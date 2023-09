Les dernières puces VR/AR de Qualcomm en disent long sur Quest 3 et au-delà

Si vous voulez comprendre où se situe l’avenir de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, commencez par examiner les puces. Les chipsets de Qualcomm pilotent la plupart des appareils VR et AR depuis des années maintenant, indiquant souvent ce que les casques adopteront avant de l’adopter réellement. Les nouveaux chipsets Snapdragon XR2 Gen 2 et AR1 Gen 1 de Qualcomm, qui font leurs débuts sur le nouveau Meta Quête 3 et il est mis à jour lunettes Ray-Ban, méritent qu’on y prête attention car ils ne sont pas exclusifs aux produits Meta. Ils apparaîtront également dans de nombreux autres endroits.

Alors qu’Apple prépare son VisionPro matériel pour l’année prochaine, le reste du paysage VR/AR (ou XR, informatique spatiale, peu importe comment vous choisissez de l’appeler) évolue à ses côtés. Samsung, Google et Qualcomm préparent une sorte de matériel de réalité mixte plate-forme. Qualcomm travaille également avec le développeur de jeux Niantic sur une sorte de Lunettes AR et est toujours en partenariat avec Microsoft sur les futurs logiciels/matériels de réalité mixte au-delà Hololens. Qualcomm a un partenariat avec Meta où ses puces AR/VR apparaissent en premier sur le matériel Meta, mais elles ne s’arrêteront pas là : pensez HTC, Picoet d’autres.

Nous avons discuté avec Hugo Swart, responsable XR de Qualcomm, pour avoir un aperçu de ce que les changements signifient pour les produits à venir.

La VR obtient une réalité mixte et un coup de pouce à l’IA

La plus grande force du nouveau chipset Snapdragon XR2 Gen 2, outre l’amélioration des graphiques et de la puissance de traitement, réside dans sa réalité mixte passthrough améliorée. C’est une tendance parmi les casques en ce moment : au lieu d’essayer de réaliser la réalité augmentée (les objets virtuels et l’audio semblant apparaître dans le monde réel) en faisant flotter des images sur des écrans transparents, la vague actuelle de casques VR affiche désormais des vidéos du monde réel capturées. avec leurs caméras et en superposant des graphiques dessus pour créer un effet de type AR sans lentilles transparentes.

Certains casques existants font cela comme le Varjo XR-3 et Aero et le HTC Vive XR Élite. Le Vision Pro d’Apple le fait également, tout comme le Meta Quest 3, le casque VR de nouvelle génération de Meta qui sortira en octobre.

Mais le XR2 Gen 2 semble pouvoir faire plus que ce pour quoi le Quest 3 l’utilise. Le Quest 3 n’a pas de suivi oculaire ou facial, mais le XR2 Gen 2 peut suivre jusqu’à 10 caméras ou capteurs en même temps : des trackers complets du corps, un suivi du visage et des yeux, des caméras externes et bien plus encore peuvent facilement être mélangés. futurs casques. Cela ressemble à une puce beaucoup plus prête à faire fonctionner plusieurs capteurs en même temps.

Il existe déjà de nombreuses applications de fitness VR comme Supernatural (photo). Verrons-nous enfin des trackers de fitness et des capteurs fonctionnant avec la VR ? Dans

Possibilités de fitness avec accessoires

Une partie de cette bande passante supplémentaire pourrait être utilisée pour mieux travailler avec des accessoires, en particulier le fitness. Swart considère les progrès dans le traitement de l’IA sur la puce XR2 Gen 2 comme contribuant à une formation virtuelle plus intelligente. « Vous pouvez obtenir une bien meilleure connaissance des mouvements effectués par l’utilisateur », a-t-il déclaré. « Et puis bénéficiez de conseils, si vous avez un entraîneur virtuel, qui non seulement vous dit quoi faire, mais peut également surveiller ce que vous faites. Et puis faire des recommandations. »

Qualcomm explore déjà la combinaison de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des téléphones. La relation pourrait également s’étendre à d’autres accessoires, et la puce XR2 Gen 2 pourrait être mieux équipée pour gérer ces multiples relations. « Il peut s’agir d’un accessoire dédié. Ou d’une montre intelligente qui pourrait être liée à l’expérience. Ou de capteurs », a déclaré Swart. « Je crois fermement au potentiel de ces choses qui se réunissent. »

