S’il y a une chose qui a défini les derniers jours de l’administration Trump, c’est le manque de respect pour la vie humaine. Nous avons vu cela se dérouler mercredi après que le président Donald Trump ait incité les émeutiers à faire sauter le Capitole américain et à traquer les membres du Congrès.

L’incitation à une attaque violente contre le Capitole a également montré un mépris de la démocratie et de l’État de droit. Ce fut la tragique finale de quatre années de leadership fédéral raté, et loin d’être le seul cas où le mépris du président pour la vie humaine a été démontré.

Son échec lamentable à fournir le leadership nécessaire pour faire face efficacement à la pandémie du COVID-19 est incontestable, la conséquence étant que le nombre quotidien de morts du COVID-19 a maintenant dépassé celui du 11 septembre.

Face à ces tragédies en cours, et à un moment où l’administration Trump semble littéralement se décoller alors que de plus en plus de rats quittent le navire en train de couler pour éviter d’être associés à la débâcle de mercredi, un autre mépris systématique pour la vie humaine semble se dérouler sur le pilote automatique virtuel. .

Il y a des mois, avant que l’ancien procureur général William Barr ne fasse sa propre sortie rapide dans un effort futile pour sauver sa réputation, il a dirigé l’abrogation du moratoire de facto sur les exécutions fédérales. Cela a commencé un processus de meurtres périodiques et délibérés infligés par le gouvernement lui-même – en fait, par un gouvernement boiteux qui, après mercredi, semble même manquer de conscience ou de capacité de savoir ce qu’il fait.

Après 17 ans sans une seule exécution fédérale, l’administration Trump en a supervisé 10 depuis juillet.

En 2020, pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le gouvernement fédéral a exécuté plus de personnes – en seulement six mois – que tous les États réunis. Et cette semaine seulement, trois personnes devraient être mises à mort, malgré les contestations judiciaires en cours, dont la première femme à subir une exécution fédérale en près de 70 ans.

Sans surprise, ces actions ont favorisé la propagation déjà dangereuse du coronavirus dans les prisons. Huit membres de l’équipe du Bureau fédéral des prisons impliquées dans l’exécution d’Orlando Hall en novembre dans l’établissement correctionnel fédéral de Terre Haute, Indiana, ont ensuite été testés positifs pour le COVID-19. L’établissement connaît une éclosion avec des centaines de cas signalés parmi les personnes incarcérées.

Parmi ceux qui ont contracté le COVID-19, il y a les deux hommes qui doivent être mis à mort par le gouvernement fédéral cette semaine, Cory Johnson et Dustin Higgs.

Le manque de considération de cette administration pour la vie humaine est tragique et laisse les États-Unis largement seuls au monde. L’Amérique était l’un des 20 pays et la seule démocratie occidentale avancée à utiliser la peine de mort en 2019. Son application est truffée de préjugés raciaux. Ces décisions ne sont pas non plus exemptes d’erreurs.

Depuis 1973, au moins 173 condamnés à mort ont été disculpés, tandis que l’Académie nationale des sciences estime que 4% des condamnés à mort sont innocents. Il s’agit d’un taux d’injustice stupéfiant pour une peine irréversible une fois administrée.

La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’aggraver les préoccupations concernant l’utilisation de la peine de mort par notre pays, empêchant de nombreux avocats de représenter efficacement leurs clients, d’enquêter sur des pistes de dernière minute, de rencontrer personnellement et de discuter de stratégies juridiques ou de voir leurs clients pendant les derniers jours critiques. .

Un nombre croissant de procureurs élus et réformistes reconnaissent l’inhumanité et la partialité de la peine de mort américaine et se sont engagés à mettre fin à la peine capitale. Et en décembre, près de 100 dirigeants actuels et anciens de la justice pénale ont publié une déclaration appelant l’administration Trump à mettre un terme aux exécutions fédérales et à commuer les peines des condamnés à mort en vie sans libération conditionnelle. Ces procureurs et responsables de l’application de la loi reconnaissent que «nous n’avons pas exécuté le pire des pires, mais souvent mis à mort le plus malchanceux des malchanceux – les pauvres, les mal représentés et les plus brisés».

Ces observations sont évidentes lorsque l’on examine les individus devant être exécutés cette semaine. Lisa Montgomery, qui devait être tuée mardi, a des antécédents bien documentés d’abus physiques, émotionnels et sexuels graves et incessants dès son plus jeune âge. Les professionnels de la santé ont estimé que ce qu’elle avait vécu équivalait à des années de torture. Tard lundi, un juge a accordé un sursis à l’exécution, invoquant la nécessité de déterminer la compétence mentale de Montgomery, a rapporté le Topeka Capital-Journal.

De même, Cory Johnson – qui devait être exécuté jeudi – a subi de graves traumatismes et violences dans son enfance, et ses avocats ont souligné sa déficience intellectuelle, jamais partagée au tribunal par ses avocats de première instance.

Et Dustin Higgs – dont l’exécution est prévue vendredi – n’a pas actionné la gâchette des meurtres pour lesquels il a été condamné. Le vrai tireur n’a pas été condamné à mort.

Alors qu’ils devraient être – et seront – tenus responsables des crimes odieux qu’ils ont commis, se suicider en dirait plus sur nous en tant que société que sur eux. La peine de mort représente le pire d’entre nous – vengeance et cruauté – et ne fait rien pour dissuader le crime ou rendre nos communautés plus sûres. Il est grand temps d’abolir la peine capitale, une fois pour toutes. Et les Américains ainsi que les États adoptent de plus en plus cette réforme et s’alignent sur d’autres démocraties occidentales.

Espérons que l’administration Trump saisira cette dernière chance pour définir ses derniers jours, du moins en ce qui concerne la peine de mort, par les valeurs d’humanité, de miséricorde et de compassion, plutôt que de vengeance. Nous devons restaurer notre image aux yeux du monde, pas la ternir davantage.

Donald Ayer a été procureur des États-Unis et principal adjoint du solliciteur général dans l’administration Reagan et sous-procureur général sous le président George HW Bush.

Deborah Gonzalez est la procureure de district du Circuit occidental de Géorgie.

Miriam Aroni Krinsky est la directrice exécutive de Fair and Just Prosecution et une ancienne procureure fédérale.