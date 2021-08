Les derniers moments déchirants d’une femme assassinée entendus lors d’un appel à un ami avant qu’elle ne soit violée et tuée lors d’une randonnée en montagne

Les derniers moments déchirants d’une FEMME ont été entendus par une amie avec qui elle parlait au téléphone lorsqu’elle a été violée et assassinée.

L’enseignante australienne Shanae Brooke Edwards, 31 ans, faisait de la randonnée seule sur une montagne en Géorgie et a été entendue en train de dire « Enlevez vos mains de moi » alors qu’elle était sauvagement attaquée vendredi dernier.

Shanae Brooke Edwards était au téléphone lorsqu’elle a été assassinée[/caption]

La femme de 31 ans a été violée et assassinée[/caption]

Shanae parlait à un ami aux États-Unis à l’époque et son corps a été retrouvé le lendemain.

Elle marchait sur le populaire mont Mtatsminda près de la capitale du pays d’Europe de l’Est, Tbiilsi, et a été entendue plaider « s’il vous plaît, laissez-moi partir, ok… laissez-moi partir », le Héraut Soleil rapports.

Au moment de sa mort, elle enseignait l’anglais en Géorgie, une nation de la région montagneuse du Caucase où l’Europe rencontre l’Asie.

Shanae a été vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance quittant son appartement vendredi à 15 h 35, les cheveux attachés, vêtue d’une tenue de randonnée noire et portant un sac vert alors qu’elle partait pour le parc touristique.

Elle a posté une photo d’elle sur une montagne avec la légende « Joy » sur Instagram jeudi.

Plus tard dans la journée, une femme qui publie sur le groupe Facebook Expats in Tbilissi a déclaré qu’elle avait entendu « une femme crier sur les sentiers sous le parc Mtatsminda » environ une heure après le départ de Shanae.

Elle a été invitée à contacter la police pendant que les membres du groupe aidaient à organiser une perquisition.

CRIS ENTENDU

Finalement, le corps de Shanae a été récupéré près d’un sentier de montagne par des chercheurs, notamment des policiers avec des chiens de sauvetage, des bénévoles et ses amis.

Ministère géorgien de l’intérieur a lancé une enquête dans sa mort.

Le ministre de l’Intérieur, Vakhtang Gomelauri, a déclaré que le ministère disposait de « quelques informations sur le meurtrier présumé », site d’information local Agenda.ge.

« Le ministère et les policiers font de leur mieux pour retrouver le meurtrier.

« Nous avons des informations, mais je ne peux pas en parler en raison de l’intérêt de l’enquête. »

Les hommages ont afflué pour les Shanae qui ont fait du bénévolat auprès des sans-abri à Melbourne et étaient une amoureuse passionnée des animaux.

Elina Osmanova, a posté une vidéo de Mme Edwards après avoir adopté un chat et ses chatons, affirmant qu’elle avait écourté ses vacances pour s’occuper d’eux.





« Elle était ce genre de personne. Aimante et attentionnée. Elle me manque tellement », a-t-elle déclaré.

Le collègue Ross Thompson a rendu hommage à son « incroyable » ami.

« Elle a probablement vécu plus de vie en 31 ans que beaucoup en 80 ans, et elle a probablement eu un impact positif sur plus de gens à cette époque que beaucoup, beaucoup d’autres personnes au cours de leur vie. »

Les hommages affluent pour Shanae[/caption]

