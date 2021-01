Alors que Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions, Donald Trump s’apprêtait à partir. Ses derniers jours ont été éclipsés par la violence sur Capitol Hill, mais Trump a publié une vidéo louant l’héritage de son administration et énumérant les réalisations en matière de politique économique et étrangère.

Dans celui-ci, il en a surpris beaucoup en souhaitant bonne chance à son successeur, mais n’a pas mentionné Joe Biden par son nom.

« Je me tiens devant vous vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici et bien plus encore. Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration et prions pour qu’elle réussisse à assurer la sécurité et la prospérité de l’Amérique. meilleurs voeux et nous voulons aussi qu’ils aient de la chance, un mot très important. «

Et tandis que Trump pourrait quitter ses fonctions, le Trumpisme n’est pas parti, le 45e président a déclaré:

« Je me suis battu pour vous. Je me suis battu pour votre famille. Je me suis battu pour notre pays. Par-dessus tout, je me suis battu pour l’Amérique et tout ce qu’elle représente, et c’est sûr, fort, fier et libre. Maintenant, alors que je me prépare à remettre le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons commencé ne fait que commencer. «

Comme d’habitude avec un président sortant, Trump a émis une vague de pardons lors de ses dernières heures au pouvoir.

Anciennement l’un des plus grands alliés de Trump, le chef du Sénat républicain, Mitch McConnell, a rompu publiquement avec Trump – soulevant la question de savoir s’il pourrait voter pour une condamnation lorsque le procès de destitution de l’ancien président aura lieu au Sénat.

« La dernière fois que le Sénat s’est réuni, nous venions de reprendre le Capitole aux criminels violents qui tentaient d’empêcher le Congrès de faire notre devoir. La foule était nourrie de mensonges. Ils étaient provoqués par le président et d’autres personnes puissantes. »

Trump n’a à aucun moment concédé l’élection à Joe Biden et fait partie des nombreux restés de l’investiture. Trump s’envole pour la Floride – le premier président à sauter l’investiture de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869.