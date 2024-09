Les dernières réflexions de Mandel : la Géorgie, l’Ohio State et le Texas en tête. Après cela, devinez à nouveau

Et maintenant, 18 réflexions sur un samedi de début septembre qui a mis les électeurs de l’AP au défi de simplement faire exploser leurs bulletins de vote et de recommencer à zéro.

1. Deux semaines plus tard, je suis convaincu que la Géorgie, l’Ohio State et le Texas sont les trois meilleures équipes. Après cela, je ferais les mêmes suppositions que vous. De nombreuses équipes très bien classées ont eu des difficultés face à des adversaires de moindre envergure. Et une équipe du top 5 a perdu à domicile contre NIU alors qu’elle était favorite avec 28 points d’avance.

2. Cette année était censée être celle où Marcus Freeman aurait ramené Notre Dame dans la course au titre national, et non pas vers une autre défaite à domicile lors de la semaine 2 contre un adversaire du groupe 5. (Marshall 2022, rencontre NIU 2024.) Il avait déjà une défense solide et expérimentée avant d’obtenir le coordinateur offensif renommé Mike Denbrock de LSU et le quarterback transféré Riley Leonard de Duke. Mais samedi, Leonard n’a réussi que 20 passes sur 32 pour 163 yards et deux interceptions contre un adversaire du MAC. NIU a profité de cette deuxième interception pour s’asseoir sur le ballon pendant cinq minutes avant de marquer un field goal de dernière minute pour surprendre les Irlandais 16-14.

Depuis le premier jour, Freeman a officieusement auditionné pour le poste qu’il avait déjà décroché, à 35 ans, après le départ de Brian Kelly. Après une première année difficile, il était sur la bonne voie. Mais samedi a été un véritable coup dur pour la confiance qui a sapé tout l’élan de la victoire de Notre Dame en ouverture de saison contre Texas A&M. Au contraire, cela a ramené des questions depuis longtemps supposées enterrées sur l’état du programme de Freeman. Oui, Notre Dame peut encore atteindre les éliminatoires à 12 équipes, mais seulement si le match de samedi s’avère être un pur hasard.

ALLER PLUS LOIN Sampson : Notre Dame a déjà connu cette situation sous Marcus Freeman. C’est là le problème

3. Une équipe comme NIU ne remportera jamais de titre national, mais gagner au Notre Dame Stadium en tant qu’outsider est sûrement aussi agréable. L’entraîneur des Huskies, Thomas Hammock, lui-même ancien running back vedette de NIU, sanglotait pendant son interview d’après-match sur NBC. Le programme a connu ses moments au cours des deux dernières décennies, notamment l’ère Jordan Lynch vers 2012-13, mais c’était de loin sa plus grande victoire. Je n’aurais pas suggéré avant la saison que le MAC pourrait produire le représentant CFP du G5, mais je ne peux pas imaginer qu’une autre équipe du G5 remportera une victoire hors conférence plus importante.

« ILS Y ONT CRU. » Le coach de Northern Illinois, Thomas Hammock, a parlé avec son cœur après une incroyable défaite contre Notre Dame. @NIU_Football pic.twitter.com/pFrS5ok5U7 — NBC Sports (@NBCSports) 7 septembre 2024

4. Le Michigan, n°10, a affronté samedi le Texas, n°3, portant les mêmes uniformes et jouant dans le même stade que les champions nationaux de 2023 — mais c’est là que s’arrêtent les ressemblances. La déroute 31-12 des Longhorns à la Big House a confirmé les inquiétudes les plus graves concernant l’attaque épuisée des Wolverines. La facilité avec laquelle Quinn Ewers, quart-arrière du Texas (24 sur 36, 246 yards, trois TD, aucune INT) a déchiqueté une défense du Michigan qui possède toujours des stars.

Les Horns ont contrôlé la ligne de mêlée et Steve Sarkisian a fait preuve d’un talent exceptionnel pour mener les joueurs à l’écart, notamment l’ailier rapproché Gunnar Helm (sept réceptions, 98 yards). Cela devrait donner un bon coup de pouce à la confiance du Texas alors qu’il entame son tout premier calendrier SEC.

