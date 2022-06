Les derniers jours de la dernière clinique d’avortement du Mississippi

Le même jour, les trois juges dissidents dans l’affaire Dobbs – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – ont énuméré les nombreuses façons dont le Mississippi a échoué, avec le taux de mortalité infantile le plus élevé du pays et certains des taux les plus élevés de naissance prématurée, faible poids à la naissance, césarienne et décès maternel. Ils ont noté que si 62 % des grossesses du Mississippi ne sont pas planifiées, “le Mississippi n’exige pas d’assurance pour couvrir les contraceptifs et interdit aux éducateurs de démontrer l’utilisation appropriée des contraceptifs”.