Les derniers drones russes tirent des balles mortelles de métal en fusion

Les nouveaux drones explosifs russes Lancet tirent apparemment des balles de métal en fusion qui peuvent passer juste au-delà du blindage supplémentaire sur lequel les troupes ukrainiennes comptent pour protéger leurs véhicules des attaques de drones.

S’il y a une bonne nouvelle pour les Ukrainiens en ce qui concerne la prolifération des pénétrateurs explosifs tirés par des drones, ou EFP, c’est que les véhicules les mieux protégés devraient être capables de dévier les frappes.

Des observateurs attentifs il y a des mois repéré – sur des photos et des vidéos du front – ce qu’ils pensaient être des drones russes armés par l’EFP. Aujourd’hui, une plus grande acceptation est en train de s’imposer.

“Une vidéo de la dernière itération de la munition flânante Lancet équipée d’une telle ogive frappant un Bradley [fighting vehicle] était enregistré sur l’axe Donetsk », l’équipe indépendante de renseignement sur les conflits noté cette semaine.

Un capteur à bord d’un drone armé d’EFP – un ranger laser, dans le cas du Lancet – calcule la distance jusqu’à la cible lorsque le drone fonce. À la meilleure distance, 12 ou 15 pieds, le capteur déclenche une charge explosive qui se trouve derrière une plaque métallique incurvée.

Propulsée et chauffée par la charge, la plaque se lance vers l’extérieur et prend la forme d’une longue limace. Cette balle perce la cible.

Un EFP n’est pas aussi puissant que, par exemple, une ogive antichar hautement explosive (HEAT) qui frappe directement sa cible. Le principal avantage d’un EFP est qu’il ignore certains types de blindages. Par exemple, des lattes boulonnées et des blindages en cage qui peuvent faire exploser des obus hautement explosifs à une distance sûre et qui ont également tendance à accrocher des drones explosifs. avant ils explosent.

Les militaires russes et ukrainiens ajoutent régulièrement un blindage à lattes ou à cage à bon nombre de leurs véhicules de combat. L’armure est un expédient et ne fonctionne pas toujours. Mais cela fonctionnera encore moins souvent pour les Ukrainiens maintenant que les Russes équipent apparemment leurs Lancets d’EFP.

Là sont contre-mesures. Pour vaincre les EFP en Irak, l’armée américaine a ajouté un blindage composite à bon nombre de ses véhicules. Le principal problème de cette protection supplémentaire était le poids. Un exemple : le blindage anti-EFP a ajouté une tonne de masse supplémentaire à un Humvee de trois tonnes, limitant considérablement la mobilité du véhicule.

Armure réactive explosive pourrait travail. “Depuis les années 1970, cela a été utilisé pour vaincre les obus HEAT et EFP en faisant exploser de petites charges vers l’extérieur du blindage, interrompant ainsi l’explosion pénétrante”, a déclaré le capitaine Vincent Delany, officier d’infanterie de l’armée américaine. noté dans un essai pour le Modern War Institute de West Point.

L’armure explosive ajoute également du poids. Plus troublant encore, une armure explosive explose. Vous ne pouvez pas accrocher l’ERA sur un véhicule à peau fine sans que les propres explosions du blindage n’endommagent le véhicule. « Derrière tout ERA doit se trouver une armure passive telle que [rolled steel]”, Sam Cranny-Evans et Sidharth Kaushal expliqué dans une étude pour le Royal United Services Institute de Londres.

Tout cela pour dire que les Ukrainiens ont du dépannage à faire. Il existe des moyens de clouer au sol et d’intercepter les drones : brouilleurs et canons de défense aérienne., Par exemple-et il existe des moyens de protéger les véhicules plus lourds contre les EFP.

Mais ces mesures pourraient exposer de nombreux véhicules. Surtout les plus légers qui ne peuvent pas gérer l’ERA. Les moyens anti-drones habituels – lattes et cages – ne suffisent plus.