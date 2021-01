Tanya Roberts était « pleine de positivité » pour l’année à venir avant de s’effondrer la veille de Noël et de décéder.

L’actrice de 65 ans est surtout connue pour être une Bond girl dans A View To A Kill, aux côtés de Sir Roger Moore, ainsi que pour être un ange de Charlie et jouer dans That ’70s Show.

Tanya se serait « effondrée après avoir promu ses chiens la veille de Noël », TMZ rapportant qu’elle avait été « emmenée à l’hôpital » où elle est décédée après avoir échoué à aller mieux.

Avant son décès tragique, Tanya était pleine de vœux et d’espoirs pour l’avenir, car sa page Instagram montre un certain nombre de publications demandant à ses fans de « rester en sécurité » et de profiter de ce que 2021 réserve.







(Image: Tanya Roberts / Instagram)



L’actrice s’est souvenue de Roger Moore dans son dernier message, à peine 24 heures avant sa mort, alors qu’elle partageait une photo de retour de A View To Kill, dans laquelle elle partage avec le légendaire acteur de James Bond dans une scène du film.

Célébrant la nouvelle année, Tanya a sous-titré le message: « Bonne année! Lavons 2020 et repartons à neuf! # Stayafe # wearamask »

Quelques jours avant cela, alors qu’elle avait vu 2020, Tanya a célébré l’aube de 2021 avec une photo d’elle avec des feux d’artifice explosant et une « Bonne année 2021 » ornée dessus.







(Image: Tanya Roberts / Instagram)







(Image: Tanya Roberts / Instagram)



Elle a légendé le collage de photos: « J’espère que vous passerez une bonne année en toute sécurité! #Staysafe #wearamask # newyear2021 »

Avant cela, Tanya célébrait sa propre beauté avec quelques photos de retour la montrant en tenue bleu poudre, qu’elle avait sous-titrée: « Petty in blue ».

Elle a été inondée de commentaires de fans indiquant que cela devrait être « joli » et non « mesquin », mais cela aurait pu être un jeu de mots tordu plutôt qu’une faute d’orthographe.

Après l’admission de Tanya à l’hôpital, son représentant a déclaré à TMZ que Tanya avait été « mise sous respirateur, mais qu’elle ne s’était jamais améliorée » bien que sa mort n’ait pas été liée à Covid-19.

L’actrice est décédée dans un hôpital de Californie.