Qualcomm explore déjà un prototype de fitness VR utilisant une caméra de téléphone pour un suivi supplémentaire, a déclaré Swart. « Nous travaillons sur un projet basé sur le fitness, dans lequel vous pouvez utiliser le téléphone comme appareil photo », a-t-il déclaré. « Vous placez l’arrière du téléphone face à vous pendant que vous effectuez une séance d’exercices de fitness en VR, capturant les mouvements effectués par l’utilisateur. Nous commencerons probablement à voir de plus grandes marques traditionnelles de fitness et de bien-être ajouter des fonctionnalités XR à leurs services. »

Améliorations du suivi manuel pour la réalité mixte

Bien que Meta n’ait pas encore démontré de grands changements dans le suivi des mains sur le Quest 3, cela est susceptible de se produire. « Nous avons huit fois la capacité de l’IA [on this chipset]. Et je pense que le suivi manuel est un exemple qui bénéficie vraiment de l’IA », a déclaré Swart, mais souligne que le mélange simultané de suivi tête-main et de conscience environnementale est le mélange le plus difficile. « Quand vous parlez d’environnements cartographiques, de cartographie d’objets, identifier des objets dans leur environnement, des choses qui bougent devant vous en faisant une expérience, c’est beaucoup de choses que je pourrais peut-être faire individuellement sur une ancienne plate-forme, mais que tout cela fonctionne simultanément, c’est la magie.

Accent sur l’IA

Et la technologie populaire de cette année, l’IA, joue également un rôle générique intéressant à la fois pour l’AR et la VR. Swart voit l’IA jouer un rôle majeur dans le fonctionnement des expériences plus spontanées en réalité mixte. Les entreprises axées sur le métaverse comme Roblox sont je m’appuie déjà dessus.

« Le Saint Graal serait que j’entre dans une pièce et immédiatement, avec la génération AI, cela crée un nouveau monde pour moi dans la pièce », a déclaré Swart. « Mais je pense à des choses simples, comme m’engager avec un PNJ avatar numérique et avoir une conversation avec ce PNJ, c’est le genre de technologie qui existe aujourd’hui. »

Les dernières lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, utilisant la puce AR1 Gen 1, promettent une meilleure qualité audio et caméra. Scott Stein/CNET

Puce AR1 Gen 1 de Qualcomm : une voie médiane pour les lunettes intelligentes

Qualcomm a annoncé un autre chipset, qui fera également ses débuts dans un nouveau produit Meta : Snapdragon AR 1 Gen 1. Les dernières lunettes intelligentes équipées d’une caméra Ray-Ban et d’un système audio de Meta profitent de certaines capacités du chipset, mais pas de toutes. Malgré le nom « AR », ce chipset n’est pas du tout axé sur les visuels 3D. Au lieu de cela, il se concentre sur de meilleures performances en matière de caméra, d’audio et d’IA sur des lunettes intelligentes plus petites qui semblent désormais à peu près normales. Les nouvelles lunettes Ray-Ban de Meta en sont un excellent exemple. Ils ont de meilleurs microphones et de meilleures caméras mais pas d’écrans. La puce AR 1 Gen 1 de Qualcomm peut cependant prendre en charge les écrans, jusqu’à une résolution de 1 280 x 1 280 pixels par œil.

Le nouveau chipset des lunettes prend également en charge jusqu’à huit microphones (Meta en utilisait cinq), le Wi-Fi 7 et de nombreuses améliorations de l’IA sur les lunettes : recherche visuelle basée sur le texte comme Google Lens et suppression du bruit assistée par l’IA, ce qui pourrait conduire à des astuces audio comme celles que les AirPods Pro 2 d’Apple peuvent faire avec l’audio adaptatif.

Qualcomm présente ses nouvelles améliorations de l’IA pour des choses comme les assistants vocaux, la navigation, la reconnaissance d’objets et d’autres types d’idées qui ressemblent à ce dont Google Glass avait rêvé il y a des années. Il existe également des possibilités avec les capteurs de fitness. Cette utilisation de capteurs de fitness est plutôt une possibilité théorique grâce à la nouvelle bande passante de traitement sur le chipset, a déclaré Swart, ce qui me fait me demander quand des lunettes de fitness équipées de capteurs commenceront à apparaître. Cela a beaucoup de sens.

