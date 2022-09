Les derniers looks envoûtants d’Urvashi Rautela

Réalisateur plusieurs fois primé Mani Ratnam film Ponniyin Selvan partie 1 est titré par un casting de stars à tomber par terre, y compris Chiyaan Vikram, Trisha Krishnan, Aishwarya Rai Bachchan, Sarathkumar, Jayam Ravi, Raj Prakash, Aishwarya Lekshmi, Nizhalgal Ravi et Mohan Raman. Il y a un peu moins de 2 semaines, une grande partie de cette distribution de rêve s’est réunie pour un grand lancement de la bande-annonce et de la musique du film, avec le réalisateur Mani Ratnam et des superstars Kamal Haasan et Rajinikanth en tant qu’invités spéciaux présents. Qu’il suffise de dire que le Ponnyyin Selvan le lancement s’est déroulé de façon splendide.

Rekha, et non Aishwarya Rai, était le premier choix pour Ponniyin Selvan

La campagne promotionnelle de Ponniyin Selvan bat son plein avec les acteurs et le cinéaste, car l’équipe ne néglige aucun effort pour s’assurer que le film suscite une prise de conscience de tous les horizons. Naturellement, parallèlement aux campagnes promotionnelles dans plusieurs villes, les interactions avec les médias se produisent également de manière dense et rapide. Au cours de l’une de ces interactions, Mani Ratnam a expliqué que Rekha était son premier choix pour jouer Nandini, la reine de Pazhuvoor, lorsqu’il avait essayé pour la première fois de monter le projet épique en 1994. En fait, il a également admis ne pas avoir d’autre actrice. à l’esprit jusqu’à ce qu’il décide finalement de revisiter l’histoire dans un passé récent.

Campagne promotionnelle Ponniyin Selvan dans des lieux historiques

Selon un reportage sur le divertissement dans Indiaglitz, le PS1 a prévu une vaste tournée promotionnelle à travers le pays avant la sortie du film, avec Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi et d’autres se rendant dans des endroits clés liés au Dynastie Chola et leur royaume en Tamil Nadu, Hyderabad, Bangalore et Cochinaprès quoi des campagnes promotionnelles régulières bien que grandioses ont été planifiées dans Bombay et Delhiet même à l’étranger en Dubai, Singapour et Malaisieoù certains des acteurs ont d’énormes fans.