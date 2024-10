Les dernières « pleurnicheries » de Meghan Markle sont de la nourriture pour son « ego », déclare un expert

Meghan Markle a été critiquée pour avoir risqué sa position en public lors de la dernière campagne.

La duchesse de Sussex, qui a récemment déclaré être l’une des personnes les plus victimes d’intimidation au monde chez Girl Inc, se souvient des allégations d’intimidation portées contre elle.

Christopher Andersen, auteur de The King, a déclaré à Fox News : « En toute honnêteté, depuis son mariage avec le prince Harry, elle a été la cible de critiques assez brûlantes – certaines légitimes, mais la plupart non.

« La quantité de colère viscérale dirigée contre Meghan en ligne est tout à fait remarquable », a-t-il partagé. « Si Meghan se sent injustement ciblée, elle a probablement tout à fait le droit de le faire. Mais est-il sage pour quelqu’un qui a été décrit comme un tyran au travail – que ce soit vrai ou non – de se plaindre d’être victime d’intimidation ? Cela peut paraître comme juste des pleurnicheries plus égocentriques. Nous avons déjà entendu tout cela.

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.