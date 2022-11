Les dernières technologies de pointe de Samsung occupent le devant de la scène au RSNA 2022 – Samsung Global Newsroom

Samsung pour mettre en lumière ses innovations et avancées dans les modalités d’échographie, de radiographie numérique et de tomodensitométrie mobile.

Samsung Electronics dévoilera ses dernières technologies d’intelligence artificielle (IA) et présentera ses solutions de diagnostic haut de gamme en échographie, radiographie numérique (DR) et tomodensitométrie mobile (CT) lors de la 108e assemblée scientifique et réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA) du 27 novembre au 2 décembre.

David Legg, vice-président, chef des affaires, Boston Imaging, une filiale de Samsung, partage : « Samsung a une longue histoire de leadership en matière d’avancées technologiques – 2022 en est la preuve, car nous avons travaillé pour redéfinir notre des solutions de pointe dans toutes les modalités. Nous déployons maintenant une technologie d’intelligence artificielle en temps réel sur l’appareil pour aider les professionnels de la santé à examiner et à diagnostiquer les patients avec facilité et précision dès le départ. »

Samsung est resté concentré sur les besoins cliniques critiques qui améliorent l’expérience client lors du développement de nouveaux produits. Au cours de la conférence, la société mettra en lumière les réalisations de 2022 qui ont contribué à faire du monde un endroit plus sain en permettant aux cliniciens de diagnostiquer leurs patients avec plus de confiance.

« L’innovation est au cœur de l’activité de Samsung. Nous sommes très fiers de fournir la technologie de pointe de nos clients sur tous les appareils Samsung », a déclaré Kyu Tae Yoo, vice-président principal, responsable mondial des ventes et du marketing, Samsung Medison. “Alors que nous cherchons à élargir les possibilités de diagnostic et à améliorer l’expérience clinique dont nos clients ont besoin, nous garderons à l’esprit les professionnels de la santé et les patients qu’ils traitent.”

Vous trouverez ci-dessous des détails supplémentaires sur les nouvelles innovations que Samsung présentera lors de la conférence.

Ultrason

Lors de l’événement, Samsung présentera les principales mises à jour de produits, notamment le système d’échographie V7, un nouveau transducteur d’endocavité et de nouvelles solutions d’IA en temps réel sur l’appareil.

La nouvelle solution d’IA sur appareil pour les ultrasons, connue sous le nom de HeartAssist™, qui peut améliorer le processus de diagnostic et d’examen, sera exposée. Il s’agit d’une fonction basée sur l’apprentissage en profondeur qui trouve automatiquement la coupe transversale du cœur et mesure différents points nécessaires pour un diagnostic précis. La nature automatisée permet un flux de travail rationalisé grâce à moins de frappes. Cette fonctionnalité se trouve sur les échographes V8 et V7.

Samsung a également récemment lancé le nouveau système d’échographie V7, qui offre un large éventail d’applications cliniques, y compris une gamme de fonctionnalités d’assistance intelligente sur l’appareil telles que BiometryAssist™ et UterineAssist™, qui améliorent à la fois l’expérience du patient et de l’utilisateur.

De l’imagerie générale à la santé des femmes, il a été conçu pour offrir une expérience de diagnostic à multiples facettes. Crystal Architecture™ est au cœur de la clarté et de la pénétration améliorées de l’image du V7 et repose sur la combinaison d’une formation de faisceau innovante (CrystalBeam™), d’un traitement d’image sophistiqué (CrystalLive™) et de S-Vue Single Crystal Transducers™ avancés pour produire des transducteurs clairs, uniformes et des images haute résolution.

Le miniER7,1 un nouveau transducteur endocavitaire sera présenté aux côtés de l’échographe V7. Avec un rayon de 7 mm — 3 mm plus petit que la sonde existante — la nouvelle sonde a été conçue pour alléger le fardeau ressenti par les professionnels de la santé ainsi que l’inconfort que les patients ressentent souvent lors de l’échographie de la prostate. Le miniER7 a été créé avec une technologie de micro-traitement de pointe pour capturer des images claires avec une taille de fichier réduite.