5. Le nouvel entraîneur principal des Wolverines, Sherrone Moore, qui a pris la relève lorsque Jim Harbaugh est parti pour les Chargers, a réussi à maintenir l’effectif des champions en titre ensemble, mais il n’a pas fait grand-chose pour l’améliorer non plus. J’ai été surpris le printemps dernier lorsqu’il n’a pas fait venir un quarterback transféré pour concourir pour le poste de titulaire. Après deux matchs, je suis déconcerté par cela. Davis Warren semble être un remplaçant utile qui a été propulsé au poste de titulaire, ce qui ne parle pas bien pour le gars qu’il a battu, Alex Orji. Nous verrons si Moore donne plus de répétitions à Orji la semaine prochaine contre Arkansas State.

6. La victoire 28-10 du Nebraska sur son vieux rival Colorado était exactement le genre de fête dont les fans des Huskers avaient soif depuis longtemps. Le quarterback cinq étoiles Dylan Raiola a fait bonne figure (23 sur 30, 185 yards, 1 TD, aucune INT), et la deuxième équipe de Matt Rhule a semblé plus rapide en attaque et plus féroce en défense. Pour Deion et Shedeur Sanders, en revanche, c’était un scénario tristement familier. Colorado a concédé six sacks et couru pour seulement 16 yards, laissant Shedeur Sanders (23 sur 38, 244 yards, 1 TD, 1 INT) et Travis Hunter (10 réceptions, 110 yards) jouer leur propre jeu de catch après que le résultat ait été décidé depuis longtemps.

La défense des Buffs s’est améliorée depuis 2023, mais il reste un écart considérable entre leur talent offensif et leur ligne offensive. Peut-être que l’AFLAC peut aider à le combler.

ALLER PLUS LOIN Projections de Stewart Mandel sur les 12 équipes des playoffs après la semaine 2

7. Le meilleur joueur du pays jusqu’à présent est le running back de Boise State, Ashton Jeanty, qui a suivi une séance de 267 yards et six touchdowns à Georgia Southern en courant pour 192 yards supplémentaires et trois touchdowns contre l’Oregon, classé n°7. Ce n’était pas suffisant pour battre les Ducks, qui ont gagné 37-34 sur un field goal de dernière seconde, en grande partie grâce à un touchdown de 85 yards de Tez Johnson sur un retour de punt et un touchdown de 100 yards de Noah Whittington sur un retour de kick.

Sans cela, l’Oregon aurait pu être en difficulté, car son attaque normalement explosive ne fonctionne pas. Après des pertes clés à l’intérieur de leur ligne offensive, les Ducks ont déjà concédé sept sacs en deux matchs. C’est deux de plus que ce qu’ils ont concédé au cours des saisons 2022 ou 2023.

8. Le soir où l’Alabama a inauguré le Nick Saban Field au Bryant-Denny Stadium, l’attaque du Tide a réalisé une performance qui aurait frustré son ancien entraîneur au plus haut point. L’Alabama, classé quatrième, n’a marqué que sur deux de ses 11 premières possessions contre l’ennuyeuse USF et n’a mené que 21-16 avec 6:45 à jouer avant d’exploser pour deux longs touchdowns consécutifs pour gagner avec un score final trompeur de 42-16. L’équipe de Kalen DeBoer ne manque pas d’armes, comme le running back Jam Miller (15 courses, 140 yards) et le receveur freshman Ryan Williams (quatre réceptions, 68 yards), mais ce soir-là, la ligne offensive du Tide a rappelé des souvenirs troublants de sa campagne 2023 mouvementée.

9. Le match Tennessee-NC State de samedi soir à Charlotte s’annonçait comme la fête de la rentrée du quarterback des Vols Nico Iamaleava, mais sa défense l’a éclipsé. Les Vols, classés 14e, ont arrêté le quarterback des Wolfpack Grayson McCall, l’ancien joueur vedette de Coastal Carolina, et ont limité le NC State, classé 24e, à seulement 143 yards au total dans une victoire écrasante 51-10. Nous savions que Tennessee avait un chasseur de passes d’élite en la personne de James Pearce, mais le nose tackle Omari Thomas et le reste de la ligne défensive des Vols ont dominé les Wolfpack. Iamaleava (16 sur 23, 211 yards) a également eu ses moments, mais il a également lancé une interception six qui est devenue le seul touchdown de NC State.

