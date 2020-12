Le président Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington le jeudi 3 décembre 2020 (Doug Mills / The New York Times)

WASHINGTON – Au cours de la semaine dernière, le président Donald Trump a publié ou republié environ 145 messages sur Twitter critiquant les résultats d’une élection qu’il a perdue. Il a mentionné que la pandémie de coronavirus atteignait maintenant ses heures les plus sombres quatre fois – et même alors juste pour affirmer qu’il avait raison sur l’épidémie et que les experts avaient tort.

Moody et selon les récits de ses conseillers parfois déprimés, le président se présente à peine au travail, ignorant les crises sanitaires et économiques qui affligent la nation et nettoyant largement son calendrier public de réunions sans rapport avec sa tentative désespérée de réécrire les résultats des élections. Il s’est attaché à récompenser ses amis, à purger les déloyaux et à punir une liste croissante d’ennemis présumés qui comprend désormais des gouverneurs républicains, son propre procureur général et même Fox News.

Les derniers jours de la présidence Trump ont pris les éléments orageux d’un drame plus commun à l’histoire ou à la littérature qu’une Maison Blanche moderne. Sa rage et son refus détaché de la réalité de concéder sa défaite évoquent les images d’un suzerain assiégé dans un pays lointain s’accrochant avec défi au pouvoir plutôt que de s’exiler, ou d’un monarque anglais erratique imposant sa version de la réalité à sa cour intimidée.

Et s’il quittera ses fonctions dans moins de 50 jours, les dernières semaines ne peuvent qu’annoncer à quoi il ressemblera après son départ. Trump tentera presque certainement de façonner la conversation nationale depuis son domaine de Mar-a-Lago en Floride et sa campagne implacable pour discréditer l’élection pourrait saper son successeur, le président élu Joe Biden. Bien que de nombreux républicains souhaitent passer à autre chose, il semble déterminé à les forcer à rester sous l’emprise de son besoin de justification et de diffamation, même après l’expiration de son mandat.

Samedi soir, Trump a présenté son émission d’irréalité en Géorgie pour sa première apparition publique majeure depuis les élections du 3 novembre. Un rassemblement pour soutenir deux sénateurs républicains lors d’un second tour le mois prochain a offert une opportunité très médiatisée d’exprimer ses griefs et de promouvoir ses fausses déclarations selon lesquelles il aurait été en quelque sorte trompé d’un deuxième mandat par une vaste conspiration.

«Vous savez que nous avons gagné la Géorgie, juste pour que vous compreniez», a-t-il déclaré aux partisans d’un État qu’il avait perdu par 12 000 voix, ajoutant qu’il avait en fait gagné d’autres États où il avait en fait perdu aussi. «Ils ont triché et truqué notre élection présidentielle, mais nous allons toujours la gagner», a-t-il déclaré en faisant pression sur les représentants de l’État républicain pour qu’ils annulent les résultats. «Nous avons juste besoin de quelqu’un qui a du courage pour faire ce qu’il doit faire.»

Parfois, les déchaînements de Trump contre son sort semblent être une histoire tout droit sortie de William Shakespeare, en partie tragédie, en partie farce, pleine de son et de fureur. Trump est-il un Jules César des temps modernes, abandonné même par certains de ses plus proches courtisans? (Et tu, Bill Barr?) Ou un roi Richard III qui fait la guerre à la noblesse jusqu’à être renversé par Henry VII? Ou le roi Lear, qui se moque de ceux qui ne l’aiment pas et ne l’apprécient pas suffisamment? Comme il est plus tranchant qu’une dent de serpent d’avoir un électorat ingrat.

«C’est un comportement classique de l’Acte V», a déclaré Jeffrey Wilson, un érudit shakespearien à Harvard qui a publié le livre «Shakespeare and Trump» cette année. «Les forces sont enlevées et le tyran est enfermé dans son château et il devient de plus en plus anxieux et il se sent en insécurité et il commence à se vanter de sa souveraineté légitime et il commence à accuser l’opposition de trahison.

D’autres entendent des échos venant de l’Est, rappelant les autocrates des confins de l’ex-Union soviétique qui se barricadent dans les palais présidentiels tout en faisant furieusement la propagande des ennemis du peuple pour justifier la conservation du pouvoir après les soulèvements populaires.

