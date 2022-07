Les derniers messages effrayants d’une adolescente quelques semaines avant qu’elle ne soit tuée par un “garçon qu’elle connaissait” sont révélés

L’adolescente qui aurait été tuée par un garçon qu’elle connaissait a partagé des messages effrayants sur les réseaux sociaux dans les semaines précédant sa mort.

Brooke McLaughlin, 14 ans, a été retrouvée morte par sa mère dans leur maison de Mount Vernon, dans le Maine, le 18 juillet.

L’adolescente du Maine Brooke McLaughlin a été retrouvée morte dans sa maison de Mount Vernon le 18 juillet Crédit : Facebook

La mort du jeune de 14 ans a été qualifiée d’homicide 1 crédit

Des mois avant sa mort tragique, Brooke a partagé une publication sur Facebook avec les paroles du single Better Than Me du groupe de rock Hinder, dont le clip vidéo dépeint un jeune couple dysfonctionnel chez eux.

” ~ Je pense que tu peux faire beaucoup mieux que moi, après tous les mensonges que je t’ai fait croire, la culpabilité s’installe et je commence à voir le bord du lit où se trouvait ta chemise de nuit je me suis dit que tu ne me manquerais pas mais je souviens-toi de ce que ça fait de te tenir.

“Vos cheveux sur mon visage me manquent vraiment et la façon dont votre innocence reste et je pense que vous devriez le savoir…. Vous méritez bien mieux que moi ~ Mieux que moi ~ Hinder”, a-t-elle terminé le message.

Dans un deuxième post de mai, Brooke a partagé : “Je ne veux pas vivre sans toi, je ne veux même pas respirer, je ne veux pas rêver de toi, je veux me réveiller avec toi à côté de moi, je ne veux pas prends une autre route maintenant je ne veux aimer personne d’autre que toi.”

Samedi, un garçon non identifié de 14 ans a été arrêté et accusé du meurtre de Brooke.

La police a confirmé que Brooke connaissait son assassin présumé ; cependant, ils n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur leur relation.

Le suspect est hébergé au Long Creek Youth Development Center dans le sud de Portland.

Brooke était une élève de septième année à la Maranacook Community Middle School de Readfield, où les enseignants se souvenaient d’elle comme d’une “élève résiliente”.

Elle a été décrite comme aimant les animaux, en particulier son animal de compagnie, le lézard dragon barbu.

L’amie de Brooke, Shaley Baker, a déclaré au Portland Press Herald qu’elle était “maladroite et amusante”.