Radiographie numérique

Samsung présente également ses solutions de radiographie numérique haut de gamme, notamment la nouvelle solution “Vision Assist” et AccE Glass Free Detector.

La vision AccE GC85A2 Le système de radiographie numérique au plafond haut de gamme avec «Vision Assist» améliore les soins aux patients et l’efficacité du flux de travail en maintenant une expérience d’imagerie avancée à faible dose. Plus précisément, l’AccE GC85A Vision se concentre sur de nouvelles façons d’augmenter l’efficacité afin que les professionnels de la santé puissent rationaliser sans compromis, notamment :

Temps de fonctionnement réduit : Les fonctions de collimation intelligente et de planification automatique d’assemblage fournissent automatiquement la zone collimatée optimale en un seul clic grâce à la technologie d’apprentissage en profondeur. Alors que le guide de taille du patient recommande la taille du patient et les paramètres optimaux en fonction de l’épaisseur du corps du patient pour gagner du temps. 3

Les fonctions de collimation intelligente et de planification automatique d’assemblage fournissent automatiquement la zone collimatée optimale en un seul clic grâce à la technologie d’apprentissage en profondeur. Alors que le guide de taille du patient recommande la taille du patient et les paramètres optimaux en fonction de l’épaisseur du corps du patient pour gagner du temps. Erreur de reprise réduite : La fonction de superposition virtuelle affiche un dessin virtuel de la limite du récepteur et de la chambre AEC sur le patient pour aider l’opérateur à positionner le patient. L’alarme de mouvement basée sur la technologie d’apprentissage automatique peut informer l’opérateur des mouvements et des chutes du patient. La collimation virtuelle permet ensuite à l’opérateur d’effectuer facilement des réglages sur la zone collimatée depuis la salle de contrôle. 3

La fonction de superposition virtuelle affiche un dessin virtuel de la limite du récepteur et de la chambre AEC sur le patient pour aider l’opérateur à positionner le patient. L’alarme de mouvement basée sur la technologie d’apprentissage automatique peut informer l’opérateur des mouvements et des chutes du patient. La collimation virtuelle permet ensuite à l’opérateur d’effectuer facilement des réglages sur la zone collimatée depuis la salle de contrôle. Soins continus aux patients : L’opérateur peut surveiller en permanence le patient via Vision Live, qui est une caméra en direct dans l’unité de tête de tube.

Avec un accent stratégique sur l’optimisation du flux de travail, Samsung a également récemment lancé un nouveau détecteur phare, le détecteur sans verre AccE, qui offre une expérience d’imagerie plus confortable sans compromettre la qualité de l’image. Conçu pour fournir des images haute résolution d’un détecteur numérique léger, il offre des avantages supplémentaires à l’utilisateur et au patient, notamment :

Fonctionnalité: Il est doté d’un panneau flexible sans verre avec une gravure centrale pour positionner un patient, un chanfrein latéral pour faciliter le levage et une poignée arrière pour faciliter le transport. Il pèse également 27% plus léger que le modèle conventionnel 4 (environ 4,5 livres). 5

Il est doté d’un panneau flexible sans verre avec une gravure centrale pour positionner un patient, un chanfrein latéral pour faciliter le levage et une poignée arrière pour faciliter le transport. Il pèse également 27% plus léger que le modèle conventionnel (environ 4,5 livres). Fiabilité: Sa capacité de charge élevée (jusqu’à 881 livres de charge de surface et 441 livres de charge patient) 6 et la conception résistante à la poussière et à l’eau permet de réduire les préoccupations des utilisateurs dans des environnements complexes comme les urgences et les blocs opératoires.

Sa capacité de charge élevée (jusqu’à 881 livres de charge de surface et 441 livres de charge patient) et la conception résistante à la poussière et à l’eau permet de réduire les préoccupations des utilisateurs dans des environnements complexes comme les urgences et les blocs opératoires. Visibilité claire : Il présente un DQE de 76 %, leader du marché de la technologie des panneaux sans verre.

Tomodensitométrie

L’OmniTom est également présenté au RSNA® Elite avec la technologie Photon Counting Detector (PCD) et BodyTom® 64.