Alina Polyakova, présidente du Center for European Policy Analysis et spécialiste de la Russie, a déclaré que Trump lui avait rappelé le président Vladimir Poutine, qui s’est en grande partie retiré de la vue récemment au milieu du mécontentement du public aux derniers stades d’un régime vieillissant.

«Les deux semblent également vivre dans des réalités alternatives entourées uniquement de ceux qui confirment ces réalités», a-t-elle déclaré. «Mais alors qu’un éleveur traversera un déclin lent et long, l’autre est de plus en plus confronté à un déclin rapide et se démène pour faire ce qu’il peut pour sauver sa famille et ses loyalistes – et bien sûr lui-même.

Les étudiants de la présidence américaine, en revanche, ne pouvaient penser à aucun parallèle récent. «Alors que nous nous dirigeons vers le jour de l’inauguration, j’ai pensé presque quotidiennement à une remarque attribuée à Henry Adams:« Je m’attendais au pire, et c’était pire que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Patricia O’Toole, biographe de Theodore Roosevelt et Woodrow. Wilson ainsi qu’Adams.

Contrairement à aucun de ses prédécesseurs modernes, Trump n’a pas appelé son adversaire victorieux, encore moins l’a invité à la Maison Blanche pour la traditionnelle visite post-électorale. Trump a indiqué qu’il pourrait ne pas assister à l’inauguration de Biden, ce qui ferait de lui le premier président en exercice depuis 1869 à refuser de participer au rituel le plus important du transfert pacifique du pouvoir.

Il a été habilité par des dirigeants républicains qui ne veulent pas lui tenir tête, même si beaucoup souhaitent en privé qu’il s’en aille le plus tôt possible. Après avoir été qualifiés de «profils de lâcheté» par un allié du président, 75 législateurs républicains de Pennsylvanie ont désavoué vendredi leur propre élection et ont appelé le Congrès à rejeter les électeurs de l’État pour Biden. Seuls 27 des 249 membres républicains du Congrès interrogés par le Washington Post ont publiquement reconnu la victoire de Biden. Trump les a condamnés samedi comme «RINOS», ce qui signifie républicains de nom seulement.

«Il a vraiment prêté attention à la base», a déclaré Christopher Ruddy, un ami du président et directeur général de Newsmax, qui fait partie du mégaphone des médias d’information conservateur qui a amplifié les allégations de Trump. «Ils l’ont fait élire et, dans son esprit, l’ont fait élire une deuxième fois. Et ils sont fortement en faveur de cet effort de recomptage et ils veulent qu’il continue. Dans son esprit, il ne le fait pas seulement pour lui-même, il le fait pour ses partisans et pour le pays. Il est en mission et il ne sera pas facilement influencé.

Le fil Twitter de Trump est un tuyau d’incendie du déni. «NOUS AVONS PERDU CETTE ÉLECTION», a-t-il écrit à un moment donné ces derniers jours. «Nous avons beaucoup gagné le Michigan!» il a écrit dans un autre État qu’il avait perdu par plus de 154 000 voix. Il a republié un message cherchant à délégitimer Biden: «S’il est inauguré dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré comme« président », mais plutôt appelé #occupant présidentiel.»

Et il s’est retourné contre son propre parti, en colère que les dirigeants républicains aient refusé d’accepter ses affirmations sans fondement et de renverser la volonté des électeurs. Peu de temps avant d’arriver en Géorgie samedi, Trump a appelé le gouverneur Brian Kemp pour le presser de convoquer une session législative spéciale pour supplanter les résultats là-bas, puis s’en est pris au gouverneur lors du rassemblement pour l’avoir repoussé. « Votre gouverneur pourrait l’arrêter très facilement s’il savait ce qu’il faisait », a déclaré Trump. Il a également tweeté que Kemp et le gouverneur Doug Ducey de l’Arizona, un autre pilier républicain, «se battent plus durement contre nous que ne le font les radicaux démocrates de gauche».

