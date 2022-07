Les derniers fans de Liz Cheney : les donateurs démocrates

Alors même que Mme Cheney fait face à une bataille difficile dans sa course au Congrès, les audiences du 6 janvier lui ont donné une bouée de sauvetage politique pour l’avenir – et, si elle perd sa primaire, quelque chose à indiquer comme explication de sa défaite. Un porte-parole de Mme Cheney a refusé de commenter sa position dans la course ou ses donateurs croisés.

La campagne de réélection de Mme Cheney a permis de recueillir plus de 10 millions de dollars jusqu’à la fin mars, soit bien plus que Mme Hageman. Certains de ces dons provenaient de vétérans des administrations républicaines comme Michael Chertoff, qui était secrétaire à la sécurité intérieure sous le président George W. Bush, et Theodore B. Olson, qui était solliciteur général de M. Bush et a également travaillé pour le président Ronald Reagan.

M. Chertoff et M. Olson ont co-organisé une collecte de fonds cette année pour Mme Cheney avec Bobbie Kilberg, qui était un assistant de la Maison Blanche sous les présidents Richard M. Nixon, Gerald R. Ford et George HW Bush, dans un nord de la Virginie Hôtel.

Mais les dollars démocrates ont également afflué vers Mme Cheney. Ses critiques de ses collègues républicains qui ont accepté les mensonges électoraux de M. Trump et son interrogatoire de témoins comme l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson ont encore rehaussé son profil national.

M. Klarman, qui dirige le groupe Baupost, un fonds spéculatif basé à Boston, organise une réception virtuelle pour Mme Cheney mardi, le jour même où le comité du 6 janvier tiendra sa prochaine audience.

“Je soutiens fermement la candidature de la membre du Congrès Cheney pour sa réélection, car nous partageons un engagement profond à protéger la démocratie américaine et l’État de droit”, a écrit M. Klarman dans une invitation par courrier électronique à l’événement. Il a ajouté : « Je suis résolu à faire tout mon possible pour envoyer un message fort en la maintenant au Congrès. Nous devons soutenir Liz et envoyer une réprimande aux factions les plus extrêmes du Parti républicain. »