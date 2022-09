NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans les jours qui ont précédé sa mort, la reine Elizabeth II vivait pleinement sa vie et profitait de ses journées.

Le très révérend Dr Iain Greenshields, qui était l’invité de la reine au château de Balmoral le week-end dernier, a révélé que malgré sa santé de plus en plus mauvaise, Elizabeth était “la vie et l’âme des choses”.

“C’était une visite fantastique”, a déclaré l’ecclésiastique au Times.

“Sa mémoire était absolument incroyable et elle était vraiment très amusante. J’ai été très choquée d’apprendre qu’elle était gravement malade parce qu’elle était en excellente forme ce week-end.”

L’ecclésiastique écossais, qui est l’actuel modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, avait été invité à prononcer un sermon à l’église paroissiale de Braemar et Crathie, où la reine adorerait tout en passant du temps en Écosse.

Il a également apprécié le déjeuner et le dîner avec le monarque samedi soir dernier, ainsi que le prince Charles, désormais roi.

“Elle était la vie et l’âme des choses”, a poursuivi Greenshields. “Elle me parlait très personnellement de son séjour là-bas quand elle était enfant. Elle parlait de ses chevaux du passé, les nommant il y a 40 ans, les noms et les lieux des gens.

“Elle était assez remarquable. Pour quelqu’un de son âge, d’avoir la mémoire qu’elle avait et de rire sincèrement et d’apprécier beaucoup d’avoir sa famille et toute l’occasion. Elle était de bonne compagnie.”

Il a également révélé que si la reine n’était pas en assez bonne santé pour assister au sermon, le roi Charles l’a fait.