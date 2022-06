Les derniers instants du rappeur Nipsey Hussle détaillés à l’ouverture du procès pour meurtre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rappeur Nipsey Hussle a été abattu devant son magasin de vêtements de manière calculée et préméditée par un homme contrarié par une discussion sur le mouchardage, a déclaré un procureur aux jurés mercredi au début d’un procès pour meurtre longtemps retardé.

Le procureur de district adjoint John McKinney a déclaré lors de sa déclaration liminaire qu’il n’y avait « aucun doute » qu’Eric R. Holder savait à l’avance qu’il tuerait Hussle. Le procureur a décrit la séquence des événements, y compris le discours sur le « snitching », avant la mort par balle de Hussle il y a trois ans dans le quartier sud de Los Angeles où les deux hommes ont grandi et le rappeur aidait à se revitaliser. Deux autres ont été blessés dans la fusillade.

En plus d’avoir tiré sur Hussle au moins 10 fois, Holder a donné un coup de pied au rappeur dans la tête avant de s’enfuir, a déclaré McKinney au jury réuni dans une salle d’audience du centre-ville de Los Angeles.

« Il a clairement réfléchi à ce qu’il allait faire avant de le faire », a déclaré McKinney aux jurés au sujet des intentions de Holder.

Holder, 32 ans, fait face à un chef de meurtre au premier degré et à deux chefs de tentative de meurtre au premier degré.

Hussle, un artiste hip-hop, père de deux enfants et Ermias Asghedom, originaire du sud de Los Angeles, a été tué par balle à 33 ans le 31 mars 2019, dans le parking devant son magasin, connu sous le nom de The Marathon.

McKinney a déclaré que Holder et Hussle se connaissaient, ayant grandi dans le même quartier où ils étaient membres du même gang, les Rollin ’60s.

Dans sa déclaration liminaire, McKinney a montré aux jurés des vidéos et des photos de la fusillade et de ses conséquences. Les images montraient la fusillade et Holder fuyant la scène, vêtu d’une chemise rouge et d’un bandana tout en portant un pistolet semi-automatique et un revolver. Après une chasse à l’homme de deux jours, Holder a été arrêté et deux mois plus tard, il a été inculpé par un grand jury.

McKinney a déclaré que la fusillade découlait du fait que Hussle avait entendu que Holder était un mouchard et devait « éclaircir cela ». Avant le tournage, il a déclaré que le rappeur et ses deux amis avaient une « conversation sympa » avec Holder. Il a dit que Hussle avait visité le magasin sans aucune sécurité.

L’avocat Aaron Jansen a une tâche formidable dans la défense de Holder, qui pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable. Plusieurs témoins oculaires qui connaissaient à la fois Holder et Hussle ont déclaré à la police et aux grands jurés que Holder s’était approché de Hussle et l’avait abattu.

Jansen a déclaré que le meurtre de Hussle n’était pas prémédité et que le meurtre des deux autres hommes n’était pas du tout intentionnel, ce qui rend les accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre excessives. Il est également susceptible de faire de la santé mentale de Holder un problème.

Mercredi, Jansen a déclaré que Holder avait été déclenché et n’avait pas eu le temps de se calmer avant d’abattre Hussle, affirmant qu’il s’agissait d’un cas de « passion passionnée ».

L’ancien membre du gang Herman « Cowboy » Douglas, qui travaillait au Marathon, a déclaré que Hussle n’avait pas utilisé le mot « vif d’or » en entendant la conversation. Il pensait que Hussle essayait de donner des conseils à Holder dans un échange « froid ». Il a dit que Holder avait demandé à Hussle s’il avait écouté sa musique récente, mais il n’avait senti aucune animosité entre les deux hommes.

« Il disait: » J’ai entendu dire qu’il y avait de la paperasse qui flottait « , a déclaré Douglas, qui a rappelé les paroles de Hussle à Holder. Douglas était un employé du magasin de vêtements, nettoyant le parking ainsi que d’autres tâches. Il se considérait comme un mentor pour Hussle, disant qu’il était comme son « petit frère ».

Douglas, 49 ans, qui portait une veste noire et un t-shirt avec l’image de Hussle sur les deux, a déclaré Hussle a ajouté que « je n’ai pas vu (la paperasse). Vous devez vous en occuper. »

Un autre témoin clé qui devrait témoigner est la femme, selon McKnney, qui a involontairement servi de chauffeur pour l’escapade de Holder, Bryannita Nicholson.

Holder et Nicholson s’étaient arrêtés pour se ravitailler près du Marathon. Cela a conduit à une rencontre fortuite et à une brève conversation entre Holder et Hussle.

McKinney a déclaré que « cela a poussé Eric Holder à vouloir retourner sur le parking et tuer Nipsey Hussle ».

McKinney a déclaré que Holder avait dit à Nicholson: « Conduisez avant que je ne vous gifle », après la fusillade.

Les avocats ont passé près de deux semaines à choisir un jury et le procès devrait durer encore environ deux semaines.

Hussle, dont le surnom est une pièce de théâtre sur un célèbre comédien des années 1970, a reçu le surnom pour son éthique de travail alors qu’il lançait des CD. Il a passé des années à gagner une suite dévouée à travers des mix tapes et des sorties underground, et a percé avec son premier album de label majeur, remportant une nomination aux Grammy quelques mois avant sa mort.

Sa mort a retenti dans le monde entier, mais elle a été particulièrement ressentie dans sa ville natale, où les gens ont rempli les rues pour marquer sa perte et où il a été pleuré lors d’un mémorial dans l’arène de 20 000 places alors connue sous le nom de Staples Center. Dans le même bâtiment, près d’un an plus tard, sa mémoire a été célébrée lors d’une performance de DJ Khaled, Meek Mill, John Legend et d’autres aux Grammy Awards, le même jour, un autre héros local, Kobe Bryant, a été tué dans un accident d’hélicoptère.

Hussle a laissé derrière lui sa partenaire de longue date, l’actrice Lauren London, avec qui il a eu un fils qui a maintenant 5 ans. Il a également eu une fille, qui a maintenant 13 ans.