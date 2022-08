Les derniers mois d’Elvis Presley ont été en proie à des douleurs physiques alors qu’il se lançait dans une tournée exténuante, selon l’auteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au cours des derniers mois de sa vie, Elvis Presley aurait ressenti beaucoup de douleur physique.

Le chanteur, qui rendait les adolescentes hystériques avec son look de star de cinéma, ses chansons accrocheuses et son bassin giratoire dans les années 50, souffrait d’une santé déclinante dans les années 70. Elvis avait divorcé de sa femme Priscilla Presley en 1973 et avait développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance pour passer la journée, tout en maintenant un horaire exténuant. Il s’est tourné vers la nourriture pour se réconforter et avait pris beaucoup de poids. Son corps était enflé, il avait du mal à dormir, on disait qu’il était constipé et que tout lui faisait mal.

Presley savait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez lui.

“Nous avons du mal à imaginer [that he was in physical pain] parce qu’il semblait autrefois si parfait à l’extérieur qu’il ne pouvait pas avoir de défaut à l’intérieur”, a déclaré l’auteur Sally A. Hoedel à Fox News Digital.

“[Those health] les problèmes deviennent plus difficiles à vivre avec le nombre de tournées, et il a beaucoup tourné ces dernières années. Cela a ajouté beaucoup de tension à cette santé.”

Le 16 août 1977, Presley a été retrouvé inconscient dans son manoir de Graceland. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort à 42 ans. En 2020, Hoedel a écrit un livre intitulé “Elvis : destiné à mourir jeune” qui a exploré les antécédents médicaux de l’icône de la musique décédée et ce qui a contribué à sa disparition précoce. Son nouveau livre, qui sort le 15 septembre, s’intitule “Destined to Fly: The Story of Pilot Ron Strauss – From Iowa to Elvis”, qui raconte l’histoire peu connue du pilote de Presley.

Pour coïncider avec la commémoration du décès de Presley, Hoedel sera à Memphis pour participer à plusieurs événements et se rendra au Royaume-Uni pour le “Strictly Elvis Festival” du 10 au 17 septembre.

Pour “Elvis: Destined to Die Young”, Hoedel a déclaré qu’elle avait parlé à de nombreuses sources qui connaissaient et se sont liées d’amitié avec Presley au fil des ans, et “ont eu le privilège de voir des documents que les gens n’ont pas vus et de les utiliser pour les aspects de recherche de ce livre.”

Dans le livre, Hoedel a décrit comment Presley se confierait à la chanteuse remplaçante Kathy Westmoreland et a déclaré que “ses yeux étaient une source constante de douleur ainsi que d’autres maux”. Il lui demandait : « Voulez-vous me frotter les jambes ? Ils me tuent. Il disait aussi souvent “Dieu, j’ai mal partout”. Le médecin de Presley, George Nichopoulos, ou “Dr Nick”, a déclaré Presley “souffrait de douleurs chroniques dues à des problèmes dégénératifs au dos et au cou à la suite d’une arthrite sévère”.

“Elvis savait qu’il y avait quelque chose de terriblement mal dans son corps, quelque chose de plus que le côlon, le foie, les médicaments”, a déclaré le coiffeur de Presley, Larry Geller.

Hodel a affirmé que Presley avait continué à utiliser des médicaments non seulement pour le soulager, mais aussi pour fonctionner.

“Elvis était une personne forte”, a déclaré son demi-frère Billy Stanley. “Il croyait qu’il pouvait surmonter tous ses problèmes lui-même. Il m’a dit un jour : ‘Tu n’entends jamais Superman demander de l’aide.'”

“La tournée est difficile”, a expliqué Hoedel. “Nous voyons que lorsqu’il tourne, il prend plus de médicaments que lorsqu’il n’est pas en tournée. Nous savons donc que c’est physiquement dur pour son corps et c’est pourquoi il prend plus de médicaments lorsqu’il est sur la route. La tournée n’aide pas. Et il fait cela au cours des dernières années de sa vie.”

“Tout avec Elvis doit être regardé à travers une lentille historique”, a poursuivi Hoedel. “En 1956… ils ne comprenaient pas que ces pilules pouvaient créer une dépendance. Et dans les années 70, il est insomniaque. À ce moment-là, il a vraiment besoin de beaucoup de médicaments pour parvenir à dormir… Et il prend des choses comme du Valium pour dormir parce qu’il ne peut littéralement pas dormir autrement. Son médecin a essayé à un moment donné de voir s’il pouvait dormir sans rien. Je pense qu’il était éveillé pendant trois jours. Ils ont finalement dû lui donner des médicaments juste pour qu’il puisse dormir.

Cependant, alors que le corps de Presley ralentissait, Hoedel a déclaré que sa détermination à prendre la route avait perduré.

