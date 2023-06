Les derniers instants terrifiants de Nicola Bulley recréés par un flic dans la rivière qui montre à quelle vitesse le courant l’entraîne

Un COP a recréé les derniers instants terrifiants de Nicola Bulley dans la rivière Wyre – et a montré à quel point elle aurait pu être facilement emportée par le courant.

La maman de deux enfants a été vue pour la dernière fois à St Michael’s on Wyre, Lancashire, le 27 janvier.

Nicola Bulley a été vue pour la dernière fois près de la rivière Wyre en janvier

On pense qu’elle est tombée d’une chute au bord d’une falaise dans l’eau

Les images de la caméra corporelle des flics montrent une recréation des derniers instants de Nicola

Tragiquement, son corps a été retrouvé dans la rivière le 19 février, trois semaines après sa disparition.

Hier, lors d’une enquête sur sa mort, une vidéo filmée sur la caméra corporelle de PC Thackray l’a montré nageant dans la rivière dans un « costume assez flottant » depuis le banc jusqu’à l’endroit où le corps de Nicola a été retrouvé.

Cela vient après que l’enquête ait appris qu’il est probable que Nicola soit tombée dans la rivière Wyre à partir d’une « chute au bord d’une falaise ».

Une fois dans l’eau, elle a voyagé à un « mètre par seconde » en aval dans le « courant régulier » de la rivière.

Dans le clip, PC Thackray montre la force du courant de l’eau.

En entrant dans l’eau, il dit : « Vous pouvez voir que c’est assez clair au point d’entrée.

« Je suis au milieu de la rivière maintenant et ça me pousse vers le déversoir.

« Si elle tombait dedans, elle flotterait probablement et serait poussée. »

Le flic spécialiste a filmé depuis l’endroit où le téléphone de Nicola a été découvert jusqu’à l’endroit où son corps a été retrouvé.

Il a expliqué: « Si je devais m’asseoir dans cette eau maintenant, vous pouvez voir que cela m’emmène plus vite. C’est probablement maintenant à un rythme de jogging lent.

« Quand vous arrivez au coin de la rue, vous pouvez voir le déversoir devant nous. Il se trouve à environ 300 mètres du point d’entrée

« Au fur et à mesure que vous vous y dirigez, l’eau est maintenant profonde sur moi, mais nous pensons qu’elle est un peu en baisse par rapport au jour en question.

« Mais si vous flottez, c’est encore plus qu’assez d’eau pour vous pousser.

« Lorsque vous arrivez au déversoir, vous pouvez voir qu’il y a une lèvre, mais il y a beaucoup d’eau qui coule dessus. L’eau est maintenant en baisse par rapport à ce qu’elle était le jour

« Mais cela peut me pousser confortablement et je peux flotter. »

Une enquête complète de deux jours sur la mort de Nicola s’est ouverte hier au County Hall de Preston devant son partenaire Paul Ansell, sa sœur Louise Cunningham et ses parents Ernest et Dot Bulley.

La pathologiste du ministère de l’Intérieur, le Dr Alison Armour, qui a effectué une autopsie sur Nicola, a indiqué que la cause de son décès était la noyade.

L’experte a déclaré qu’elle croyait que Nicola était en vie lorsqu’elle est entrée dans l’eau et a confirmé qu’il n’y avait aucun signe qu’elle avait été agressée avant sa mort et aucune indication de l’implication d’un tiers.

Le Dr Armour a déclaré que l’examen interne avait révélé des « signes classiques » d’asphyxie, qui se produisent lorsque le corps est privé d’oxygène, mais qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme au cou de Nicola.

Le tribunal a également été informé que « des taches et des fragments de saleté » avaient été trouvés dans la gorge de Nicola et qu’il y avait de l’eau dans et autour de ses poumons, qui sont des « caractéristiques typiques » observées lors d’une noyade.

Nicola avait également plusieurs ecchymoses sur son corps – y compris sur son bras droit – et des « niveaux thérapeutiques » d’un bêta-bloquant dans son système.

Le Dr Armour a confirmé que Nicola n’avait pas bu avant sa mort.

Deux femmes ont déclaré à l’audience qu’elles avaient toutes deux entendu un cri près de la rivière le matin de la disparition de Nicola.

Veronica Claesen a déclaré que le son était un « cri d’inspiration » qui ressemblait à une forte inspiration.

Elle a ajouté: « J’étais sur le point de monter dans la voiture et j’ai entendu un cri. Un cri très court et ma pensée immédiate a été: » Quelqu’un s’amuse un peu au fond du cimetière « . »

Une deuxième femme, Helen O’Neill, a déclaré à l’audience qu’elle se trouvait dans le jardin avec ses chiens non loin du banc où Nicola a disparu.

Elle a déclaré: « J’ai entendu un cri, ce n’est pas un bruit alarmant, c’était juste fini en quelques secondes. J’ai l’habitude d’entendre les enfants de l’école à l’arrière, mais ce n’était pas ce bruit.

« Je me souviens très bien avoir pensé que c’était inhabituel à cette époque. Dans ma tête, j’avais deux femelles qui marchaient le long de la rivière et l’une sautait sur l’autre. Je n’y ai pensé que plus tard.

« Il n’y avait pas d’autres sons dont je devais m’inquiéter. »

La conseillère en hypothèques Nicola a disparu sans laisser de trace après avoir déposé ses deux filles, âgées de six et neuf ans, à l’école de St Michael’s on Wyre, dans le Lancashire.

Sa disparition a saisi la nation après qu’il a été révélé que son téléphone portable avait été retrouvé sur un banc au bord de la rivière toujours connecté à une conférence téléphonique de travail.

L’épagneul springer de Nicola, Willow, a également été découvert – mais il n’y avait toujours aucune trace de la mère de deux enfants.

L’enquête se poursuit.

La maman avait fait des projets avec des amis quand elle a disparu