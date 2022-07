Les derniers accusés dans l’affaire George Floyd écopent de peines de prison

Les anciens flics de Minneapolis qui ont aidé à l’arrestation ont été condamnés à trois ans et demi et trois ans de prison

Deux anciens policiers de Minneapolis impliqués dans l’arrestation mortelle de George Floyd ont été condamnés à des peines de prison, marquant les dernières condamnations liées à l’incident qui a déclenché des émeutes à travers les États-Unis en 2020.

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère de la Justice (DOJ), Tou Thao, 36 ans, et J. Alexander Kueng, 28 ans, ont été respectivement condamnés à trois ans et demi et trois ans de prison, «pour avoir privé George Floyd Jr. de ses droits constitutionnels.”

En février, un jury fédéral d’un tribunal du Minnesota a déclaré Thao et Kueng coupables de ne pas avoir arrêté le “l’usage d’une force déraisonnable» par leur collègue Derek Chauvin, et de ne pas avoir aidé Floyd malgré son «besoin évident de soins médicaux.” Pendant neuf minutes, alors que Chauvin était agenouillé sur la nuque de Floyd alors qu’il était cloué au trottoir, Kueng a tenu son torse et Thao a retenu les passants.

«Le jury a en outre conclu que ces deux infractions avaient entraîné des blessures corporelles et la mort de Floyd,», a déclaré le DOJ.

Plus tôt ce mois-ci, un autre ancien policier, Thomas Lane, qui tenait les jambes de Floyd, a été condamné à deux ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de «privant Floyd de son droit constitutionnel d’être à l’abri de l’indifférence délibérée d’un policier à l’égard des graves besoins médicaux de Floyd.”

Avant cela, Derek Chauvin avait été reconnu coupable de meurtre pour son rôle dans la mort de Floyd et condamné à 21 ans de prison.

“Les quatre officiers impliqués dans la mort tragique de George Floyd ont maintenant été reconnus coupables par un tribunal fédéral, condamnés à la prison et tenus responsables de leurs crimes. La mort de George Floyd aurait pu être évitée si ces accusés avaient rempli leur devoir affirmatif d’intervenir pour empêcher un autre officier de recourir à la force meurtrière,” Kristen Clarke, procureure générale adjointe de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré.

L’arrestation de George Floyd en mai 2020 a été filmée et a déclenché des manifestations de Black Lives Matter, dont certaines sont devenues violentes, faisant des dizaines de morts américains et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.