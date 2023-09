Les dernières tablettes intelligentes de pointe pour enfants de DOOGEE sont prêtes à la vente dès maintenant : T20 Mini KID et U10 KID

DOOGEE, un pionnier qui propose des produits intelligents professionnellement robustes et de haute qualité, est prêt à présenter au monde ses dernières tablettes intelligentes pour enfants de pointe : T20mini KID, U10 et U10 KID. Désormais, ces tablettes révolutionnaires sont méticuleusement conçues pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, alliant élégance, puissance et innovation dans un seul boîtier élégant.

DOOGEE T20 mini KID : petit mais complet dans les moindres détails

Le DOOGEE T20mini KID est conçu pour fournir une plate-forme d’apprentissage sûre et intelligente aux enfants. En termes de taille, le DOOGEE T20mini KID a un corps de 7,4 mm (202,7 x 126 x 7,5 mm), tout en présentant des designs colorés et un écran FHD+ de 8,4″. Vous pouvez apporter la lumière du DOOGEE T20mini de manière flexible en toute occasion. Une attention particulière a été accordée à la durabilité de l’appareil en utilisant un étui de protection en silicone antibactérien sûr pour garder la tablette saine et sauve.

Le DOOGEE T20mini KID est plus qu’une simple plateforme de divertissement, également riche en fonctionnalités d’apprentissage. Il dispose d’un grand nombre d’applications et de jeux amusants et éducatifs préinstallés sur divers sujets. Avec ces applications, les enfants peuvent apprendre tout en jouant, améliorant ainsi leurs intérêts et leurs compétences en matière d’apprentissage. De plus, nous fournissons également au T20mini KID un système de contrôle parental qui permet aux parents de gérer et de surveiller facilement le contenu de leurs enfants pour garantir la sécurité et la santé de leur expérience en ligne.

Le DOOGEE T20 mini KID est livré avec deux haut-parleurs stéréo, ce qui offre aux utilisateurs le plaisir d’une expérience audio immersive. Ne vous souciez plus de la fatigue oculaire grâce à la certification TÜV SÜD contre la lumière bleue. Les utilisateurs devraient profiter de l’expérience visuelle haute définition du DOOGEE T20 mini KID grâce à sa prise en charge Widevine L1. Capturez les moments de la vie avec des détails époustouflants grâce à la caméra arrière SONY 13MP et à la caméra frontale 5MP.

Équipé de 9 Go de RAM (4 Go de RAM de base + 5 Go d’extension) et de 128 Go de ROM (extensible jusqu’à 1 To), les utilisateurs n’ont aucun souci de limitation de stockage de fichiers. Alimenté par un processeur Octa Core et une grande batterie de 5 060 mAh, les utilisateurs peuvent traiter plusieurs tâches de manière fluide, en bénéficiant de l’écran partagé et de l’interconnexion multi-appareils. Le dernier Android 13 offre aux utilisateurs une expérience d’utilisation unique et le mode double 4G LTE et Wi-Fi double bande garantit aux utilisateurs une connexion en ligne fluide. Le clavier Bluetooth supplémentaire et le stylet à pression capacitive de niveau 1024 sont également livrés avec DOOGEE T20 mini KID en temps opportun.

DOOGEE U10 KID : Assistant d’étude et compagnon de vie

En tant que tablette intelligente pour enfants, la DOOGEE U10 KID bénéficie des avantages de l’écran IPS HD de 10,1″. Cet appareil remarquable est conçu en tenant compte de la sécurité et des besoins éducatifs de votre enfant. Doté de fonctionnalités avancées, il est vraiment unique en son genre. appareil.

L’un des points forts de la tablette DOOGEE U10 KID est sa certification TÜV SÜD contre la lumière bleue. Cette certification garantit que les yeux de votre enfant sont protégés de la lumière bleue nocive émise par les écrans numériques, offrant ainsi une expérience visuelle sûre et confortable. De plus, la prise en charge Widevine L1 garantit le streaming vidéo haute définition, permettant à votre enfant de profiter de ses films et émissions préférés avec une clarté inégalée. Avec deux haut-parleurs stéréo dotés d’une double technologie de sonorisation intelligente, le DOOGEE U10 KID offre une expérience audio immersive, donnant vie aux histoires et au matériel d’apprentissage.

Avec jusqu’à 9 Go de RAM et 128 Go de ROM (extensible jusqu’à 1 To), le DOOGEE U10 KID répond à d’importants besoins de stockage. Équipé d’une caméra principale de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP, le DOOGEE U10 KID aide les utilisateurs à conserver tous les moments haute définition, gratuits et précieux. Le dernier Android 13 offre une expérience utilisateur transparente et sécurisée. La grande batterie de 5 060 mAh permet au DOOGEE U10 KID de durer assez longtemps.

Le DOOGEE U10 KID a préchargé un grand nombre d’applications et de jeux amusants et éducatifs couvrant divers sujets. Les enfants peuvent améliorer leurs intérêts et leurs compétences en apprenant tout en jouant avec ces applications. Il existe également un clavier Bluetooth et un stylet à pression de niveau 1024 comme accessoire pour cette tablette, faisant du DOOGEE U10 KID un outil polyvalent pour l’apprentissage et la créativité. Votre enfant peut pratiquer son écriture, dessiner ou même écrire des histoires avec la plus grande précision.

Le DOOGEE U10 KID se concentre sur la sécurité et la protection. Grâce à nos fonctionnalités avancées de contrôle parental, vous pouvez surveiller les activités de votre enfant et vous assurer qu’il accède à un contenu adapté à son âge. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que votre enfant est en sécurité lorsqu’il explore le monde numérique. Pour protéger la tablette DOOGEE U10 KID, elle est livrée avec un étui de protection en silicone antibactérien, ajoutant une couche de protection supplémentaire tout en conservant un support réglable.

Les nouvelles tablettes intelligentes DOOGEE Kids – T20mini KID et U10 KID – sont dotées d’un large éventail de fonctionnalités conçues pour le divertissement et l’éducation des enfants. Dotées de spécifications impressionnantes, d’interfaces faciles à utiliser et d’une conception réfléchie, ces tablettes sont les compagnons parfaits des jeunes apprenants. Donnez à votre enfant les moyens de découvrir et de grandir avec les tablettes intelligentes DOOGEE Kids.

Du 8 septembre au sept. Le 18, les DOOGEE T20mini KID et U10 KID sont en promotion ! Vous pouvez les obtenir sur AliExpress, DoogeeMall et Amazon. Venez acheter vos produits électroniques intelligents, puissants et durables ! Pour plus d’informations sur les produits ou les réductions, veuillez visiter notre site officiel à l’adresse ou suivez-nous sur Facebook, Youtube et Tiktok.