“Elvis avait une éthique de travail incroyable”, a-t-elle expliqué. “Quand il a joué à Vegas, il a joué deux spectacles par jour pendant 30 jours, soit 60 spectacles. Mais son système immunitaire ne combattait pas l’infection comme il aurait dû. Il avait souvent de la fièvre et des symptômes de type grippal. Les gens supposaient : ‘ Eh bien, c’est juste une excuse pour obtenir des médicaments. Mais il avait vraiment ce problème avec la lutte contre l’infection. Et il y a des preuves de cela maintes et maintes fois.

L’année de la mort de Presley, il avait une quatrième tournée prévue le 20 mai. Hoedel a affirmé que ceux qui connaissaient Presley s’inquiétaient de la quantité d’angoisse physique et de stress qu’il endurait pour suivre un horaire ininterrompu. Le livre allègue que lors du deuxième spectacle de cette quatrième tournée, Presley, qui était à moitié conscient, s’est fait tremper la tête dans un seau d’eau glacée. Son manager, le colonel Tom Parker aurait crié : “La seule chose qui compte, c’est qu’il soit sur scène ce soir !”

Hoedel a déclaré que Presley était “inquiet” de la détérioration de sa santé.

“Au cours des dernières années de sa vie, il était très conscient de sa maladie”, a-t-elle déclaré. “Et il n’était pas honnête avec tout le monde à ce sujet… il était aussi entouré de beaucoup de “oui”. Et vous devez vous rappeler que c’était une époque où les gens ne parlaient pas vraiment de leur santé comme ils le font maintenant. Et il est à la tête de toute son organisation. Personne n’allait le questionner. Il a également travaillé très dur pour le cacher. Il n’a été honnête qu’avec quelques personnes à ce sujet.

“Il a été documenté que juste avant de partir pour sa dernière tournée, il a eu des conversations téléphoniques avec plusieurs personnes au cours desquelles il a dit : “Je ne me sens pas bien””, a-t-elle partagé. “Il a été encouragé à annuler la tournée. Et il disait:” Je ne peux pas. Tout le monde compte sur moi. Je dois faire la paie, tu sais? Il avait une telle obligation en tant que fournisseur de soins. Il a sorti toute sa famille de la pauvreté. Cela est toujours resté avec lui. Il a ressenti la pression. Alors, quand il était malade, il ne s’est pas arrêté comme il aurait dû. Il a juste pris plus de médicaments. continuer.”

La cinquième tournée de l’année, composée de 10 villes, 10 spectacles en 10 jours, a commencé le 17 juin et s’est terminée le 26 juin. Lors de son dernier concert, qui a eu lieu dans l’Indiana, Presley aurait déclaré : “Mon corps me fait vraiment mal , mais quoi qu’il arrive, j’y vais ce soir et je donne tout ce que j’ai… quoi qu’il arrive.” Westmoreland a déclaré qu’elle était horrifiée d’apprendre que même dans son état, Presley se préparait déjà pour une autre tournée. Il lui aurait dit : “Je ne peux pas bébé, je ne peux pas m’arrêter maintenant. Le colonel doit beaucoup d’argent en dettes de jeu et certains des gars seront en mauvaise posture financière si je ne continue pas à travailler. Ils avoir des familles à charge. »

Le jour de la mort de Presley, le colonel planifiait déjà le début de sa prochaine tournée. Cela ne s’est jamais concrétisé.

À un moment donné, Presley s’est dirigé vers la salle de bain où il a subi un événement cardiaque. Lorsque son corps a été découvert, des tentatives ont été faites pour le ranimer et son père, Vernon Presley, a supplié son fils de ne pas y aller. Il a ensuite été déclaré mort au Baptist Memorial Hospital.

Il a été enterré sur le terrain de Graceland à Memphis, Tennessee.

Aujourd’hui, Hoedel espère que son livre encouragera les lecteurs à jeter un coup d’œil sur le côté “humain” de Presley, une figure qui a été mise sur un piédestal pour son talent et qui a ensuite été bouche bée alors qu’il tombait.

“L’histoire d’Elvis est racontée depuis longtemps comme une histoire d’autodestruction”, a déclaré Hoedel. “[I see it as] une histoire de survie. Il a dû survivre à une pauvreté extrême, puis il a dû survivre à une célébrité extrême. Et puis c’est devenu une question de santé… Il a réalisé le rêve américain, mais il était aussi humain. Il avait des faiblesses. Je pense qu’il est important d’avoir une approche vraiment honnête de son humanité. Et je crois que l’explication dans ce livre est aussi proche que possible pour comprendre pleinement ce qui s’est passé dans sa vie – et ce qui a conduit à sa mort.”