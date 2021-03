Bahreïn organisera les matches du groupe C qui comprend l’Irak, la République islamique d’Iran, Hong Kong et le Cambodge, tandis que l’Arabie saoudite a été sélectionnée pour organiser les matches du groupe D, qui comprend l’Ouzbékistan, Singapour et le Yémen. et Palestine. Les Émirats arabes unis ont été choisis pour accueillir le groupe G, qui comprend les challengers de l’ASEAN, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie, tandis que la Corée du Sud organisera les matches du groupe H, avec les leaders du Turkménistan, du Liban, de la Corée du Nord et du Sri Lanka.