Qualcomm prévoit des lunettes AR compatibles avec les téléphones. La technologie est déjà là, mais elle est encore en chantier. Qualcomm

Et les lunettes AR ?

Une chose que ce nouveau chipset de lunettes ne fera pas est la RA 3D 6DoF (six degrés de liberté) à mouvement complet. Qualcomm a dévoilé l’année dernière une autre puce de lunettes AR plus puissante, l’AR 2 Gen 1, qui est capable de faire ces choses – et pourtant, jusqu’à présent, aucune lunettes n’a vu le jour utilisant cette puce.

« Cela prend un peu plus de temps que prévu pour obtenir ces [AR glasses] produits », a déclaré Swart. « Le silicium n’est pas le seul bloqueur pour ce type de lunettes… Je pense que nous devons nous pencher sur l’affichage et l’optique, et c’est l’un des domaines qui empêchent les appareils d’arriver plus rapidement sur le marché. »

Swart voit le développement de lunettes AR haut de gamme se dérouler « en parallèle » avec des lunettes non AR plus rationalisées, celles qui permettront aux gens de se familiariser avec l’idée avant un matériel plus avancé à l’avenir.

Il semble également que les casques VR soient actuellement cooptés comme moyen d’essayer la RA pour la plupart des gens. Le nouveau Quest 3 s’appuie sur la réalité mixte comme sa véritable nouveauté, et Vision Pro d’Apple fait de même.

Cela pourrait signifier quelques années pendant lesquelles les casques VR seront le lieu où les idées AR seront explorées, avant que les lunettes AR puissent éventuellement prendre le relais et le faire dans des tailles plus petites. Bien entendu, tout dépend de l’évolution du matériel. Pour l’instant, cela montre que 2023 et au-delà seront toujours consacrés aux casques VR et aux lunettes intelligentes, peut-être encore séparés et toujours avec de futurs rêves de fusion.

Le produit mystère de Samsung, Google et Qualcomm fonctionne-t-il sur l’une de ces puces ?

La prochaine vague attendue d’appareils VR et AR est en cours : outre le Vision Pro d’Apple, Samsung, Google et Qualcomm disposent d’une plateforme d’appareils mystérieuse qui devrait être dévoilée plus tard cette année ou l’année prochaine. Selon Samsung, il s’agit probablement de quelque chose qui se connecte aux téléphones Android.

Il semble probable que ce produit fonctionnerait avec le dernier chipset XR2 Gen 2 de Qualcomm, mais bien sûr, Swart ne fait aucun commentaire dans un sens ou dans l’autre. « Je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose ici », a-t-il déclaré. Mais lorsque je pose des questions sur l’avenir des téléphones interagissant avec les prochains casques, il y a une caractéristique clé sur laquelle Swart commente.

« Ce genre de concept consistant à importer du contenu 2D depuis le téléphone, le PC et à l’organiser simplement dans votre champ de vision, je pense que c’est très intéressant », a-t-il déclaré. « Mon fils de 16 ans est un grand joueur, et il a trois moniteurs, plus son téléphone, et ils consultent tous différentes applications. Il y a un jeu ici, il y a Discord, il y a Snap. Vous pourriez facilement mettre cela dans un « . Je n’ai pas besoin d’avoir cette énorme configuration dans sa chambre. Je pourrais simplement mettre une visière et avoir tous ces écrans 2D organisés dans ce champ de vision. «

Est-ce une indication de la place que pourrait prendre Google dans le produit de Samsung ? Vision Pro d’Apple a mis l’accent sur l’exécution de milliers d’applications iOS sur un écran virtuel. Samsung, Google et Qualcomm pourraient également présenter quelque chose de similaire pour Android et Google Play. C’est la partie manquante de l’écosystème VR/AR, et peut-être que la prochaine phase ne consistera pas à repenser ce qu’est la VR ou l’AR : il s’agit de mettre tout cela ensemble avec tout le reste.