quatre voyous lâches, qui sont maintenant emprisonnés depuis 51 ans.

Jack a été poignardé une fois près de l’estomac par Tyrall Blake alors que ses complices se liguaient contre lui.

Des images montrent le jeune adoré essayant de combattre les voyous et les a même suivis alors qu’ils essayaient de fuir la scène.

Mais il avait subi une blessure interne catastrophique à la suite de la blessure au couteau et est décédé à l’hôpital trois heures plus tard après avoir subi une perte de sang importante.

La famille de Jack a demandé à la police des West Midlands de publier les images pour souligner l’impact du crime au couteau.

Des images choquantes montrent Jack trébuchant après ses agresseurs et tenant sa chemise après avoir été mortellement poignardé l’année dernière

Jack a été confronté au gang, qui a commencé à lui donner des coups de poing peu de temps après avoir quitté la discothèque locale Popworld.

Des images ont montré le moment où Tyrall Blake a poignardé Jack Donoghue (encerclé), tandis que des complices faisaient pleuvoir des coups de poing sur l’étudiant

Parlant de la sortie de la vidéo, ils ont déclaré: « Bien qu’il soit douloureux de regarder ce qui est arrivé à Jack dans la vidéosurveillance, nous pensons qu’il est important que tout le monde voie l’impact que le crime au couteau peut avoir. »

La nuit de violence du 30 novembre de l’année dernière s’est déroulée lorsque des membres du gang de quatre personnes ont été vus sur CCTV ciblant des victimes alors qu’elles quittaient les lieux de nuit pour rentrer chez elles.

Un fêtard a été frappé et frappé au visage par deux membres du gang qui lui ont demandé sa montre et son téléphone.

Puis, vers 3 heures du matin, Jack a quitté Popworld et est devenu la prochaine cible du gang alors qu’ils commençaient à lui lancer des coups de poing.

Jack a tenté de désamorcer la situation, mais elle a dégénéré en quatre hommes qui l’ont attaqué. Des témoins ont décrit le courage et la bravoure dont Jack a fait preuve en se défendant du gang.

En dépit d’être en infériorité numérique, Jack a pu défendre les coups de poing et se protéger de graves blessures.

Mais l’un des hommes a ensuite sorti un couteau et a poignardé Jack une fois, près de l’estomac.

Le gang s’est enfui dans une ruelle, tandis que Jack, mortellement blessé, a réussi à se rendre sur un banc.

Des membres du public et du personnel de sécurité ont tenté les premiers soins, mais malheureusement, Jack a été transporté à l’hôpital mais est décédé en quelques heures.

Blake a été vu marchant dans les rues de Solihull portant un ballon rempli d’oxyde nitreux, quelques instants après avoir poignardé mortellement un étudiant bien-aimé de 21 ans.

Les voyous lâches ont été vus s’éloigner après le lancement de l’attaque brutale en novembre dernier

Jack a pu être vu en train de vérifier son corps après avoir subi une blessure mortelle aux mains de ses lâches attaquants

Blake, 21 ans, sans adresse fixe, a également été reconnu coupable de troubles violents, d’agression avec intention de voler et de possession d’un couteau.

Bennett, de Court Lane, Erdington, a été innocenté du meurtre, mais reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et de troubles violents. Il a été emprisonné pendant neuf ans et demi.

Moore, de Weston Road, Lichfield, a été emprisonné pendant sept ans et demi pour avoir reconnu un homicide involontaire coupable et des troubles violents.

Watters, de Kitts Green Road à Birmingham, emprisonné pendant 11 ans pour avoir reconnu l’homicide involontaire coupable, l’agression avec l’intention de voler et le désordre violent.

DI Jim Mahon, qui a dirigé l’enquête, a déclaré: « Il s’agissait d’une attaque effroyable et insensée contre un jeune homme innocent essayant simplement de profiter d’une soirée à Solihull avec des amis.

« Ces quatre voyous étaient déterminés à causer des problèmes et à infliger de la violence cette nuit-là et, pour une raison quelconque, ont décidé de s’en prendre à Jack.

« Sa bravoure et son sens de la justice lui ont permis de se défendre jusqu’à un certain point, mais malheureusement, cela montre encore une fois les conséquences mortelles que le port d’un couteau peut souvent avoir.

Tyrall Blake (à gauche) a été emprisonné à vie après avoir été reconnu coupable de meurtre. Le complice Connor Moore reconnu pour homicide involontaire coupable et emprisonné pendant sept ans et demi

Regan Watters a été emprisonné pendant 11 ans après avoir reconnu l’homicide involontaire coupable. Nile Bennett (à droite) a été innocenté de meurtre mais reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et de troubles violents. Il a été emprisonné pendant neuf ans et demi.

« Nous avons eu une réponse absolument fantastique à nos appels à l’information de la part des personnes vivant à Solihull à la suite de cette tragédie, et cela signifie que nous avons pu obtenir les convictions que nous avons aujourd’hui.

« Les témoins ont courageusement assisté au tribunal pour le procès et étaient prêts à fournir des preuves à deux reprises à la lumière des restrictions que la pandémie COVID imposait à la tenue de procès.

La famille de Jack a enduré le procès et a dû regarder la vidéosurveillance des derniers moments de Jack à plusieurs reprises. Ils ont agi avec dignité et respect pendant toutes les procédures, ce qui est un honneur pour eux en tant que famille.

«Il est vraiment important que les jeunes, les parents et les enseignants comprennent les terribles conséquences de la criminalité au couteau.

« Porter un couteau ne vous protégera pas du mal, il est de plus en plus évident que cela va transformer la violence mineure en blessures graves et en mort.

«Des vies sont perdues et d’autres risquent des années derrière les barreaux.