Washington « paie une rançon » à Jérusalem-Ouest en ciblant le secteur énergétique de Téhéran, a affirmé le ministère des Affaires étrangères

Les États-Unis n’ont pas le droit de sanctionner les secteurs iraniens de l’énergie et des transports suite à leur attaque de missiles contre Israël, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, qualifiant l’attaque de « légitime » acte de légitime défense.

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi des sanctions contre une flotte de navires qu’il accuse de transporter du pétrole iranien, tandis que le département d’État a annoncé simultanément des sanctions contre six sociétés étrangères prétendument impliquées dans le commerce du pétrole iranien. Le département du Trésor a déclaré que ces sanctions avaient été imposées « En réponse à l’attaque iranienne du 1er octobre contre Israël », au cours de laquelle l’Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur des cibles militaires israéliennes.

S’adressant aux journalistes à Téhéran dimanche, Baghaei a qualifié les sanctions de « illégal et injustifiable ». L’attaque de missiles iraniens – qui a eu lieu après qu’Israël a assassiné le chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et un haut général iranien à Beyrouth – a été menée « conformément au droit international pour exercer le droit inhérent à la légitime défense », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse iranienne IRNA.















Israël réfléchit encore à sa réponse à l’attaque de missiles et devrait largement cibler les infrastructures pétrolières ou nucléaires de Téhéran. Les États-Unis ont mis en garde Jérusalem-Ouest contre l’une ou l’autre solution, et Baghaei a dénoncé les dernières sanctions comme une tentative de Washington pour apaiser Israël et l’empêcher de frapper le secteur énergétique iranien.

« La décision américaine d’imposer des sanctions n’a aucune base légale ou logique et revient à payer une rançon au régime israélien voyou. » dit-il.

Toute frappe contre le secteur nucléaire iranien comporterait un risque sérieux d’escalade, tandis que des dommages causés à son industrie pétrolière entraîneraient une montée en flèche des prix mondiaux, ce qui ferait grimper le prix de l’essence à la pompe américaine avant l’élection présidentielle du mois prochain.

Dans un communiqué publié vendredi, le département du Trésor a affirmé que les dernières sanctions entraveraient les efforts de l’Iran. « pour canaliser les revenus de son industrie énergétique pour financer des activités meurtrières et perturbatrices – y compris le développement de son programme nucléaire, la prolifération de missiles balistiques et de véhicules aériens sans pilote, et le soutien aux mandataires terroristes régionaux. »















Cependant, les États-Unis estiment que le programme d’armes nucléaires de l’Iran est resté en sommeil au cours des deux dernières décennies, a rapporté vendredi Reuters, citant deux responsables américains. « Nous estimons que le Guide suprême n’a pas pris la décision de reprendre le programme d’armes nucléaires que l’Iran a suspendu en 2003 », » a déclaré à l’agence de presse un porte-parole du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), faisant référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Ce point de vue est repris par le directeur de la CIA, William Burns, qui a déclaré lors d’une conférence la semaine dernière que même si l’Iran aurait enrichi de l’uranium à des niveaux proches de ceux de qualité militaire, il existe « aucune preuve » que Khamenei a ordonné la construction d’armes nucléaires. L’Iran insiste depuis longtemps sur le caractère pacifique de son programme nucléaire, lancé dans les années 1950 avec le soutien des États-Unis.

Les remarques de Burns ont été présentées par Reuters comme une tentative visant à convaincre Israël de ne pas attaquer les sites nucléaires iraniens.

Quelle que soit la décision d’Israël de réagir, l’Iran ripostera proportionnellement et en nature, a déclaré jeudi à RT une source à Téhéran. Dans le cas où des civils seraient blessés lors d’une attaque potentielle ou si des zones civiles seraient ciblées, Téhéran serait invité à réviser sa doctrine nucléaire, a déclaré l’individu à RT, sans plus de détails.