10. En voici un que je n’avais pas vu venir : la Caroline du Sud, une semaine après avoir remporté une victoire à domicile 23-19 contre Old Dominion, se rend sur la route et étouffe le Kentucky dans une défaite 31-6. La défense des Gamecocks, menée par le freshman cinq étoiles Dylan Stewart, a réussi cinq sacks et une interception six du quarterback des Wildcats Brock Vandagriff tout en n’autorisant que 188 yards au total.

En plus de débuter la saison en SEC avec un bilan de 1-0, l’équipe de Shane Beamer, 5-7 la saison dernière, a tout gâché pour le GameDay d’ESPN. Le spectacle devait avoir lieu à Lexington le week-end prochain pour Kentucky contre Georgia. Maintenant : LSU contre South Carolina.

11. L’ancien quarterback vedette Brock Purdy a mené l’ascension de l’Iowa State sous la direction de Matt Campbell il y a quelques années. Rocco Becht, un étudiant de deuxième année dans sa deuxième année en tant que titulaire, est entré en scène. Mené 19-7 contre la défense notoirement salée de l’Iowa rival, Becht a touché Jaylin Noel pour un touchdown de 75 yards, puis dans la dernière minute, a de nouveau connecté avec Noel pour un gain de 30 yards pour préparer le field goal de 54 yards de Kyle Konrady qui a remporté le match. Avec cette victoire 20-19, Campbell a battu Kirk Ferentz deux des trois dernières années après avoir perdu ses cinq premiers matchs Cy-Hawks.

#État de l’Iowa bobines #Iowa de retour après que Rocco Becht ait touché Jaylin Noel pour une passe TD de 75 yards. La bataille pour le #CYHawk le trophée est proche. pic.twitter.com/OrgAiUwoOm — College Football Buzz (@CFBBUZ) 7 septembre 2024

12. Le Big 12 a évité deux surprises dans la fenêtre de début de match samedi lorsque le n°16 Oklahoma State, mené 21-7 à un moment donné, a tenu tête à l’Arkansas 39-31 en double prolongation, et le n°17 ​​Kansas State, mené 20-10 à la mi-temps, a survécu 34-27 à Tulane.

Les perdants de ces matchs vont cependant se donner des coups de pied pendant un certain temps. Les Razorbacks du coordinateur offensif Bobby Petrino ont accumulé 648 yards mais ont perdu trois turnovers et ont été stoppés deux fois sur quatrième down. Pendant ce temps, le quarterback de première année de Tulane, Darian Mensah, a fait le show, avec quatre passes de plus de 30 yards complétées, et il semblait avoir lancé un TD égalisateur à 17 secondes de la fin. Mais les officiels ont annulé son accord sur une interférence offensive inexistante. Mensah a ensuite lancé une interception en poignard.

Il s’agissait d’une interférence de passe offensive contre Tulane. La Vague a été volée pic.twitter.com/ApTZ5Wb1ws — Boot Krewe Media (@BootKreweMedia) 7 septembre 2024

Peut-être qu’une ou les deux victoires de qualité finiront par augmenter les chances générales du Big 12.

13. Clemson a entendu toutes nos moqueries après le match contre la Géorgie la semaine dernière et s’en est pris à l’équipe respectée de la G5, Appalachian State. Derrière une performance presque parfaite du quarterback Cade Klubnik (24 sur 26, 378 yards, cinq TDs, aucune INT), les Tigers ont marqué 35 points dans le premier quart-temps et 56 avant la mi-temps dans une victoire écrasante 66-20. Cela a servi de rappel amical que malgré sa défaite lors de son premier match 34-3, Clemson pourrait bien se retourner et remporter l’ACC. Et aussi que la Géorgie reste une terreur sacrée.

