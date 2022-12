Les dernières rumeurs commerciales NBA: résumé de décembre | Nouvelles de la NBA

Jetons un coup d’œil à tous les changements contractuels, les agents libres et les échanges possibles entre et au sein des conférences alors que nous nous dirigeons vers le milieu de la saison.

1) Jae Crowder des Phoenix Suns

Nous avons déjà couvert cela dans la perspective des fans de pré-saison, mais cela vaut la peine de le répéter: les LA Lakers cherchent à recruter Jae Crowder des Phoenix Suns dans le but d’élargir leur liste après avoir renoncé au tireur d’élite Matt Ryan.

Crowder ne serait apte à être échangé que si les Lakers abandonnaient les vétérans Patrick Beverley et Kendrick Nunn. Considérant que Crowder pourrait être un bon support aux côtés d’Anthony Davis et de Lebron James, il n’est pas tout à fait irréaliste de penser que le déménagement pourrait se produire assez rapidement.

Un contrat de 10,2 millions de dollars pourrait être la seule chose à dissuader les Lakers, mais étant donné que leur autre choix, Bojan Bogdanovic, est également ciblé par l’Orlando Magic, peut-être que Crowder pourrait être le botté de dégagement le plus facile. Gardez les yeux ouverts pour les dernières mises à jour !

2) Cam Redish des New York Knicks

Malheureusement pour Cam Reddish, les choses ne sont pas si roses pour la star des New York Knicks, et ce n’est pas entièrement de sa faute.

Après avoir passé la saison dernière dans et hors rotation à la suite d’un échange des Atlanta Hawks, l’opportunité de se fondre dans les cinq de départ n’a pas toujours été répandue.

Maintenant plus en vue que jamais sur la touche, il est très probable qu’il soit échangé, avec très peu de raisons de le garder dans la procédure.

Les rumeurs venues de New York laissent entendre que plusieurs équipes se sont montrées intéressées, dont les Lakers, les Miami Heat et les Milwaukee Bucks. Bien que son temps sur le terrain ait été limité, il y a une raison pour laquelle il suscite l’intérêt.

Il y a une certaine vitesse et habileté dans ses mouvements astucieux dans la peinture, et il est souvent capable de dribbler de manière transparente à travers les écrans défensifs.

Reddish doit absolument être quelque part où il peut garantir des minutes, et ce ne sont peut-être pas les équipes susmentionnées, mais assurez-vous de repérer son nom dans les dernières rumeurs commerciales de la NBA.

3) Kyle Kuzma des Wizards de Washington

Le nom de Kyle Kuzma flotte depuis un certain temps, en particulier autour des Hawks d’Atlanta pendant la majeure partie de l’année dernière.

Ceci est particulièrement important étant donné que les Wizards eux-mêmes ont exprimé leur intérêt pour l’attaquant des Hawks John Collins, et les deux franchises ont déjà entamé des discussions sérieuses à ce sujet.

S’il y a un échange, le nom de Kuzma sera prononcé par beaucoup. Il a commencé la saison assez fort (21,4 points, 7,7 rebonds, 3,6 passes décisives, 46,2% de tirs, plus de 11,2 notes de swing) et la probabilité d’une forte baisse est, eh bien, peu probable.

De même, un nouveau départ pour Collins donnerait aux Wizards plus de clarté sur leur tenue d’attaque, en particulier avec l’attaquant de seulement 25 ans.

4) Orlando Magic pour une transformation complète

Si vous avez entendu la nouvelle, oui, le Magic est pour quelques joueurs différents, et les noms qui tournent autour sont Gary Harris, Terrence Ross et Mo Bamba.

Chacun présente un ensemble différent de compétences pour ajouter un rafraîchissement indispensable à la gamme du Magic, particulièrement évident lors de leur récente défaite contre les Milwaukee Bucks.

À commencer par Harris, bien que le joueur de 28 ans ait été écarté des blessures au genou et aux ischio-jambiers cette saison, il opère comme un tireur d’élite à 36% et pourrait être un excellent sixième homme pour sortir du banc et diversifier l’attaque.

Pendant ce temps, Ross est dans la dernière année de son contrat, ce qui fait de lui le joueur le plus susceptible d’être traité. Le Magic saura tirer le meilleur parti de son leadership et de sa communication sur le terrain.

Enfin, Bamba pourrait être l’atout le plus prolifique des trois. Non seulement il n’a que 24 ans, mais il a en moyenne 8,4 points et 5,1 rebonds, tirant à plus de 30 %. Au milieu de la dernière série de matchs de la NBA, il sera un excellent choix.