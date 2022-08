Les dernières primaires présentent des négationnistes pour les postes électoraux d’État

PHOENIX (AP) – Mardi, les électeurs primaires républicains de l’Arizona et du Kansas décident d’élever les loyalistes à l’ancien président Donald Trump qui soutiennent ses fausses affirmations selon lesquelles il a perdu les élections de 2020 et les envoient aux élections générales.

Les élections primaires du GOP pour le poste de secrétaire d’État sont les dernières cette année à présenter des candidats qui doutent de la sécurité des élections de leur État malgré l’absence de preuves de problèmes suffisamment répandus pour modifier les résultats. Les électeurs républicains ailleurs sont divisés sur l’envoi de ces candidats au scrutin de novembre.

Un secrétaire d’État aux primaires de l’État de Washington comprend plusieurs candidats républicains et candidats non affiliés, dont un qui a fait des allégations de fraude électorale sans preuves. L’État de Washington a un système primaire dans lequel les deux premiers votants se rendent aux élections générales, quelle que soit leur affiliation à un parti.

Les candidats démocrates des trois États rejettent la prémisse d’une élection présidentielle volée en 2020 et avertissent que des victoires en novembre par l’un de ceux qui promeuvent des complots mettraient en danger des élections libres et équitables. Dans les trois États, le secrétaire d’État est le plus haut fonctionnaire électoral.

En Arizona, un champ de bataille majeur pour le président et le Sénat américain, deux des quatre candidats du GOP soutiennent que l’élection a été volée à Trump et prévoient d’imposer des changements majeurs s’ils remportent la primaire et les élections générales de novembre.

Parmi eux, le représentant d’État Mark Finchem, qui a assisté au rassemblement de Trump le 6 janvier 2021 qui a conduit à l’attaque du Capitole américain. Il a tenté cette année d’amener l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à informer le Congrès que l’Arizona voulait décertifier la victoire électorale de Biden.

L’autre républicain soutenant les affirmations de Trump est également membre de l’Arizona House. La représentante Shawnna Bolick a présenté l’année dernière un projet de loi qui permettrait à une majorité simple de l’Assemblée législative d’annuler les résultats de l’élection présidentielle. Les républicains contrôlent la législature en Arizona.

Deux autres candidats républicains sont sur le bulletin de vote de l’Arizona: la sénatrice d’État Michelle Ugenti-Rita, qui reconnaît la victoire du président Joe Biden mais a travaillé pendant une décennie pour resserrer les lois électorales, et l’homme d’affaires Beau Lane, qui est soutenu par le gouverneur du GOP Doug Ducey.

Finchem est approuvé par Trump et a déclaré dans une récente interview que les inquiétudes concernant l’effet de sa victoire potentielle sur des élections libres et équitables sont sans fondement. Il a dit qu’il appliquerait simplement les lois telles qu’elles sont écrites.

«Je pense qu’il est intéressant qu’il y ait des gens, en particulier des démocrates, qui prétendent:” Oh, il va ruiner le système. Il va le faire, il est une menace pour la démocratie », a déclaré Finchem. Pourtant, il soutient que des dizaines de milliers de faux bulletins de vote ont conduit à la victoire de Biden, une affirmation pour laquelle il n’y a aucune preuve crédible.

Deux démocrates, le chef de la minorité à la Chambre Reginald Bolding et l’ancien enregistreur du comté de Maricopa Adrian Fontes, sollicitent l’investiture de leur parti.

Au Kansas, les électeurs choisiront entre un challenger du GOP qui remet en question les résultats présidentiels de 2020 et le républicain sortant qui pense que l’élection était sécurisée dans son État.

Le secrétaire d’État Scott Schwab a défendu l’utilisation des urnes, qui, selon Trump et d’autres républicains, sont susceptibles d’être utilisées à mauvais escient, même si les secrétaires d’État républicains et démocrates de tout le pays n’ont signalé aucun problème majeur avec elles. Il a rejeté les théories sans fondement sur la fraude, du moins lors des élections au Kansas.

Schwab fait face à Mike Brown, un ancien commissaire de comté de la banlieue de Kansas City qui a mis en doute la sécurité des élections de l’État au cœur de sa campagne. Il a promis d’interdire les urnes et a déclaré qu’il utiliserait le bureau du secrétaire d’État pour poursuivre les cas de fraude électorale, plutôt que d’adopter l’approche de Schwab consistant à passer par des procureurs.

La démocrate du Kansas Jenna Repass est sans opposition dans la primaire de son parti.

Les deux principaux principaux de l’État de Washington sont le secrétaire d’État démocrate sortant Steve Hobbs. Il a été nommé par le gouverneur Jay Inslee en novembre dernier et espère conserver son siège pour les deux années restantes du mandat de quatre ans de l’ancien secrétaire d’État républicain Kim Wyman.

Hobbs fait face à plusieurs challengers républicains et non affiliés, dont Tamborine Borrelli, une candidate “America First” qui a été condamnée à une amende par la Cour suprême de l’État plus tôt cet été pour avoir fait des réclamations sans fondement alléguant une fraude électorale généralisée.

La vérificatrice du comté de Hobbs et Pierce, Julie Anderson, qui se présente comme non partisane et a déclaré qu’elle est la plus expérimentée dans la gestion des élections, a collecté le plus d’argent. Les républicains dans la course incluent l’ancien sénateur d’État Mark Miloscia et l’actuel sénateur Keith Wagoner.

Dans le cadre du système primaire de Washington, les deux premiers électeurs se qualifient pour les élections générales de novembre, quel que soit le parti. Les résultats prendront probablement des jours à être comptés, car il s’agit d’une élection par correspondance.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press, John Hanna à Topeka, Kansas, et Rachel La Corte à Olympia, Washington, ont contribué à ce rapport.

Bob Christie, l’Associated Press