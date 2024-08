Les derniers instants de l’Église ont été marqués par la tristesse et la gratitude

25 août — GROTON — Dans les derniers instants de l’existence de l’église presbytérienne St. Andrew, marqués par un service de célébration dimanche, un groupe de membres de la congrégation se tenait dans la cuisine de l’église, discutant et grattant la nourriture des plateaux d’un repas-partage.

À travers la porte de la cuisine, ils étaient observés par Kelly Milton et Kaley Kokomoor, deux autres membres de la congrégation, qui avaient chacune passé plus de 20 ans avec la congrégation.

« Cela ne sera plus là », a déclaré Milton.

« Il n’y a rien dans les placards. Il n’y a pas d’assiettes. Mais elles sont parties dans de bons endroits », a ajouté Kokomoor.

Plus tôt ce mois-ci, la congrégation avait annoncé que l’église du 310 Fort Hill Road, ouverte depuis plus de six décennies, fermerait ses portes en raison de la baisse du nombre de membres suite à la pandémie de COVID-19.

L’église et son terrain sont destinés à être vendus, et de nombreux éléments de l’église ont déjà été vidés de leur contenu, vendus ou donnés à d’autres églises. Une autre église a acheté l’orgue, ont déclaré les membres, et les chaises, la chaire, le pupitre et les fonts baptismaux seront remis à l’église presbytérienne MLK Jr. de Springfield, dans le Massachusetts, qui a été incendiée lors d’un crime haineux.

Dimanche, le révérend GW « Blake » Blakesley, pasteur du presbytère du sud de la Nouvelle-Angleterre, qui supervise cette église et d’autres dans cet État, Rhode Island et le Massachusetts, a prononcé le dernier sermon de l’église.

« Je ne prétends pas savoir ce que vous ressentez. Mais je suppose que vos émotions sont très diverses. Peut-être que certains d’entre vous sont tristes, parce que c’est la dernière fois que vous vous asseyez dans ce banc, avec cette communauté, dans ce bâtiment, comme c’est le cas en ce moment », a-t-il dit. « … Peut-être que vous vous sentez mal. Peut-être que vous êtes en colère parce que l’Église vous a abandonné. « Nous aurions pu sauver cette église ! Nous aurions pu faire plus pour que cela se produise ! » Peut-être que vous vous êtes mis en colère, non seulement contre vous-même, mais contre d’autres qui ont pris la décision de fermer l’église. Peut-être que c’est l’émotion que vous exprimez ici. Peut-être que ces deux émotions existent côte à côte. »

Alors que l’organiste de l’église entonnait le dernier morceau et que les gens dans les bancs, dont certains étaient venus pour la première fois depuis un certain temps après avoir appris que l’église fermait définitivement, jetaient un dernier regard à ses murs peu décorés, l’ambiance était naturellement sombre.

Mais les membres étaient tout aussi reconnaissants des moments qu’ils avaient pu partager les uns avec les autres, au cours desquels ils avaient été témoins d’événements qui ont changé leur vie, comme des mariages ou des baptêmes, ou de choses aussi anodines que de s’appeler pour se déplacer ou réparer des choses dans la maison.

Aaron Jesse, dont la famille a rejoint la congrégation après avoir déménagé dans l’État de l’Oregon en 2010, a déclaré que l’église avait joué un rôle déterminant dans le développement et l’entretien de sa relation avec Dieu.

« Et en me voyant aujourd’hui, je ne pouvais pas imaginer un meilleur endroit où être, un meilleur endroit où revenir et me remémorer de bons souvenirs, voir beaucoup de visages amicaux et de gens aimants. Encore une fois, je ne peux pas vous remercier assez », a-t-il déclaré.

Pourquoi a-t-il fermé ?

À la date de fermeture, la congrégation comptait 57 membres, un chiffre en baisse significative au cours des dernières années, ont déclaré les membres, en particulier après la pandémie de COVID-19.

« Les presbytériens sont en quelque sorte ancrés dans leurs habitudes. Ils ne veulent pas changer. C’est ainsi que d’autres églises ont prospéré. Elles évoluent avec le temps », a déclaré Milton. « Nous sommes une église traditionnelle. Très traditionnelle. Et lorsque la COVID a frappé, elle nous a vraiment détruits. Ce fut le début de notre spirale descendante. Et la jeune génération veut des églises plus contemporaines. C’est ce que nous constatons. »

Blakesley a déclaré que St. Andrew n’était pas le seul à être durement touché par la pandémie.

« La plupart des églises parlent de ce que nous étions avant la COVID et de ce que nous sommes maintenant, après la COVID. Pensez-y, pendant près de trois ans, tous les secteurs de l’église sont à l’arrêt », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas nous réunir en personne. Si vous avez une école maternelle, elle ferme. Si vous avez des groupes, comme des groupes AA ou NA, et des groupes qui utilisent vos locaux, ils ne peuvent pas se réunir. Donc l’église n’a pratiquement pas pu faire grand-chose pendant près de trois ans. Certaines églises se sont bien adaptées à cela, d’autres non. »

Milton a déclaré qu’ils avaient essayé d’organiser des services religieux et des réunions via l’application de visioconférence ZOOM, mais ce n’était pas la même chose.

« Cette connexion individuelle n’existait pas », a-t-elle déclaré.

Que va-t-il advenir de l’Église ?

Blakesley, ainsi que la présidente du presbytère, Beth Aura Miller, agissent désormais en tant qu’« église », et ont déjà été chargés de la gérer pendant la fermeture. Il a déclaré que les membres de la congrégation de St. Andrew, maintenant dissoute, devraient être transférés dans d’autres églises à proximité.

Son travail principal et celui de Miller, a-t-il déclaré, est de « prendre soin des gens », en s’assurant qu’ils trouvent des églises dans lesquelles ils peuvent continuer à pratiquer leur culte.

Il a déclaré que la congrégation avait passé deux dimanches au cours des deux derniers mois à adorer dans deux autres églises, Mystic United Church of Christ et Dunn’s Corner Community Church Presbyterian à Westerly, pour apprendre à connaître les gens là-bas pour voir s’ils seraient des remplaçants appropriés.

Blakesley a déclaré qu’il avait déjà signé plusieurs documents de transfert pour les membres de la congrégation et qu’il espérait que malgré les chemins séparés des membres, ils continueraient leur dévotion à Dieu.

Désormais, lui et Miller seront ceux qui travailleront avec les agents immobiliers pour aider à la vente de la propriété, ainsi qu’à l’embauche d’une entreprise pour entretenir les terrains et équilibrer les comptes de l’église pour s’assurer qu’ils sont positifs, a déclaré Blakesley.

« C’est un grand bâtiment sur un grand terrain, dans un endroit assez accessible, avec quelques autoroutes qui passent, et tout ce qu’il y a dans le bâtiment », a-t-il déclaré.

Milton a déclaré que quelques églises ont visité la propriété jusqu’à présent avec l’agent immobilier.

« Et une synagogue. Et les gens de la synagogue sont venus ici quatre fois. Nous sommes optimistes », a-t-elle déclaré.

« Et nous serions ravis », a déclaré Blakesley. « Parce que nous devons vendre le bâtiment. Et nous serions ravis qu’il finisse par être vendu à la communauté religieuse. Ce serait tout simplement génial. »

Mais pour la congrégation de Saint-André, il manquera.

« Nos enfants ont grandi ici », a déclaré Susan Gordon, membre de la congrégation depuis 25 ans. « Donc oui, c’était une église formidable. »