L’OmniTom à la pointe de la technologie® Elite a la capacité de fournir une imagerie mobile polyvalente en temps réel pour administrer la tomodensitométrie au point de service aux patients critiques sans avoir besoin de les transporter vers un service d’imagerie séparé. Avec l’ajout de la technologie PCD, le système offre la possibilité de capturer des données CT dans plusieurs bandes d’énergie. Les multiples ensembles de données CT sont acquis en même temps avec des seuils d’énergie configurables sans aucune diaphonie entre les images. Le système PCDsept apporte une fonctionnalité CT multi-énergie avec une capacité spectrale pour la décomposition des matériaux, des images monoénergétiques virtuelles (VMI) et l’identification des tissus mous.

Le corpsTom® 64 est une version améliorée du BodyTom® Scanner Elite CT, offrant des fonctionnalités améliorées avec des capacités d’imagerie haute résolution. La solution d’imagerie des traumatismes de la tête aux pieds bénéficie de révisions basées sur les commentaires des clients, avec des indications pour l’imagerie pédiatrique et adulte et peut être utilisée pour le dépistage du cancer du poumon à faible dose. Le corpsTom® 64 est une solution d’imagerie multi-services qui peut être utilisée en neurochirurgie, radiologie interventionnelle, curiethérapie, traumatologie, examen médical et plus encore.

Environnement, Social et Gouvernance

Samsung se concentre non seulement sur l’avancement de ses solutions et technologies de diagnostic, mais participe également à la protection de l’environnement en développant des packages respectueux de l’environnement dans le cadre de sa gestion environnementale, sociale et de gouvernance.

Les mousses de mousse de polyéthylène expansé (EPE) qui étaient auparavant utilisées dans les emballages à ultrasons ont été remplacées par des papiers recyclés, ce qui a entraîné une réduction de 15 tonnes de mousses EPE en 2022. L’objectif de Samsung est d’utiliser « zéro » les mousses EPE d’ici 2023. De plus, les matériaux en polyuréthane qui étaient utilisés pour les ensembles de transducteurs sont également remplacés par des papiers recyclés, ce qui devrait réduire l’utilisation de polyuréthane à 8 tonnes.

Visitez Samsung au stand # 2165. Pour en savoir plus sur les produits Samsung exposés et sur d’autres événements, visitez : https://samsunghealthcare.com/en/rsna2022.

À propos de Boston Imaging

Boston Imaging commercialise des technologies d’imagerie innovantes et s’engage à fournir des solutions de diagnostic rapides, simples et précises aux prestataires de soins de santé. Boston Imaging est le siège social aux États-Unis pour les ventes, le marketing et la distribution de tous les systèmes de radiographie et d’échographie numériques de Samsung. Le portefeuille croissant de technologies médicales avancées de Boston Imaging est utilisé dans les principaux établissements de soins de santé pour aider les prestataires à améliorer les soins aux patients, à améliorer la satisfaction des patients et à accroître l’efficacité du flux de travail. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.bostonimaging.com/.

À propos de NeuroLogica

NeuroLogica Corp., la filiale de santé de Samsung Electronics Co., Ltd., développe, fabrique et commercialise des technologies d’imagerie innovantes et s’engage à fournir des solutions de diagnostic rapides, simples et précises aux prestataires de soins de santé. NeuroLogica est le siège social mondial et le fabricant d’appareils mobiles de tomodensitométrie. Le portefeuille croissant de technologies médicales avancées de NeuroLogica est utilisé dans le monde entier dans les principaux établissements de santé pour aider les prestataires à améliorer les soins aux patients, à améliorer la satisfaction des patients et à accroître l’efficacité du flux de travail. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.neurologica.com.

1 miniER7 : En attente d’autorisation FDA 510(k), non disponible à la vente aux États-Unis

2 L’AccE GC85A Vision est une sous-configuration de l’AccE GC85A

3 Par rapport à la configuration AccE GC85A actuelle, sans solution de caméra

4 Par rapport au S4335-AW

5 Mesuré sans jeu de piles

6 Basé sur un disque de 40 mm de diamètre au centre

sept OmniTom® Elite avec PCD : En attente d’autorisation FDA 510(k), non disponible à la vente aux États-Unis