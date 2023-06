Les derniers bourgeons d’écho True-Wireless d’Amazon tombent à seulement 40 $

Vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne pour obtenir une bonne paire d’écouteurs ces jours-ci. Les Echo Buds d’Amazon sont une valeur sûre avec un prix catalogue de seulement 50 $, et en ce moment, vous pouvez accrocher la dernière génération pour encore moins. Le détaillant en ligne offre actuellement 10 $ de réduction sur les Echo Buds 2023, ce qui les ramène au prix bas de tous les temps de 40 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cet accord, mais étant donné que ces écouteurs n’ont été mis en vente que la semaine dernière, nous doutons qu’il dure longtemps. Passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces Echo Buds de troisième génération ont beaucoup à offrir pour moins de 50 $. Ils sont équipés de pilotes de 12 mm pour un son net et équilibré et prennent en charge Bluetooth 5.2 pour une connectivité transparente avec jusqu’à deux appareils à la fois. Ils disposent également de deux microphones internes avec détection vocale pour un son clair lors des appels vocaux et un accès mains libres à Amazon Alexa, afin que vous puissiez passer des appels, définir des rappels et plus encore en utilisant uniquement le son de votre voix. De plus, ils vous permettent de personnaliser les commandes tactiles afin que vous puissiez sauter des chansons, régler le volume et plus encore à la volée. Ils offrent une autonomie totale de la batterie allant jusqu’à 20 heures avec le boîtier de charge, et seulement 15 minutes de charge vous offrent deux heures d’écoute.

Ou, si vous êtes à la recherche d’une paire différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs pour encore plus de bonnes affaires.