Les derniers moments de Johnny Wactor détaillés par sa collègue Anita Joy

Les derniers instants de Johnny Wactor dévoilés

Johnny Wactor, le regretté Hôpital généralstar qui a perdu la vie en défendant son amie et collègue, Anita Joy, contre des coups de feu lors d’un vol, ses derniers instants avant sa mort ont été révélés par cette dernière.

Le terrible événement s’est produit tôt le samedi 25 mai, après le quart de travail de Joy et Wactor le vendredi soir au club du centre-ville de Los Angeles. Les deux hommes ont choisi de se diriger ensemble vers leur voiture, comme c’est l’habitude du groupe, en compagnie de deux autres travailleurs.

« Il y a principalement des hommes dans notre personnel de bar. Il y a moi et quelques autres femmes qui sommes barmans, mais surtout des hommes, des gars très forts », a déclaré Joy. Divertissement ce soir dans une interview.

« Nous tenons tous à ce que personne ne sorte seul. Nous sommes des barmans chevronnés, nous faisons cela depuis longtemps, nous connaissons les risques… Nous avons toujours, toujours pris soin les uns des autres de cette façon. »

Elle a dit qu’elle et Wactor s’étaient séparés des autres collègues du coin en raison de places de stationnement différentes.

« Alors que nous montons, tout est sombre. Il n’y a pas vraiment beaucoup de lumière là-bas. Il y a de grands arbres et des objets qui recouvrent tout », a expliqué Joy.

« Nous ne faisons que filmer la merde, parler et nous amuser. Alors que nous nous dirigeons vers l’arrière de ma voiture, je me dis ‘OK, c’est moi.’ Il dit : ‘Oh, je suis juste en face de toi.’ Nous nous sommes garés à des heures différentes, donc c’était très aléatoire qu’il soit directement devant moi. »

Joy détaille ensuite avoir vu trois hommes, réalisant avec Wactor que quelque chose n’allait pas. À ce moment-là, Wactor a mis sa main devant elle pour lui suggérer de rester en retrait.

« C’est un protecteur », a déclaré Joy à propos de son amie de huit ans. « Il se souciait vraiment de moi. Il aurait fait ça avec n’importe qui, [even] s’il ne les connaissait pas.

Elle se souvient d’avoir d’abord mal compris la situation lorsque leur voiture était remorquée.

« Il a marché dans la rue entre les deux voitures, et comme nous le voyons au-dessus de sa voiture, il y a un homme là-bas et il a un gros cric et tout d’un coup, nous nous sommes dit : ‘Oh, ce n’est pas ça.’ [getting] remorqué », se souvient-elle.

« Johnny était directement devant moi et il m’a dit : ‘Mec, c’est ma voiture. Qu’est-ce que tu fais ?’ Je pense que nous l’avons surpris autant qu’ils nous ont surpris. J’étais un peu juste derrière Johnny, sur la gauche, et il avait les deux mains levées.

« Il s’est avancé – sans affronter le gars, sans avoir les poings, il avait les mains sur les côtés, les paumes ouvertes – et il a dit: ‘Hé, mec' », a ajouté Joy.

« J’ai regardé en bas pendant une seconde et j’ai entendu un craquement et le gars lui a tiré dessus. Ils ont tous sauté dans la voiture et ils sont partis. C’était juste instantané… Le gars aurait facilement pu sauter de nouveau dans la voiture. et s’est enfui à toute vitesse ou a bousculé Johnny ou quelque chose du genre, mais ils lui ont juste tiré dessus en contact rapproché. »

C’est à ce moment-là qu’elle dit que Wactor est tombé à la renverse sur elle, « tombant de tout son poids ».

« Il me retourne et nous tombons tous les deux vers le sol. Alors que je me retourne et l’attrape, je me dis : « Chérie, tu vas bien ? » Parce que je n’ai pas entendu de bagarre. Je ne pense pas qu’il y ait eu de mots échangés de leur côté. Il a dit : « Non, j’ai tiré » », s’est-elle souvenue.

« Je n’ai pas le temps de réfléchir pendant tout cela, mais je ne me disais pas : ‘Oh mon Dieu, mon ami est en train de mourir.’ C’était comme : « OK, il s’est fait tirer dessus, quelle est la prochaine étape ? » je pensais [he was shot in] peut-être une jambe ou un bras.

Mais plus tard, elle a « remarqué le sang » lorsqu’elle a déboutonné son gilet et sa chemise.

« Je le tiens et je crie à l’aide, car il n’y a personne d’autre aux alentours, les rues sont nues », a-t-elle déclaré.

« Ensuite, un agent de sécurité de mon travail traversait la rue au même moment pour venir à sa voiture et il est venu immédiatement en courant en appelant le 911. J’avais une longue veste en jean, alors nous l’avons enlevée, nous l’avons enroulée autour de lui et l’avons attachée. autour de la plaie pour essayer d’arrêter le saignement, puis [the security guard] j’ai essayé la RCR sur lui. »

Joy a déclaré que Wactor « était tout simplement très mou » tout au long de la situation après avoir prononcé ses derniers mots: « Non, tir. »

« Il était juste en train de perdre connaissance et de perdre conscience, mais il continuait à émettre de grands cris », a-t-elle déclaré.

« Je lui criais, genre : ‘Johnny, reste avec moi ! Johnny, reste avec moi !’… Il gargouillait juste… Je lui criais de rester avec moi et que je l’aime et je le supplie juste [to stay with me]. Ce furent mes derniers mots pour lui. »