14. La magie offensive dont Hugh Freeze a fait preuve à Ole Miss et Liberty n’a pas encore fait son apparition à Auburn. Lors du deuxième match de la deuxième saison de Freeze, Cal, en visite, a étouffé le jeu de passe des Tigers, interceptant Payton Thorne à quatre reprises et limitant Auburn à 286 yards au total dans une victoire de 21-14. Les fans d’Auburn réclameront sûrement la tête de Thorne, qui n’a jamais été en mesure de reproduire sa grande saison 2021 à Michigan State, mais il est difficile de dire dans quelle mesure le problème vient de lui et dans quelle mesure la ligne offensive lamentable des Tigers.

15. Il y a un an, ce même week-end, l’Illinois se rendait au Kansas et était mené 34-7, perdant 34-23. Ce fut donc une grande victoire pour l’équipe de Bret Bielema non seulement de remporter le match revanche de samedi, 23-17, mais aussi d’étouffer l’attaque vétéran des Jayhawks, classée 19e. Le quarterback vedette du Kansas, Jalon Daniels, n’a terminé que 18 des 32 tentatives pour 141 yards et a lancé trois interceptions contre la défense des Illini. Cela signifie peut-être que l’Illinois est prêt pour une autre saison comme celle de 2022, lorsqu’il a remporté huit matchs et donné du fil à retordre au Michigan. Ou peut-être que KU n’est pas encore prêt pour le Top 25 de présaison.

16. La semaine dernière, l’entraîneur de Syracuse, Fran Brown, a plaisanté en disant qu’il devrait envoyer une bouteille de champagne à Ryan Day de l’Ohio State pour avoir laissé le quarterback Kyle McCord devenir agent libre. McCord avait l’air encore meilleur lors de ses débuts en ACC, avec 32 passes sur 46 pour 381 yards, quatre touchdowns et aucune interception lors d’une victoire à domicile 31-28 contre Georgia Tech. Brown, ancien entraîneur des arrières défensifs de Georgia, était assez inconnu avant d’obtenir le poste l’hiver dernier, mais a gagné une crédibilité instantanée auprès des fans lorsque Syracuse est devenu le lieu d’atterrissage surprise du titulaire des Buckeyes en 2023. Il semble que la paire sera un facteur dans leur nouvelle conférence cet automne.

17. Les dieux de la réorganisation ont essayé de mettre Washington State et Oregon State à terre, mais ils ne s’en vont pas en silence. Les Cougars ont écrasé Texas Tech, l’adversaire du Big 12, 37-16 dans un match AfterDark sur Fox, avec le quarterback John Mateer responsable de 197 des 301 yards de son équipe au sol. La semaine prochaine, à la mi-septembre, Washington disputera une Apple Cup à Seattle. Pendant ce temps, les Beavers ont gagné 21-0 à San Diego State avant un énorme match revanche à domicile la semaine prochaine contre les détestés Ducks. Ce match est également sur Fox.

L’avenir des deux programmes reste incertain. Pour l’instant, ils ont choisi de ne pas poursuivre leur partenariat de programmation avec Mountain West la saison prochaine, probablement pour programmer plus d’adversaires de P4. Pendant au moins une semaine, on se croira au bon vieux temps sur ces campus.

18. Finalement, lorsque l’entraîneur sauveur de l’UAB, Bill Clark, a dû démissionner pour des raisons de santé avant la saison 2022, le coordinateur offensif Bryant Vincent a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim et a affiché un bilan de 7-6. Ce n’était pas suffisant pour l’UAB, qui a fait un recrutement retentissant avec Trent Dilfer, bien qu’il n’ait jamais entraîné de football universitaire.

Vincent est désormais l’entraîneur principal de Louisiana-Monroe, qui a battu samedi les Blazers de Dilfer 32 à 6. Dilfer, l’ancien quarterback de la NFL et analyste d’ESPN, a remporté trois victoires en FBS lors de ses 14 premiers matchs à l’UAB.

Comme toujours, l’embauche la plus spectaculaire est rarement la meilleure.

(Photo du quarterback du Texas Quinn Ewers célébrant après un touchdown : Gregory Shamus / Getty Images)