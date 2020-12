Après plus d’une semaine de perturbations, les derniers chauffeurs de camion qui sont restés coincés dans leur véhicule dans le Kent à Noël sont prêts à traverser la Manche et à rentrer chez eux en France et au-delà.

L’arriéré de camions – dont 1500 étaient alignés le long de la M20 à un moment donné la semaine dernière – a été causé par la fermeture temporaire de ses frontières par la France le 20 décembre en réponse à la découverte d’une variante de coronavirus à propagation rapide au Royaume-Uni.

Mais le ministère des Transports (DfT) a déclaré lundi que les systèmes mis en place pour ramener le flux de trafic à la normale suivaient le rythme de la demande.

Cela vient après que l’agence de presse PA ait rapporté que quelque 3 000 transporteurs attendaient d’entrer dans l’Eurotunnel ou d’accéder au port de Douvres le soir de Noël. Malgré l’assouplissement des restrictions le 23 décembre et la réouverture des frontières, la grande accumulation de camions signifie que des milliers de personnes sont restées bloquées à Douvres et à Folkestone pendant plus d’une semaine.

En vertu de la nouvelle législation, les conducteurs souhaitant entrer en France depuis la Grande-Bretagne doivent désormais présenter la preuve d’un test Covid négatif passé au cours des 72 dernières heures. Lundi, un total de 21.849 tests de coronavirus sur les transporteurs avaient été effectués avec 66 résultats positifs – ce qui ne représente que 0,3% de ceux testés jusqu’à présent.

Certains des chauffeurs bloqués ont été détenus à l’aéroport de Manston pendant la semaine de Noël où ils ont attendu de recevoir des tests avant de se rendre à Douvres pour embarquer sur des ferries.

DfT a déclaré qu’il ne restait plus que 59 poids lourds à travers Manston et le M20 en attente de traverser vers la France, et a ajouté que lundi, un total de 14659 poids lourds étaient partis via Douvres et l’Eurotunnel depuis la réouverture des deux.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a tweeté dimanche que l’autoroute M20 avait été rouverte, mais a averti ceux qui se rendaient dans le Kent de suivre les mises à jour du Kent County Council et de Highways England.

«Le retard actuel pour Eurotunnel & Ferry est de 30 minutes pour le résultat du test», a-t-il ajouté.

Des volontaires des communautés locales – notamment l’Armée du Salut, le groupe musulman Al-Khair Foundation, HM Coastguard et le Kent County Council – ont livré des milliers de repas chauds et d’eau aux chauffeurs coincés dans leur véhicule dans les jours précédant Noël.

Tesco a également fourni 600 colis de nourriture, 24 palettes de produits de base et des milliers de rouleaux de saucisses, qui ont été envoyés la veille de Noël et le jour de Noël.