Il a été vexé que ses prétentions inventées aient été largement réfutées. «De nombreuses personnes dans les médias – et même les juges – ont jusqu’à présent refusé de l’accepter», a déclaré Trump dans une diatribe vidéo de 46 minutes de la Maison Blanche la semaine dernière. «Ils savent que c’est vrai. Ils savent que c’est là. Ils savent qui a remporté les élections, mais ils refusent de dire: «Vous avez raison». Notre pays a besoin que quelqu’un dise: «Vous avez raison». »

Mais alors même que le président exige désespérément que quelqu’un, n’importe qui, lui dise qu’il a raison, personne en position d’autorité ne l’a fait à part les parents par le sang, les avocats rémunérés et les âmes sœurs partisanes. L’élection a été certifiée et acceptée non seulement par les démocrates, mais aussi par les principaux gouverneurs républicains, les secrétaires d’État, les responsables électoraux, les greffiers de la ville, les juges et même les responsables de l’administration Trump.

Après que son propre tsar de la cybersécurité a approuvé l’intégrité de l’élection, Trump l’a renvoyé. Maintenant que le procureur général William Barr a déclaré qu’il ne voyait aucune fraude susceptible d’annuler les résultats, il pourrait être le prochain.

La vidéo de Trump était tellement déconnectée des faits que Facebook et Twitter ont ajouté des avertissements de peur que les téléspectateurs ne croient réellement ce que le président des États-Unis leur disait. Ce qui explique pourquoi le seul sujet autre que l’élection qui a attiré l’intérêt de Trump au cours de la semaine dernière était le projet de loi annuel sur la défense auquel il s’est engagé à opposer son veto parce que le Congrès n’a pas dépouillé une protection juridique pour les grandes entreprises technologiques comme il l’a demandé.

En revanche, il a exprimé peu d’intérêt pour le coronavirus qui ravage maintenant le pays ou la dévastation économique qui en résulte. Plutôt que de «tourner le coin», comme Trump l’a encore insisté samedi soir, la pandémie de la semaine dernière a commencé à tuer un record de près de 3000 personnes aux États-Unis chaque jour, presque l’équivalent d’une autre attaque du 11 septembre toutes les 24 heures.

Trump n’a fait aucun commentaire à ce sujet dans ses diatribes sur Twitter, ni sur le dernier rapport sur l’emploi documentant le bilan économique. Ses quatre seuls tweets mentionnant le virus portaient sur la défense de sa propre gestion de celui-ci, y compris des messages republiés affirmant que «le président avait raison».

Alors que le cercle autour de Trump se rétrécit et que même des alliés comme Barr s’éloignent, le président résiste à toute suggestion de démissionner. «Je ne concéderai jamais, jamais», a-t-il dit à un allié qui l’a exhorté à se préparer à le faire. Et s’il n’écoute pas les conseillers, beaucoup ne l’écoutent plus.

À un moment donné, Trump a semblé téléphoner à Ducey alors même qu’il certifiait les résultats de l’Arizona à la télévision en direct et le gouverneur a refusé de prendre l’appel du président, qui a été annoncé par une sonnerie «Hail to the Chief».

Les meilleurs avocats républicains ont abandonné ses poursuites électorales, qui ont été rejetées par dizaines et même dans une affaire déclarée «bizarre» par un juge nommé par Trump. Cinq tribunaux dans cinq États du champ de bataille ont rejeté ses dernières contestations judiciaires de l’élection en un peu plus de trois heures vendredi, un juge du Wisconsin avertissant que «c’est une voie dangereuse qu’on nous demande de suivre».

S’éloignant du courant dominant, le président s’est davantage aligné sur des organes d’information marginaux comme One America News Network et les théoriciens du complot de QAnon, qui croient que le monde est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs de Satan complotant contre Trump. Lors d’une réunion avec des sénateurs républicains, selon un responsable confirmant un rapport dans The Post, Trump a déclaré que les partisans de QAnon «croient fondamentalement en un bon gouvernement», un commentaire qui a laissé la salle silencieuse jusqu’à ce que son chef de cabinet, Mark Meadows, se porte volontaire jamais entendu les décrire de cette façon.

À six semaines de son départ, Trump reste aussi imprévisible et erratique que jamais. Il peut renvoyer Barr ou d’autres personnes, émettre une série de pardons pour se protéger et protéger ses alliés ou inciter à une confrontation à l’étranger. Comme le roi Lear, il peut voler dans de nouvelles rages et trouver de nouvelles cibles pour sa colère.

«S’il y a ces analogies entre la littérature classique et la société telle qu’elle fonctionne actuellement, cela devrait nous inquiéter en décembre», a déclaré Wilson, l’érudit shakespearien. «Nous approchons de la fin de la pièce ici et c’est là que la catastrophe arrive toujours.»

