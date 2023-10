Cette annonce intervient quelques semaines seulement après qu’Exxon Mobil a annoncé son achat de son rival de schiste Pioneer Natural Resources pour 59,5 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en actions. Bien qu’il s’agisse de l’opération la plus importante réalisée par Exxon depuis son acquisition de Mobil, la fusion doublerait également le volume de production du géant pétrolier dans le plus grand champ pétrolifère américain, le bassin permien.

Des poids lourds de l’énergie Chevron et Exxon Mobil a annoncé de nouvelles acquisitions brillantes ce mois-ci – et certains observateurs du secteur affirment que cela pourrait être le début d’autres mégatransactions de plusieurs milliards à venir.

L’économiste de Kpler, Reid I’Anson, a déclaré que l’accord Exxon-Pioneer était “probablement un peu moins risqué” que l’accord Chevron-Hess.

Exxon connaîtra des rendements plus immédiats et Pioneer à lui seul ajouterait 711 000 barils par jour, a-t-il déclaré, en le comparant à seulement 386 000 barils par jour pour Hess.

“Cependant, l’acquisition de Chevron présente probablement davantage d’avantages étant donné le potentiel de croissance future de la production en Guyane”, a-t-il noté.

Cela dit, les mégatransactions d’Exxon et de Chevron témoignent d’une ambition plus vaste et plus globale.

Les deux géants pétroliers prévoient de continuer à investir dans les combustibles fossiles alors que la demande de brut reste forte, en particulier dans un contexte de resserrement de l’offre mondiale alimenté par des années de sous-investissement chronique.

La consolidation a été une priorité dans l’espace de schiste nord-américain au cours de la dernière année, en particulier dans le bassin du Permien, où les plus grandes activités d’exploration et de production (E&P) ont « englouti » des opérations plus petites dans le but de renforcer les stocks de forage et d’augmenter les flux de trésorerie disponibles, selon Rystad. a déclaré à CNBC l’analyste principal des schistes Matthew Bernstein.